DGAP-News: Akarion und Hitachi Systems Security arbeiten gemeinsam an der Förderung von digitalem Vertrauen (deutsch)

Linz, Austria - 13.10.2020 -

Akarion und Hitachi Systems Security (HISYS-SEC) bringen ihre Geschäftsvision, ihr Know-how und ihre Expertise zusammen, um gemeinsam an der Förderung von digitalem Vertrauen zu arbeiten. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, ein auf dem Markt einzigartiges Angebot im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit bereitzustellen, das einer Vielzahl von Interessengruppen gerecht wird. Die Kollaboration wird sich auf drei Bereiche konzentrieren:

- Datenschutzbeauftragter as a Service (DPOaaS) und Informationssicherheitsbeauftragter as a Service (CISOaaS),

- Datenschutz- und Informationssicherheitsmethoden und -praktiken sowie

- Datenschutz- und Informationssicherheitsbewusstsein und Schulungen.

Konkret werden Hitachi Systems Security und Akarion zusammen eine ganzheitliche Lösung für das Compliance-Management von Organisationen anbieten, die Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Datenethik für Unternehmenswerte umfasst. Dazu wird Hitachi Systems Security ihren internationalen Kunden in Zukunft ihre Dienstleistungen im Bereich Datenschutz- und Informationssicherheit basierend auf der Akarion Compliance Cloud anbieten.

Dieses innovative Compliance-Management-Ökosystem von Akarion ist eine moderne Software-Plattform mit Modulen für Informationssicherheits-, Datenschutzmanagement und anderen Compliance Management Modulen, um Unternehmen bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen zu unterstützen. Dabei lassen sich komplexe regulatorische Anforderungen durch eine Kombination von bewährten Verfahrensweisen und intuitivem Design sowie modernster Softwareentwicklung bewältigen. Auf diese Weise können bestehende und zukünftige Compliance-Anforderungen unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen abgebildet werden.

Durch die Zusammenarbeit zwischen Akarion und Hitachi System Security bieten wir ein starkes, wettbewerbsfähiges Angebot im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit, indem wir innovative Produkte der Akarion mit erfahrenen Beratungsleistungen der Hitachi System Security an den Markt bringen und zugleich neue Geschäftsmodelle sowie Mehrwerte für die Gesellschaft entwickeln.

Akarions CEO Markus Costabiei hebt hervor, wie Kunden von der Partnerschaft profitieren: "Hitachi ist für uns ein starker, weltweit agierender Partner mit jahrelanger Erfahrung. Ich bin daher davon überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit Kundenanforderungen noch schneller verstehen und lösen können. Wir werden unsere innovativen Lösungen mit den Technologien, dem Know-how und dem Kundenkanal von Hitachi kombinieren und Unternehmen dadurch optimal unterstützen."

Über Akarion Akarion, eine in Deutschland und Österreich ansässige High-Tech Company, entwickelt Lösungen für professionelles Compliance-Management und nachweislich manipulationssichere Datenhaltung. Die Vision von Akarion ist es, das Vertrauen in der digitalen Welt neu zu gestalten. Das aktuelle Hauptprodukt ist die Akarion Compliance Cloud mit den Modulen Datenschutzmanagement, Informationssicherheitsmanagement, Business Continuity Management, Audit, Whistleblowing und eLearning. Die Compliance Cloud ermöglicht es Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen unterschiedlicher Größe und Branchen, die Einhaltung von Compliance-Anforderungen zu prüfen, zu überwachen und manipulationssicher zu beglaubigen. Die Mission von Akarion besteht darin, Kunden in die Lage zu versetzen, mit einer Lösung, die Best Practices, innovatives Design und modernste Softwareentwicklung kombiniert, eine neue Stufe der Compliance zu erreichen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Zahlreiche Branchenführer vertrauen bereits auf die Compliance Cloud. Mit der Chroniql Trust Plattform setzt Akarion Blockchain-Technologie ein, um die Unversehrtheit beliebiger Daten zu beweisen. Außerdem betreibt Akarion weitere Forschung, wie Blockchain-Technologie in der Zukunft eingesetzt werden kann, um Vertrauen neu zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://akarion.com/.

Über Hitachi Systems Security Inc. Hitachi Systems Security Inc. wurde 1999 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz, der rund um die Uhr maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Überwachung und zum Schutz der kritischsten und sensibelsten IT-Assets in den Infrastrukturen ihrer Kunden entwickelt und bereitstellt. Hitachi Systems Security wurde mit einer einfachen Mission im Hinterkopf gegründet - das Internet zu einem sicheren Ort für alle zu machen. Heute hilft das Team von Sicherheitsexperten den Kunden in über 50 Ländern dabei, ihre kritischen Daten zu sichern und sich gegen Sicherheitsverletzungen, Datenlecks und Einbrüche zu stärken. Das Ziel hierbei ist es, Cybersicherheitsdienste bereitzustellen, um die Sicherheitsherausforderungen von heute und morgen zu bewältigen und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben - und das alles bei gleichzeitiger Sicherung Ihrer IT-, OT- und IoT-Umgebungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.hitachi-systems-security.com.

Über Hitachi, Ltd. Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf sein Social Innovation Business, das Information Technology (IT), Operational Technology (OT) und Produkte kombiniert. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Fiskaljahr 2019 (zum 31. März 2020) belief sich auf 8.767,2 Milliarden Yen (80,4 Milliarden US-Dollar), und das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 301.000 Mitarbeiter. Hitachi treibt die digitale Innovation in fünf Sektoren voran - Mobilität, Smart Life, Industrie, Energie und IT - durch Lumada, Hitachis fortschrittliche digitale Lösungen, Dienstleistungen und Technologien zur Umwandlung von Daten in Erkenntnisse zur Förderung digitaler Innovationen. Das Ziel hier ist es, Lösungen zu liefern, die den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für Kunden erhöhen. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.

