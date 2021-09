DGAP-Adhoc: Polyphor und EnBiotix geben Abschluss des Erwerbs von inhalierbarem Murepavadin durch EnBiotix bekannt (deutsch)

Polyphor und EnBiotix geben Abschluss des Erwerbs von inhalierbarem Murepavadin durch EnBiotix bekannt

^ EQS Group-Ad-hoc: Polyphor AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Polyphor und EnBiotix geben Abschluss des Erwerbs von inhalierbarem Murepavadin durch EnBiotix bekannt

10.09.2021 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Allschwil, Schweiz, 10. September 2021

Polyphor und EnBiotix geben Abschluss des Erwerbs von inhalierbarem Murepavadin durch EnBiotix bekannt

Polyphor (SIX: POLN) und EnBiotix Inc., ein privates Unternehmen für seltene Krankheiten mit einem spätklinischen Entwicklungsprogramm, das sich derzeit auf Produkte für seltene, chronische Atemwegserkrankungen konzentriert, gaben heute den Abschluss des Erwerbs von inhalierbarem Murepavadin durch EnBiotix bekannt. Als Ergebnis des Erwerbs erhielt Polyphor die vereinbarte Zahlung von 2'599'655 Stammaktien von EnBiotix (15,4% voll verwässert von EnBiotix) zu einem vereinbarten Wert von 10 Mio. USD.

Nach dem Erwerb von inhalierbarem Murepavadin durch EnBiotix werden die Unternehmen die nächsten Schritte in Bezug auf den gleichzeitig unterzeichneten Fusionsvertrag voranbringen. Der geplante Zusammenschluss unterliegt einer Reihe von Abschlussbedingungen, darunter die Zustimmung der Aktionäre von Polyphor und EnBiotix, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren: Für Medien:

Hernan Levett Dr. Stephan Feldhaus Chief Financial Officer Feldhaus & Partner Polyphor Ltd. +41 79 865 92 56 +41 61 567 16 00 [1]bschmid@lifesciadvisors.com [1]IR@polyphor.com

1. mailto:bschmid@lifesciadvisors.com 1. mailto:IR@polyphor.com Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen mit einer weltweit führenden Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

Über EnBiotix

Enbiotix ist ein privates Unternehmen für seltene Krankheiten mit einem ersten Fokus auf chronische Atemwegserkrankungen. Der Hauptsitz von EnBiotix befindet sich in Boston, Massachussets, USA. Eine Tochtergesellschaft, die EnBiotix GmbH, hat ihren Sitz in Leipzig, Deutschland. Weitere Informationen unter www.enbiotix.com

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Polyphor AG Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil Schweiz Telefon: +41 61 567 1600 Fax: +41 61 567 1601 E-Mail: info@polyphor.com Internet: www.polyphor.com

ISIN: CH0106213793 Valorennummer: POLN Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1232536

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1232536 10.09.2021 CET/CEST

°