DGAP-News: 123fahrschule SE: Neues Mitglied im Vorstand der 123fahrschule SE (deutsch)

Neues Mitglied im Vorstand der 123fahrschule SE

Boris Polenske & Timo Beyer mischen in Zukunft gemeinsam den Fahrschulmarkt auf.

Timo Beyer (42) wird in Zukunft gemeinsam mit Boris Polenske die Geschäfte der 123fahrschule SE verantworten. Mit der neuen Doppelspitze hat sich das Unternehmen für das zukünftige Wachstum hervorragend aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat Timo Beyer mit Wirkung zum 01.04.2021 in den Vorstand der 123fahrschule SE berufen. In dieser Funktion übernimmt er als COO im Wesentlichen die Verantwortung für das operative Geschäft sowie Marketing/Vertrieb.

Boris Polenske, Gründer und CEO der 123fahrschule SE: 'Mit Timo Beyer konnten wir einen sehr erfahrenen Manager für uns gewinnen, der uns bei unseren Zielen Digitalisierung und Konsolidierung des Fahrschulmarkts maßgeblich voranbringt. Er bringt wertvolle Erfahrung und Kompetenzen in den dafür notwendigen Bereichen wie den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle, Expansion und Unternehmensführung mit. Ich freue mich, mit ihm gemeinsam das Wachstum der 123fahrschule voranzutreiben." Als gemeinschaftliches Duo ergänzen sich Boris Polenske und Timo Beyer gegenseitig perfekt. 'Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen und darauf, zum zukünftigen Erfolg der 123fahrschule beitragen zu können. Gemeinsam mit Boris und dem gesamten Team werden wir sicher den Markt mit neuen und innovativen Lösungen begeistern und verändern. Dem Aufsichtsrat möchte ich für das entgegengebrachte Vertrauen danken.", ergänzt Beyer.

Beyer war zuletzt als Senior Vice President und Member des Executive Boards bei HRS sowie als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Destination Solutions GmbH in Köln tätig. Dort verantwortete er den Portalbetrieb und zeichnete sich verantwortlich für den Aufbau sowie den Betrieb eines Portals für kleine und mittelständische Unternehmen. Als langjähriger CEO der Comvel GmbH baute er das Online-Reiseportal weg.de zu einem der führenden Anbieter auf und wurde 2014 vom Travel Industry Club (TIC) zum Sales & Retail Manager des Jahres gekürt. Nach weg.de widmete er sich dem Aufbau eines Start-ups im FMCG Umfeld. Gestartet hat Timo Beyer seine Karrieren nach seinem BWL-Studium bei neckermann.de, wo er über 9 Jahre in verschiedenen Führungspositionen mit den Schwerpunkten eCommerce, Online Marketing und Markenstrategie tätig war, zuletzt als Bereichsleiter Marketing/Vertrieb. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern lebt Beyer in Pulheim bei Köln.

Sprache: Deutsch Unternehmen: 123fahrschule SE Klopstockstr. 1 50968 Köln Deutschland Telefon: 0221-177357-0 E-Mail: info@123fahrschule.de Internet: www.123fahrschule.de

