DGAP-News: Capvis investiert in führenden CRM Softwareanbieter BSI (deutsch)

Capvis investiert in führenden CRM Softwareanbieter BSI

19.08.2020

Capvis steigt bei BSI Business Systems Integration AG ein und unterstützt das Führungsteam bei der weiteren Unternehmensentwicklung. Die kundenorientierte Wachstumsstrategie wird weiter verstärkt und umfasst zusätzliche Investitionen in das Produktangebot. Das bestehende Gründer-, Management- und Mitarbeiterteam wird weiterhin signifikant an BSI beteiligt sein.

Baden und Baar, 19. August 2020

Der von der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis AG beratene Fonds Capvis Equity V LP erwirbt die Mehrheit an der Badener Firma BSI Business Systems Integration AG, einem vorrangig in der Schweiz, Deutschland und Österreich tätigen Anbieter von Softwarelösungen für Customer Relationship Management (CRM).

Das BSI Team um Jens Thuesen, Christian Rusche und Markus Brunold bleibt investiert und setzt seine erfolgreiche Arbeit zusammen mit Capvis fort.

Smarte Omnichannel-Software für CRM & Marketing Automation

Seit über 20 Jahren unterstützt BSI Unternehmen bei der Digitalisierung und der konsequenten Kundenzentrierung. Hierfür liefert das Unternehmen skalierbare und innovative Softwarelösungen «Made in Switzerland and Germany» und unterstützt seine Kunden bei der Implementierung und Anwendung.

Neben den CRM- und Marketing Automation Plattformen bietet BSI auch Software-Lösungen für «Life Science» Kunden zur Begleitung und Dokumentation klinischer Studien (Clinical Trial Management Software, CTMS) an. Alle Lösungen sind sowohl «on premise» wie auch in der Cloud verfügbar, mit vollständiger Software- und Datenhaltung in schweizerischen oder deutschen Rechenzentren.

Einige der anspruchsvollsten Anwender, vor allem im Banken-, Versicherungs-, Retail- sowie im «Life Science»-Sektor, werden heute schon von Software und Mitarbeitern der BSI unterstützt. Gerade die Herausforderungen von Hunderten komplexer Prozesse, Tausenden Anwendern, Millionen von Kunden und eine nahtlose Integration in bestehende Geschäfts- und IT Landschaften sprechen dabei für BSI.

Markus Brunold, CEO von BSI kommentiert: «Unsere Lösungen vereinen das Beste von CRM und Marketing Automation für eine perfekte Customer Journey über alle Touchpoints hinweg. Als echter Fullservice-Anbieter decken wir dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab - von Beratung über Implementierung bis zum Betrieb.»

Wachstum und Innovation stehen im Fokus

«Nach dem Rekordjahr 2019 (Umsatz gestiegen um +5.6% auf CHF 58.6 Mio.) und einem ausgezeichnetem ersten Halbjahr 2020 mit der höchsten Auslastung, welche die BSI bisher erlebt hat (+7% gegenüber dem ersten Halbjahr 2019) strebt BSI zusammen mit Capvis eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte an. Das starke Netzwerk von Capvis wird es uns ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen und unser Software-Angebot zu stärken» so Jens Thuesen, Gründer der BSI. Weiter zeigt sich das Führungsteam von BSI sehr erfreut über die gemeinsame Zukunft mit Capvis: Christian Rusche, CPO von BSI ergänzt: "Wir haben Capvis als Partner ausgewählt, weil wir gemeinsam in Innovation und Wachstum investieren wollen: Nach BSI Studio und BSI Brains werden wir in Kürze bereits zwei weitere Produkte als Teil unserer BSI Customer Suite lancieren.»

André Perwas, Partner bei Capvis, ergänzt: «Die breite Kundenbasis, die starke Marktposition der Software, sowie die unternehmerische Kultur der BSI haben uns beeindruckt. Wir freuen uns, dass sich Gründer und Management für Capvis als Partner entschieden haben, um das weitere erfolgreiche Wachstum der BSI zu unterstützen.»

Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Medienkontakt

Für BSI Business Systems Integration AG:

Charlotte Malz

+41 41 766 86 33

charlotte.malz@bsi-software.com

Für Capvis AG:

Julie Darbellay

Head of Investor Relations

+41 43 300 58 38

julie.darbellay@capvis.com

Über BSI:

Impress your customer - das ist unser Versprechen an Sie. Dank unseren smarten Softwarelösungen für Customer Relationship Management (CRM) und Marketing Automation erreichen Sie Leads und Kunden da, wo sie sind und begleiten sie durch die gesamte Customer Journey. Mit strukturierten Kundendaten, Künstlicher Intelligenz und echten Emotionen lassen sich Kundenherzen gewinnen. Bei BSI gehen Beratung, Software-Entwicklung und -Implementierung Hand in Hand. Mit BSI CRM verfügen wir über eine der führenden Omnichannel-Plattformen im Markt, mit BSI Studio ermöglichen wir die intelligente Automatisierung von Marketing, Sales und Service. BSI CTMS, die benutzerfreundliche und innovative Software zur Begleitung und Dokumentation für klinische Studien, unterstützt globale Pharma-Unternehmen und Diagnose-Sponsoren bei der effizienten Verwaltung ihrer klinischen Studien.

Unsere Lösungen bieten eine breite Funktionalität und die nahtlose Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse - spezialisiert für Retail, Banking und Insurance. Das Ergebnis: Eine überraschend einfache und intuitive Bedienung sowie ein Experience Management, das Endkunden begeistert. BSI wurde 1996 in der Schweiz gegründet und beschäftigt über 320 Mitarbeiter an Standorten in Baar, Baden, Bern, Darmstadt, Düsseldorf, Hamburg, München und Zürich.

www.bsi-software.com

Über Capvis:

Capvis ist ein Schweizer Private-Equity-Investor. Capvis AG, exklusiver Berater des Capvis Fonds, übernimmt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an technologisch führenden, mittelständischen Firmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Langjährig gewachsene Erfahrung in der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Healthcare, Industrial Technology sowie Advanced Services & Software ist die Grundlage des Geschäfts von Capvis. In der unternehmerischen Zusammenarbeit mit starken Managementteams werden die Potenziale der Gesellschaften entwickelt und langfristige Werte geschaffen.

Seit 1990 hat Capvis rund 60 Transaktionen mit einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 3 Milliarden durchgeführt. Capvis führte zehn Unternehmen an die Börse und wurde von der internationalen Fachpresse mehrfach zur besten Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz gewählt.

www.capvis.com

