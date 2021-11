DGAP-News: Bechtle wächst auch im Q3 deutlich (deutsch)

Bechtle wächst auch im Q3 deutlich

^ DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen Bechtle wächst auch im Q3 deutlich

11.11.2021 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bechtle wächst auch im Q3 deutlich

- Umsatz steigt um 9,1 % auf 1,49 Mrd. EUR

- EBT wächst um 21,4 %

- Vorstand bekräftigt Prognose

Neckarsulm, 11. November 2021 - Die Bechtle AG hat auch im dritten Quartal 2021 trotz der andauernden weltweiten Lieferengpässe bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 9,1 % auf 1.496,1 Mio. EUR und hielt damit das hohe Wachstumsniveau des Vorquartals. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich überproportional um 21,4 % auf 87,0 Mio. EUR. Die EBT-Marge verbesserte sich damit von 5,2 % auf 5,8 %. Zum 30. September 2021 waren 12.744 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, das sind 689 Menschen mehr als im Vorjahr.

Organisch lag das Umsatzwachstum bei 8,9 %. Die Entwicklung des EBT ist weitgehend operativ, zusätzlich haben sich Sondereffekte, unter anderem aus dem Verkauf eines Konzernunternehmens, positiv ausgewirkt. "Die Nachfrage nach IT-Lösungen ist unvermindert hoch, deren Verfügbarkeit im aktuellen Marktumfeld entscheidend. Lieferfähigkeit ist damit zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil geworden. Deswegen haben wir bereits frühzeitig die Lagerhaltung erhöht. Wir profitieren dabei einerseits von unserer Finanzstärke, andererseits aber auch von unseren exzellenten Geschäftsbeziehungen zu den Herstellerpartnern und Distributoren", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Weiter positive Ergebnisentwicklung im Systemhaus-Segment Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte Bechtle den Umsatz von Juli bis September 2021 um 2,1 % auf 937,2 Mio. EUR. Die Lieferproblematik hat sich hier vor allem bei größeren Rahmenverträgen stärker ausgewirkt. Das EBIT stieg um 23,3 % auf 61,7 Mio. EUR, getrieben von den genannten Sondereffekten und einer guten Entwicklung im Projektgeschäft. Die EBIT-Marge stieg entsprechend von 5,5 % auf 6,6 %.

E-Commerce zeigt erhebliche Umsatzsteigerung Im Segment IT-E-Commerce kletterte der Umsatz im dritten Quartal 2021 um 23,4 % auf 558,8 Mio. EUR. Neben dem Inland haben insbesondere die Gesellschaften in Frankreich, Benelux und Großbritannien zu diesem Wachstum beigetragen. Das EBIT erhöhte sich um 14,6 % auf 26,7 Mio. EUR. Die Marge lag bei 4,8 %, nach 5,1 % im Vorjahr. Diese Entwicklung ist insbesondere auf einen wieder gestiegenen Anteil großvolumigen Geschäfts zurückzuführen.

Neuer Rekord bei Auszubildenden Der Personalaufbau zum 30. September 2021 war mit 5,7 % wieder etwas dynamischer als noch im Vorquartal. Besonders erfreulich ist die Zahl der Auszubildenden und dual Studierenden. 709 junge Menschen waren zum 30. September 2021 bei Bechtle in Ausbildung, darunter 244, die zum 1. September neu in die Ausbildung gestartet sind - mehr als je zuvor.

Jahresprognose bekräftigt Trotz der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen hat sich die Bechtle AG in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs sehr erfolgreich entwickelt. Umsatz, Ergebnis und Marge liegen im Zielkorridor unserer zum Halbjahr erhöhten Erwartungen für das Gesamtjahr. Der Vorstand bekräftigt daher die Jahresprognose mit einem deutlichen Umsatzwachstum, einer sehr deutlichen Ergebnissteigerung sowie einer EBT-Marge über Vorjahr. "Unser Geschäftsmodell bewährt sich gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Ungeachtet der anhaltenden aktuellen Lieferengpässe sind unsere Zukunftsaussichten nach wie vor sehr gut", so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und 9 Monate 2021

Q3/2021 Q3/2020 +/- 9M/2021 9M/2020 +/- Umsatz Tsd. 1.496.092 1.370.856 +9,1% 4.439.087 4.037.046 +10,- EUR 0% Inland Tsd. 938.876 876.538 +7,1% 2.750.264 2.546.035 +8,0- EUR % Ausland Tsd. 557.216 494.318 +12,7- 1.688.823 1.491.011 +13,- EUR % 3% IT-Sys- Tsd. 937.249 917.897 +2,1% 2.812.854 2.670.956 +5,3- temhaus EUR % IT-E-Co- Tsd. 558.843 452.959 +23,4- 1.626.233 1.366.090 +19,- mmerce EUR % 0% EBIT Tsd. 88.425 73.342 +20,6- 233.172 185.509 +25,- EUR % 7% IT-Sys- Tsd. 61.711 50.036 +23,3- 156.328 122.698 +27,- temhaus EUR % 4% IT-E-Co- Tsd. 26.714 23.306 +14,6- 76.844 62.811 +22,- mmerce EUR % 3% EBIT-Ma- % 5,9 5,4 5,3 4,6 rge EBT Tsd. 87.028 71.673 +21,4- 229.207 180.787 +26,- EUR % 8% EBT-Mar- % 5,8 5,2 5,2 4,5 ge Ergeb- Tsd. 62.731 50.757 +23,6- 163.788 128.025 +27,- nis EUR % 9% nach Steuern Ergeb- EUR 0,50 0,401 +23,6- 1,30 1,021 +27,- nis je % 9% Aktie Operati- Tsd. -21.541 132.731 -116,- 25.803 173.2572 -85,- ver EUR 2% 1% Cash- flow Mitar- 12.744 12.055 +5,7% beiten- de (zum 30.09.) 1 an Aktiensplit angepasst 2 Vorjahr angepasst

30.09.2021 31.12.2020 +/- Liquidität3 Tsd. EUR 230.409 403.173 -42,9% Eigenkapitalquote % 46,8 43,2 3 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

***

Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2021 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle: Die Bechtle AG ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeitende. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com

Kontakt

Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand [1]martin.link@bechtle.com [1]sabine.brand@bechtle.com

1. mailto:martin.link@bechtle.com 1. mailto:sabine.brand@bechtle.com Tel.: +49 7132 981-4149 Tel.: +49 7132 981-4115

11.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com

ISIN: DE0005158703

WKN: 515870 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1247953

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1247953 11.11.2021

°