DGAP-News: Belano Medical AG: Die BELANO medical AG und die Drogeriemarktkette Müller intensivieren Zusammenarbeit (deutsch)

Die BELANO medical AG und die Drogeriemarktkette Müller intensivieren Zusammenarbeit

- Neue medizinische Hautpflege als Eigenmarke in Müller Drogerien

- Deutlicher Ergebnisbeitrag bereits im laufenden Jahr erwartet

- Von BELANO medical entwickelte Hautpflege-Produkte bietet die Drogeriemarktkette unter eigenem Produkt-Label in über 800 Filialen an

- Individuell formulierte Artikel mit dem Wirkstoff "stimulans" stehen unter dem Markennamen "aveo med Mikrobiom" in den Müller Regalen

- Belano ist seit 14. Dezember 2020 im Kapitalmarkt mit einer Wandelanleihe, notiert an der FWB, aktiv

Hennigsdorf b. Berlin, 3. März 2021 - Die BELANO medical AG und die Drogeriemarktkette Müller intensivieren ihre Zusammenarbeit. In ihren über 800 Filialen bietet die Handelskette mehrere von BELANO medical entwickelte und vertriebene biobasierte, mikrobiotische und medizinische Hautpflege-Produkte unter eigenem Produkt-Label an. Die individuell formulierten Artikel mit dem Wirkstoff "stimulans" stehen dort unter dem Markennamen "aveo med Mikrobiom" in den Regalen.

Erhältlich sind dabei folgende Artikel:

- Akutpflegecreme

- Intensivcreme

- Reinigungsmilch

- Lotion

Das Unternehmen rechnet damit, dass der Umsatz- und bereits im laufenden Geschäftsjahr einen deutlichen Ergebnisbeitrag liefern wird. Die Belano Medical AG, seit dem 14. Dezember 2020 mit ihrer Wandelanleihe ( WKN: A3H2UW / ISIN: DE000A3H2UW2) an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Volumen 15 Mio. EUR, Zinssatz 8,25 % p.a., Stuckelung 1.000 EUR, Laufzeit 5 Jahre), setzt somit wie geplant den Wachstumskurs fort.

Mikrobiotische Hautpflege für alle ist ein Gewinn für uns und unseren Partner Dr. Bernd Wegener, Vorstandsvorsitzender der BELANO medical AG, sagt zu der Kooperation: "Die Zusammenarbeit mit der Drogeriekette als einem unserer großen Kunden und Partner bietet wichtige Möglichkeiten, um die einzigartige mikrobiotische Hautpflege zu vertreiben und für alle Menschen verfügbar zu machen. Das ist ein Gewinn für uns und unseren Partner, vor allem aber für Betroffene, denen die medizinische Hautpflege helfen wird." Bislang konzentrierte sich BELANO medical beim Vertrieb der medizinischen Hautpflege vor allem auf Distributoren, ausgesuchte Kosmetikinstitute, den eigenen Online-Shop und Apotheken.

Hohe Akzeptanz für wissenschaftlich fundierte Hautpflege-Produkte "Dass die Müller Drogerien die Artikel, die Ergebnis unserer mikrobiologischen Forschung und Entwicklung sind, unter eigenem Produktnamen in ihrem Sortiment führt, beweist die hohe Akzeptanz für wissenschaftlich fundierte Hautpflege-Produkte. Sie macht diese High-Level-Produkte damit einem breiten Publikum zugänglich", erklärt Wegener weiter. Alle Artikel aus der Serie "aveo med Mikrobiom" beinhalten den Wirkstoff "stimulans". Er basiert auf einem natürlich vorkommenden Milchsäurebakterium und stimuliert das Wachstum gesunder Bakterien auf der Haut. Damit werden die körpereigene Hautbarriere und die natürlichen Abwehrkräfte der Menschen gestärkt und Hautkrankheiten vorgebeugt.

Positive Wirkung von "stimulans" in klinischen Studien und Anwendertests nachgewiesen Die positive Wirkung von "stimulans" wurde in klinischen Studien und Anwendertests nachgewiesen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen untermauern darüber hinaus, dass eine gesunde Hautflora - also die gesunde Zusammensetzung der Bakterienschicht auf der Haut - die Gesundheit der Haut und im gesamten Körper positiv beeinflusst.

Belano Medical AG dank 10-jähriger Forschungsarbeit mit einem Wettbewerbsvorsprung von 5 Jahren* BELANO medical hat bereits mehrere biobasierte Medizinprodukte entwickelt und auf den Markt gebracht, zuletzt salvans(R) Halspastillen gegen bakteriell bedingte Halsschmerzen und Erkältungskrankheiten sowie das medizinische ventrisana(R) Kaugummi gegen Parodontose und Zahnfleischentzündung. Zur Hautpflege und Behandlung von Hautproblemen vertreibt das Unternehmen neben der Medizinischen Hautpflege "ibiotics med" seit fünf Jahren auch die Kosmetik-Serie "ibiotics beauty", die ebenfalls auf dem natürlichen Wirkstoff stimulans basiert. Belano ist eines der weltweit wenigen Unternehmen, die Mikrobiom Wirkstoffe direkt in ihren Produkten auf Basis von 10-jähriger Forschungsarbeit zu verarbeiten in der Lage sind. Diese Verfahren sind wegweisend, da die Wirkstoffe bei entsprechenden Indikationen schnell und nachhaltig wirken. Das Gros der Anbieter, auch die Big Player des Marktes, befinden sich noch in Forschungsstadien. Mikrobiom Produkte mit vergleichbarer Wirkung gibt es heute von diesen Anbietern noch nicht. Dem Markt für Mikrobiom Produkte wird von Experten ein starkes Wachstum bescheinigt. Prof. Dr. Christine Lang: "Die Erforschung des menschlichen Mikrobioms hat in den letzten Jahren zu wegweisenden Erkenntnissen geführt. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen der Bakterienwelt um uns herum sowie auf und in unserem Körper hat ein völlig neues Verständnis von Gesundheit und Krankheitsursachen bewirkt und öffnet den Weg für innovative Therapieansätze und vollkommen neue Wirkstoffe. Da wir das sehr früh erkannt und uns mit unseren wissenschaftlichen Ansätzen darauf konzentriert haben, sind wir sehr zuversichtlich, dass Belano von einem dynamischen Zukunftsmarkt nachhaltig profitieren wird."

Über die Müller Holding GmbH & Co. KG.: Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit fast 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 950 Auszubildende. Im Juni 2019 ist neben dem Firmengründer Erwin Müller der Handelsexperte Dr. Günther Helm in die Geschäftsführung eingetreten, der den Generationenwechsel bei Müller vorantreiben soll. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit und Strümpfe.

Über die Belano Medical AG: Die Belano Medical AG ist ein Bio Healthcare Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für Medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapieoptionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern sowie gleichsam dem Eigenvertrieb im B2C Sektor. Das Unternehmen hat bislang vier Mikrobiom Wirkstofflinien in den Indikationen Haut, Hals & Rachen, Mund & Magen sowie Wundversorgung & Hygiene entwickelt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. *Gemäß Begutachtung des Managements auf Basis von Marktdaten und -analysen sowie Meinungen externer Experten.

Unternehmenskontakt Belano Medical AG COO Johannes Lang +49 3302 86 37 995 johannes.lang@belanomedical.de https://belanomedical.com/investor-relations/

