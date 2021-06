Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021; positive Geschäftsentwicklung weiter verfestigt

^ DGAP-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021; positive Geschäftsentwicklung weiter verfestigt

15.06.2021 / 15:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nach dem ermutigenden Jahresauftakt mit dynamisch gestiegenen Walzstahlpreisen setzte der europäische Stahlmarkt auch in den Folgemonaten den aufwärtsgerichteten Trend fort. Angesichts der besseren als zuletzt erwarteten Ertragslage, vor allem im Geschäftsbereich Handel, heben wir - unter dem Vorbehalt einer trotz latenter Corona-Krise stabilen Marktentwicklung in der zweiten Jahreshälfte - die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 erneut an und rechnen für den Salzgitter-Konzern nunmehr mit einem Vorsteuergewinn zwischen 400 Mio. EUR und 600 Mio. EUR (zuvor: zwischen 300 Mio. EUR und 400 Mio. EUR).

Kontakt:

Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 E-Mail ir@salzgitter-ag.de

15.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter Aktiengesellschaft Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de

ISIN: DE0006202005

WKN: 620200 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1208232

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1208232 15.06.2021 CET/CEST

°