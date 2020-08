DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG emittiert Inhaberschuldverschreibung (deutsch)

SPORTTOTAL AG emittiert Inhaberschuldverschreibung

11.08.2020 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Emission einer Inhaberschuldverschreibung über EUR 2.000.000,00

- Verpflichtung zur Zeichnung einer Inhaberschuldverschreibung über EUR 3.000.000,00

Köln, 11. August 2020. Die SPORTTOTAL AG, hat heute eine Inhaberschuldverschreibung über EUR 2.000.000,00, mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Verzinsung von 8,5 % p.a. emittiert. Die Inhaberschuldverschreibung enthält ein bedingtes Wandlungsrecht, das noch der Zustimmung durch die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG bedarf. Die gesamte Inhaberschuldverschreibung wurde von einem Anleger gezeichnet.

Des Weiteren hat sich ein weiterer Anleger verpflichtet, eine künftige Inhaberschuldverschreibung über EUR 3.000.000,00, deren Emission voraussichtlich im Oktober dieses Jahres geplant ist, vollständig zu zeichnen. Auch diese Inhaberschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und enthält ein bedingtes Wandlungsrecht, das noch der Zustimmung durch die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG bedarf. Die Verzinsung beträgt 7 % p.a.

SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com

Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com

ISIN: DE000A1EMG56

WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1115307

