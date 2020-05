DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Schiedsgutachter beabsichtigt, Preiserhöhung von Telefónica für unberechtigt zu erklären (deutsch)

1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Schiedsgutachter beabsichtigt, Preiserhöhung von Telefónica für unberechtigt zu erklären

PRESSEMITTEILUNG

Schiedsgutachter beabsichtigt Preiserhöhung von Telefónica für unberechtigt zu erklären

Maintal, 27. Mai 2020. 1&1 Drillisch hat heute den Entwurf des Schiedsgutachtens im Verfahren zur Überprüfung einer von Telefónica vorgenommenen Preiserhöhung erhalten. Telefónica hatte Vorleistungspreise des MBA MVNO-Vertrags im Dezember 2018 unter Bezugnahme auf die Frequenzauktion 2015 rückwirkend um rund EUR 64 Mio. erhöht.

1&1 Drillisch hat diese Preiserhöhung als unberechtigt zurückgewiesen. Der Schiedsgutachter hat nun in seinem Gutachtenentwurf mitgeteilt, dass die von Telefónica vorgenommene Preisanpassung in voller Höhe unberechtigt ist. Dementsprechend ist die Preiserhöhung wirkungslos und führt nicht zu Zahlungen von 1&1 Drillisch.

Die Parteien können zum Entwurf des Schiedsgutachtens Stellung nehmen. Die Ausfertigung des finalen Schiedsgutachtens wird Mitte des Jahres erwartet. Damit wird das Verfahren beendet und es sind keine von Telefónica angestrengten Gutachterverfahren mehr anhängig.

Weiterhin laufen zum MBA MVNO-Vertrag die von 1&1 Drillisch initiierten Preisanpassungsverfahren 2 und 5 sowie die Schiedsklage gegen das Ergebnis des Preisanpassungsverfahren 1. Im Rahmen dieser Verfahren fordert 1&1 Drillisch rückwirkend erhebliche Preisreduktionen. Preiserhöhungen sind ausgeschlossen.

Über die 1&1 Drillisch AG Die 1&1 Drillisch AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG und hat als einziger virtueller Netzbetreiber in Deutschland über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zum Telefónica-Netz. 1&1 Drillisch bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk an. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten erhalten Kunden zudem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz, ergänzt um Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV TV. Mit den beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH hat 1&1 Drillisch einen starken Vermarktungsansatz, mit dem der Markt umfassend und zielgruppenspezifisch adressiert wird: Während 1&1 das Premiumsegment abdeckt, sprechen die etablierten Online-Marken des Konzerns unter dem Dach der Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM, DeutschlandSIM oder simply eine preisbewusste Zielgruppe an.

Ansprechpartner 1&1 Drillisch AG Tel. +49 6181 412-620 Mail: presse@1und1-drillisch.de

Kontakt: Oliver Keil Head of Investor Relations Mail: ir@1und1-drillisch.de

