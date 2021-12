DGAP-Adhoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021 (deutsch)

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021

Pressemitteilung 02.12.2021

Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021

Luzern, 2. Dezember 2021 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) publiziert heute den Halbjahresbericht per 30.06.2021, der unter www.promaxima.ch online abrufbar ist. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zur finanziellen Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Struktur. Mit der grössten nicht eingetragenen Aktionärin, der Tyrol Crystal Assets konnte am 15. November 2021 ein umfassender Vergleich abgeschlossen werden. Aufgrund der zeitlichen Nähe konnten die positiven Auswirkungen im Halbjahresabschluss noch nicht abgebildet werden. Der heute publizierte Halbjahresabschluss wiederspiegelt somit das Ergebnis, wie wenn kein Vergleich hätte abgeschlossen werden können.

Die positiven Auswirkungen werden somit erst im Jahresabschluss per 31.12.2021 ersichtlich sein.

Kontakt Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00

Über Promaxima Immobilien AG

Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz.

Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.

