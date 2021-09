DGAP-News: Beta Systems Software AG: Veränderungen im Vorstand (deutsch)

Beta Systems Software AG: Veränderungen im Vorstand

Berlin, den 21. September 2021 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (BSS, ISIN DE000A2BPP88 ) hat Herrn Armin Steiner mit Wirkung zum 01.10.2021 für einen weiteren Zeitraum von drei Monaten bis zum 31.12.2021 als Mitglied des Vorstands der Beta Systems Software AG wiederbestellt. Danach wird Herr Steiner auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden.

Herr Wilhelm K. T. Zours, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Beta Systems Software AG, dankt Herrn Steiner im Namen des gesamten Aufsichtsrats für die in den vergangenen sechs Jahren geleistete Arbeit: "Herr Steiner hat für die Beta Systems Gruppe enorm viel geleistet. Unter seiner Führung - gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen - haben sich der Umsatz und die Mitarbeiterzahl des Konzerns mehr als verdoppelt. Auch die Gewinne und Zahlungsmittelzuflüsse konnten deutlich und nachhaltig verbessert werden. Aber nicht nur die finanziellen Kennzahlen stimmen, auch bei der Unternehmenskultur, Kundenbindung und Ausbau des Produktportfolios konnten große Fortschritte und Erfolge erzielt werden. Die Beta Systems Gruppe ist nunmehr sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Herr Steiner wird auch den nahtlosen Übergang in der Vorstandschaft sicherstellen und ich freue mich, dass er dem Beta Systems Konzern zukünftig als Berater zur Verfügung steht." Auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bedauern die Entscheidung von Herrn Steiner sehr, respektieren diese aber und danken Herrn Steiner für seine Verdienste um das Wohlsein der Belegschaft und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Mirko Minnich ebenfalls mit Wirkung zum 01.10.2021 zum Vorstand Entwicklung bis zum 30.09.2024 bestellt. Herr Steiner wird Herrn Minnich bis Ende Dezember 2021 einarbeiten, so dass der Übergang sichergestellt ist. Die weiteren Vorstände Herr Dr. Andreas Huth und Herr Gerald Schmedding führen ihre Verträge unverändert fort, so dass eine Konstanz in der Vorstandschaft gewährleistet ist.

Beta Systems Software AG Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit mehr als 35 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im Einsatz.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 650 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin - weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Szczecin und Wroclaw. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört.

www.twitter.com/BetaSystems, www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag.

Unternehmenskontakt: Beta Systems Software AG Investor Relations

Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d 10559 Berlin Deutschland

ISIN: DE000A2BPP88

Börsensegment Scale der Deutschen Börse

