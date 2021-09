DGAP-News: Achiko AG: Einladung zur Präsentation der Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2021 (deutsch)

Achiko AG: Einladung zur Präsentation der Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2021

^ EQS Group-News: Achiko AG / Schlagwort(e): Konferenz Achiko AG: Einladung zur Präsentation der Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2021

23.09.2021 / 13:30

Achiko AG: Einladung zur Präsentation der Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2021

Zurich, 23. September 2021

Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468 ), ein globales Healthtech-Unternehmen, das Technologien für schnelle und erschwingliche diagnostische Tests für Covid-19 und eine Reihe anderer pathogener Krankheiten und therapeutischer Indikationen entwickelt, stellt am 26. September die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2021 vor.

Die Veranstaltung wird als virtuelles Zoom Meeting durchgeführt und von Steven Goh, CEO der Achiko AG, und Robert Rieder, CFO der Achiko AG, geleitet. Bitte beachten Sie, dass der Anlass in englischer Sprache stattfindet.

Datum: Montag, 27. September, 2021 um 08.00 (MESZ) Ort: Die Präsentation wird als Zoom-Sitzung über diesen Link ( https://farnerconsulting.lpages.co/achiko-h1-2021-results-presentation) übertragen.

Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor Beginn der Präsentation ein.

Die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2021 werden am Montag, den 27. September 2021 um 06:30 Uhr (MESZ) veröffentlicht und auf unserer Website unter https://www.achiko.com/finanzen zur Verfügung gestellt.

Eine Aufzeichnung der Präsentation und der Fragerunde wird kurz nach der Konferenz verfügbar sein und kann jederzeit auf unserer Website abgerufen werden unter https://www.achiko.com/finanzen.

ÜBER ACHIKO AG Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameXTM, und ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM. Das Unternehmen hat einzigartige Healthtech-Ressourcen aufgebaut, die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameXTM gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen Gesundheits-App Teman SehatTM entwickelt Achiko Technologien, die schnelles und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die AptameXTM-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

Pressekontakte:

ACHIKO AG Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global Marcus Balogh Farner Consulting Ltd.E: achiko@farner.chT: +41 44 266 67 67

U.S.A. & Global Jeanene Timberlake RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Disclaimer This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Achiko AG Tessinerplatz 7 8002 Zurich Schweiz E-Mail: ir@achiko.com Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468 Valorennummer: 48788430 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1235590

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1235590 23.09.2021

°