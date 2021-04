AURELIUS gibt erfolgreiches Closing eines neuen Private-Equity-Fonds für den Midmarket Bereich bekannt - 500 Mio. EUR für Transaktionen in Europa

^ DGAP-News: AURELIUS Group / Schlagwort(e): Fonds AURELIUS gibt erfolgreiches Closing eines neuen Private-Equity-Fonds für den Midmarket Bereich bekannt - 500 Mio. EUR für Transaktionen in Europa

19.04.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AURELIUS gibt erfolgreiches Closing eines neuen Private-Equity-Fonds für den Midmarket Bereich bekannt - 500 Mio. EUR für Transaktionen in Europa

- Das Fundraising für den neuen Investmentarm AURELIUS European Opportunities IV konnte innerhalb von vier Monaten abgeschlossen werden. Zusammen mit dem Co-Investitionsprogramm der börsengehandelten AURELIUS Equity Opportunities wurden Investitionszusagen in Höhe von insgesamt 500 Mio. EUR gesichert;

- Über einen rein virtuellen Fundraising-Prozess konnte der Fonds mit nur einer Finanzierungsrunde durch Zusagen einer Gruppe renommierter institutioneller Investoren aus den USA und Europa abgeschlossen werden;

- Der Fonds wird die bewährte AURELIUS Strategie fortsetzen und in Konzernabspaltungen sowie Unternehmen in Transformationsprozessen in Europa investieren.

Luxemburg, 19. April 2021 - Der europaweit tätige Asset Manager AURELIUS gibt das erfolgreiche Closing des AURELIUS European Opportunities IV (der "Fonds") bekannt. Der Fonds hat von einer Gruppe erstklassiger institutioneller Investoren Investitionszusagen in Höhe von insgesamt 350 Mio. EUR erhalten. Zu den Investoren zählen unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0JK2A8 ), der börsengehandelte Investmentarm von AURELIUS, wird - zusätzlich zu seinem bereits etablierten Investitionsprogramm für den Lower Midmarket Bereich - bis zu 150 Mio. EUR gemeinsam mit dem Fonds investieren. Damit stehen insgesamt 500 Mio. EUR für Investitionen im europäischen Midmarket Bereich zur Verfügung.

Trotz einer deutlichen Überzeichnung des Fonds hat sich AURELIUS dazu entschieden, das Fondsvolumen auf 350 Mio. EUR zu begrenzen, um die Investitionsdisziplin aufrechtzuerhalten und die starke Erfolgsbilanz zu bewahren. AURELIUS freut sich, eine Partnerschaft mit einer Gruppe von hochkarätigen Investoren einzugehen, welche die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstützen werden.

Mit dem Fonds wird AURELIUS seine bewährte Strategie fortsetzen, in Konzernabspaltungen und Unternehmen in Transformationsprozessen im europäischen Midmarket Bereich zu investieren. Der Fonds strebt bei den Investitionen in Unternehmen mit europäischem Hauptsitz Eigenkapitalinvestments von bis zu 100 Mio. EUR an. Der Fokus wird auch zukünftig auf der Erzielung von Renditen durch operative Verbesserungen anstelle von Leverage liegen. Die Portfoliounternehmen werden dabei vom Zugang zu den operativen Taskforce Experten von AURELIUS profitieren.

Dieser Abschluss ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für AURELIUS und bietet zusätzliche nachhaltige Wertschöpfungsmöglichkeiten für seine Stakeholder. Der Fonds stellt einen neuen Entwicklungsschritt von AURELIUS dar und wird die Investmentaktivitäten im Lower Midmarket Bereich (AURELIUS Equity Opportunities), Small-Cap-Buy-out (AURELIUS Growth Investments), Fremdkapital (AURELIUS Finance Company) und Immobilien (AURELIUS Real Estate Opportunities) ergänzen.

"Einen neuen Private-Equity-Fonds während dieser Pandemie aufzusetzen, ohne die Investoren persönlich treffen zu können, hat uns vor komplexe Herausforderungen gestellt. Umso mehr freuen wir uns heute über den erfolgreichen Abschluss von AURELIUS European Opportunities IV und den Zuspruch, den wir von einer Reihe renommierter institutioneller Investoren erhalten haben. Die Pandemie sowie die sich gegenwärtig herausbildenden globalen wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen bieten eine einzigartige Marktchance für komplexe, operativ anspruchsvolle Transaktionen. Durch den neuen Fonds können wir diese Chancen nutzen, und für unsere Investoren überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften", kommentiert Dr. Dirk Markus, Gründungspartner von AURELIUS. "Als führender europaweit tätiger Private-Equity-Manager und Investor in Konzernabspaltungen sind wir die erste Wahl für Unternehmen, die sich von ihren nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten trennen wollen", fügte Dr. Dirk Markus hinzu.

AURELIUS wurde von Campbell Lutyens (exklusiver globaler Platzierungsagent), Linklaters (Recht und Steuern) und KPMG (Finanzen) beraten.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

Kontakt:

AURELIUS European Opportunities IV

Aurelius European Aurelius Investment Advisory Limited Opportunities GP S.à r.l. Tristan Nagler Managing Director 6th Fabian Steger Managing Floor, 33 Glasshouse Street London W1B Director 2-4, rue du Chateau 5DG United Kingdom T: +44 (0)20 7440 d'Eau 3364 Leudelange 0485 E: Luxemburg T: +352 2021 10 78 [1]tristan.nagler@aurelius-group.com 70 E: 1. fabian.steger@aurelius-group. mailto:tristan.nagler@aurelius-group. com com

19.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1185954 19.04.2021

°