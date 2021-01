DGAP-Adhoc: Medienmitteilung (PDF)MEDIENMITTEILUNGEvolva lanciert L-Arabinose, ein natürlicher Zuckerblocker und reduzierender Zucker (deutsch)

Medienmitteilung (PDF)MEDIENMITTEILUNGEvolva lanciert L-Arabinose, ein natürlicher Zuckerblocker und reduzierender Zucker

Reinach, 20. Januar, 2021 - Evolva (SIX:EVE), das Schweizer Biotechnologieuternehmen, das sich auf die Forschung Entwicklung und Kommerzialisierung von Inhaltsstoffen auf natürlicher Grundlage konzentriert, hat L-Arabinose (bisher bekannt als EVE-X157/Z4) auf den Markt gebracht. L-Arabinose kann als natürlicher Zuckerblocker in Gesundheitsanwendungen und als reduzierender Zucker in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

«Da Menschen weltweit nach einem gesünderen Lebensstil streben, haben wir uns dazu verpflichtet, unsere Kunden bei der Entwicklung von gesünderen und nachhaltigeren Lösungen zu unterstützen. Mit dieser Markteinführung bestätigen wir unsere Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen, welche Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen unterstützen», sagt Oliver Walker, CEO von Evolva.

Studien zeigen, dass L-Arabinose als Zuckerblocker einen gesunden Blutzuckerspiegel und das Gewichtsmanagement unterstützen kann. Dieser Inhaltsstoff hat auch eine potenzielle Anwendung als Präbiotikum. Als reduzierender Zucker wird L-Arabinose auch häufig in der Herstellung von salzigen, pikanten Geschmacksrichtungen für Hühnchen und Rindfleisch verwendet.

Evolva stellt L-Arabinose auf dem Weg der Fermentation her. Das Produkt ist vollständig erneuerbar und nachhaltig, weist einen hohen Reinheitsgrad auf (>99%) und es wird keine Salzsäure im Herstellungsprozess verwendet. L-Arabinose hat eine FEMA GRAS-Zulassung für die Verwendung in Lebensmitteln und Getränken.

Das Geschmacksprofil von L-Arabinose eignet sich gut für den Einsatz in Produkten wie Joghurt, Schokolade, Softdrinks, Eiscreme, Cerealien, Energieriegeln und Süsswaren.

Mit einer breiten Palette von Anwendungen hat der Markt für L-Arabinose einen aktuellen Wert von CHF 250 Millionen, welcher voraussichtlich um mindestens 5% pro Jahr wachsen wird. Evolva führt derzeit kommerzielle Gespräche mit Grosskunden, einschliesslich in Bezug auf erste Liefermengen im laufenden Jahr 2021.

