Baar-Zug, Schweiz, 22. März 2022 | Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR)

* Verwaltetes Vermögen stieg um 17% auf 127 Mrd. USD an

* Management Fees stiegen um 25% an und damit stärker als das verwaltete Vermögen; das zusätzliche Wachstum stammte mehrheitlich von höheren Late Management Fees

* Performance Fees stiegen auf einen aussergewöhnlich hohen Anteil von 46% der Gesamteinnahmen an, was auf Veräusserungen auf Rekordniveau und die starke Portfolio-Performance nach der COVID-19 Pandemie zurückzuführen ist

* Stabile EBIT-Marge von 62.8% (+0.8%-Punkte)

* Vorgeschlagene Erhöhung der Dividende um 20% auf 33.00 CHF pro Aktie erfolgt im Einklang mit dem Wachstum des verwalteten Vermögens

* Bestätigung der erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2022 in Höhe von 22-26 Mrd. USD

* Investitionen in Russland und der Ukraine nicht signifikant (<0.2% des verwalteten Vermögens)

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzzahlen 2021 (in Mio. CHF)

2021 2020 Gesamteinnahmen1 2'629 1'412 +86% Management Fees2 1'432 1'146 Performance Fees 1'197 266 Personalaufwand -861 -430 EBIT 1'650 875 +89% EBIT-Marge 62.8% 62.0% Finanzergebnis 76 53 Steuern -263 -124 Gewinn 1'464 805 +82%

1 Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees. 2 Management Fees und andere Einnahmen, netto, inklusive sonstiger betrieblicher Einkünfte.

Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident von Partners Group, hält fest: '2021 haben wir das wahre Potenzial unseres Unternehmens gezeigt. Die Ergebnisse spiegeln wider, was die Plattform, die wir seit mehr als zwei Jahrzehnten aufbauen, leisten kann. Wir sind davon überzeugt, dass Privatmärkte in den nächsten zehn Jahren das Potenzial haben, auf insgesamt 30 Bio. USD verwaltetes Vermögen anzusteigen. Die Privatmärkte entwickeln sich zu einer neuen ,traditionellen' Anlageklasse, die Unternehmen wie dem unseren enorme Investitionsmöglichkeiten bietet. Dabei wird die Industrie durch einen verstärkten Wettbewerb, zunehmende regulatorische Aufsicht und immer stärker spezialisierte Marktteilnehmer gekennzeichnet sein. In diesem Umfeld werden Unternehmen wie Partners Group - breit aufgestellte, aktive Manager, die sich auf thematische Investitionsbeschaffung, Wertschöpfungspotenzial und unternehmerische Führung konzentrieren - hervorragend positioniert sein, um diese Herausforderungen zu meistern und ihren Kunden weiterhin nachhaltig attraktive Renditen bieten zu können.'

David Layton, Partner und Chief Executive Officer, fügt hinzu: '2021 war ein herausragendes Jahr für Partners Group und wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die zu diesen Ergebnissen beigetragen haben. Die strukturelle Nachfrage nach Privatmarktanlagen hält an und unser Ausblick ist trotz der aktuellen Unsicherheiten weiterhin zuversichtlich. Während die ersten Monate des Jahres 2022 dem erfolgreichen Kurs des Vorjahres gefolgt sind, kann die durch die geopolitische Krise in Osteuropa, Inflation und die Störungen der Lieferketten verursachte Marktvolatilität und Instabilität zu einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums führen. Dies könnte in den kommenden Monaten, je nach Entwicklung der Situation, zu einer vorübergehenden Verlangsamung unserer Investitionstätigkeit führen. Wir folgen einem klaren strategischen Fahrplan und setzen weiterhin auf unseren bewährten transformativen Anlageansatz, der es uns erlaubt, innerhalb des wachsenden Privatmarktes Chancen zu realisieren.'

Finanzzahlen 2021

Aufgrund des signifikanten Anstiegs der Performance Fees und des anhaltenden Wachstums der Management Fees stiegen im Jahr 2021 die Gesamteinnahmen um 86% auf 2'629 Mio. CHF an (2020: 1'412 Mio. CHF).

* Management Fees: Die Management Fees stiegen um 25% auf 1'432 Mio. CHF an (2020: 1'146 Mio. CHF) und übertrafen damit das Wachstum des durchschnittlich verwalteten Vermögens in CHF, das im gleichen Zeitraum um 17% zunahm. Partners Group profitierte in der Berichtsperiode zusätzlich von einem starken Anstieg der Late Management Fees[1], die nach Beendigung der Fundraising-Periode mehrerer traditioneller Programme - wie dem neuesten Flagship-Fonds Private Equity Direct IV - anfielen. Die Management Fees machten 54% der Gesamteinnahmen aus (2020: 81%).

* Performance Fees: Das Marktumfeld im Jahr 2021 war geprägt durch Veräusserungen auf Rekordniveau sowie einer starken Nachfrage nach hochwertigen Portfoliounternehmen und -anlagen von Partners Group. Zusätzlich wurden Veräusserungen nachgeholt, die ursprünglich für das Vorjahr geplant waren, sowie Veräusserungen vorgeholt, die für das Jahr 2022 vorgesehen waren. Infolgedessen stiegen die Performance Fees deutlich auf 1'197 Mio. CHF an (2020: 266 Mio. CHF). Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen entsprach aussergewöhnlichen 46% (2020: 19%) und lag leicht über der erwarteten Bandbreite von 40-45%, die Partners Group für das Jahr 2021 kommuniziert hat.

Hans Ploos van Amstel, Partner und Chief Financial Officer, kommentiert: 'In Anbetracht der Rekordhöhe der im Jahr 2021 realisierten Performance Fees erwarten wir eine Rückkehr zu unserer mittelfristigen Prognose in Höhe von 20-30 % der Gesamteinnahmen, unter der Annahme, dass die Marktbedingungen und das Umfeld für Veräusserungen insgesamt günstig ausfallen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass das Performance Fee-Potenzial im Einklang mit dem verwalteten Vermögen wachsen wird.'

Die Gesamtbetriebskosten stiegen im Jahr 2021 um 82% auf 978 Mio. CHF an (2020: 537 Mio. CHF), was mit dem Wachstum der Gesamteinnahmen korrespondiert. Der Personalaufwand macht den grössten Teil der Gesamtbetriebskosten aus.

* Der Personalaufwand stieg im Jahr 2021 um 100% an. Der Performance Fee-bedingte Personalaufwand ist an die realisierten Performance Fees gekoppelt und stieg im Einklang mit diesen auf 441 Mio. CHF an (2020: 101 Mio. CHF), was einem Zuwachs von 335% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der nicht Performance Fee-bedingte Personalaufwand wuchs um 28% auf 420 Mio. CHF an (2020: 329 Mio. CHF) und beinhaltet eine höhere variable Vergütungskomponente aufgrund der gestiegenen Management Fees. Die Zahl der vollzeitäquivalenten Mitarbeiter (FTE) stieg zum 31. Dezember 2021 um 4% auf 1'573 an (31. Dezember 2020: 1'519 FTEs). Partners Group profitierte im Jahr 2021 weiterhin von den Kapazitäten, die während der verstärkten Neueinstellungen im Jahr 2019 aufgebaut wurden. Auch in Zukunft wird Partners Group in den Ausbau ihrer Plattform und Mitarbeiter investieren, um die Investitionskapazität im Jahr 2022 weiter zu erhöhen.

* Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 14% auf 78 Mio. CHF an (2020: 68 Mio. CHF). Die Abschreibungen und Amortisationen blieben mit 40 Mio. CHF (2020: 38 Mio. CHF) weitgehend stabil.

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 89% im Einklang mit den Gesamteinnahmen an und belief sich auf 1'650 Mio. CHF (2020: 875 Mio. CHF). Die EBIT-Marge blieb stabil bei 62.8% (2020: 62.0%).

Das Finanzergebnis belief sich auf 76 Mio. CHF (2020: 53 Mio. CHF), was auf die positiven Bewertungsanpassungen des Nettoinventarwertes von parallel zur Kundschaft getätigte Eigeninvestitionen zurückzuführen ist. Die transformative Anlagestrategie resultierte in einer positiven Wertentwicklung im Jahr 2021 von durchschnittlich 16% über alle Anlageklassen hinweg. Die Steuern beliefen sich auf 263 Mio. CHF (2020: 124 Mio. CHF), bei einem erhöhten Steuersatz von 15.2% (2020: 13.3%) aufgrund von Quellensteuern auf Dividendenzahlung aus den USA an den Konzern und weiteren Veränderungen im Ländermix. Zusammengefasst stieg der Gewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 82% auf 1'464 Mio. CHF an (2020: 805 Mio. CHF).

Der Verwaltungsrat von Partners Group richtet die progressive Dividendenstrategie des Unternehmens weiterhin am Wachstum des verwalteten Vermögens aus und schlägt daher - basierend auf der soliden Geschäftsentwicklung und dem Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Unternehmenswachstums - eine Dividende von 33.00 CHF pro Aktie vor (2020: 27.50 CHF pro Aktie). Dies entspricht einem Anstieg von 20% im Vergleich zum Vorjahr und einer Ausschüttungsquote von 60% (2020: 91%).

Der Krieg in der Ukraine

David Layton, Partner und Chief Executive Officer, fügt hinzu: 'Wir verurteilen die ungerechtfertigte Invasion der Ukraine auf das Schärfste. Unser Mitgefühl gilt allen Menschen, die darunter leiden. Partners Group unterstützt Initiativen, um bedürftige Ukrainer mit Medikamenten, Lebensmitteln und anderen wichtigen Hilfsgütern zu versorgen. Partners Group unterhält keine Direktinvestitionen in der Ukraine, Russland oder Belarus. Die indirekten Investitionen belaufen sich auf weniger als 0.2% des verwalteten Vermögens und bestehen aus Immobilien- und Private-Equity-Beteiligungen. Das Unternehmen hat keine russischen oder belarussischen Kunden in seinen geschlossenen Fonds.'

Ausblick

Trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheit bestätigt Partners Group die erwarteten Kapitalzusagen für das Gesamtjahr 2022 von 22 bis 26 Mrd. USD sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen Investitionsprogrammen und Kapitalrückflüsse aus Evergreen-Programmen von insgesamt -10 bis -12 Mrd. USD. Es wird erwartet, dass sich die Kapitalzusagen gleichmässig über alle Programmtypen, von massgeschneiderten Mandatslösungen über das breite Angebot an Evergreen-Programmen bis hin zu traditionellen Privatmarktprogrammen, verteilen.

Über Partners Group Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 hat das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit über 170 Mrd. USD in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure investiert. Partners Group ist bestrebt, durch die Nutzung thematischer Wachstumstrends und die Umwandlung attraktiver Unternehmen und Vermögenswerte in Marktführer hohe Renditen zu erzielen. Das Unternehmen ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach, nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mrd. USD zum 31. Dezember 2021 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an massgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

