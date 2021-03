CENTOGENE und die Stadt Rostock starten Pilotprojekt zur sicheren Schulöffnung durch regelmäßige SARS-CoV-2-PCR-Testungen der gesamten Schüler- und Lehrerschaft der Region

CENTOGENE und die Stadt Rostock starten Pilotprojekt zur sicheren Schulöffnung durch regelmäßige SARS-CoV-2-PCR-Testungen der gesamten Schüler- und Lehrerschaft der Region

* Ab nächster Woche bis zu den Pfingstferien bietet CENTOGENE den etwa 30.000 Schülern und Lehrern in Rostock regelmäßig kostenlose Corona-PCR-Tests an

* Rostock soll damit als Blaupause für eine weitreichende Strategie zur sicheren Schulöffnung in der Bundesrepublik Deutschland gelten, die zügig auf weitere Regionen ausgedehnt werden könnte

* Die flächendeckende Befundung durch einen SARS-CoV-2-PCR-Test, der akute Infektionen auch bei einer niedrigen Viruslast nachweist, schafft die notwendige Grundlage

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 04. März 2021 - CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, hat heute den Start eines Pilotprojekts mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bekannt gegeben, in dessen Rahmen CENTOGENE allen Schulen in Rostock anbietet, bis zu 30.000 Schüler und Lehrer zweimal wöchentlich freiwillig und kostenlos auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu testen. Es ist Teil des Konzepts "Pilot Rostock" für regionale Öffnungsschritte nach dem zweiten Lock-Down.

Das Pilotprojekt startet ab nächster Woche mit den Abschlussklassen an 25 Schulen und wird vorerst bis zu den Pfingstferien andauern. Alle weiteren Klassen folgen sukzessive. Interessierte, die einen SARS-CoV-2-Test durchführen wollen, registrieren sich vorab online auf dem Corona-Portal ( https://corona.centogene.com) , erhalten in der Schule ihr Testmaterial und können anschließend zu Hause einen Selbstabstrich durchführen. Die Proben werden in CENTOGENEs Labor ausgewertet und die Ergebnisse werden innerhalb von 36 Stunden digital über die Corona-Plattform übermittelt.

"Um Schulen wieder öffnen zu können und dabei zu vermeiden, dass sich das Virus wieder stärker ausbreitet, benötigen wir Tests, die eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zuverlässig nachweisen," sagte Professor Peter Bauer, Chief Genomic Officer von CENTOGENE. "Wir haben in Untersuchungen in unserem Labor gesehen: Herkömmliche Antigen-Schnelltests identifizieren eine Infektion oft erst dann, wenn sie schon weiter fortgeschritten ist. Nichtsdestotrotz können Personen, die nur eine geringe Viruslast in sich tragen, andere anstecken. Da der PCR-Test sogar geringe Virusmengen nachweist, ist das Risiko, dass eine infizierte Person einen negativen Befund erhält und im Unterricht Schüler- und Lehrerschaft in Gefahr bringt, also bei einem negativen PCR-Befund deutlich geringer."

Claus Ruhe Madsen, Oberbürgermeister der Stadt Rostock, kommentierte: "Die Stadt Rostock hat bereits frühzeitig und sehr erfolgreich ein breites Konzept zum präventiven Testen auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 etabliert. Wir sind stolz, im nationalen Vergleich immer wieder besonders stabile, niedrige COVID-19-Inzidenzwerte melden zu können und danken unserem Partner CENTOGENE für sein kontinuierliches Engagement. Mit dem Rostocker Schulprojekt möchten wir in dieser wichtigen Phase der Pandemie eine Blaupause für eine sichere Öffnung unserer Schulen aufzeigen und durch datenbasiertes Handeln erneute Schulschließungen möglichst verhindern."

Dr. Andrin Oswald, Chief Executive Officer von CENTOGENE, erläuterte: "Wir möchten dazu beitragen, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland trotz der Wiedereröffnung unserer Schulen nicht erneut aus der Kontrolle gerät. Das gelingt nur, wenn wir infizierte Personen frühzeitig identifizieren und isolieren können. Wir möchten mit diesem Pilotprojekt der Politik und Entscheidungsträgern demonstrieren, dass dies mit PCR-Tests, die Infektionen im Gegensatz zu nicht-laborbasierten Antigen Schnelltests auch bei geringer Viruslast erfassen, umsetzbar ist. CENTOGENE kann seine umfassenden Kapazitäten von derzeit über 30.000 Tests hierfür nutzen, bei Bedarf weiter ausbauen und die aktuelle Ressourcenauslastung sollte zusammen mit Partnerlaboren eine bundesweite Strategie erlauben."

Die Testungen und die Auswertung der Ergebnisse werden wissenschaftlich begleitet.

Der PCR-Test

CENTOGENEs SARS-CoV-2 PCR-Test ist ein molekulardiagnostischer Test zum qualitativen In-vitro-Nachweis von RNA aus dem SARS-CoV-2 Virus mittels Oropharynx-Proben von präsymptomatischen Patienten und Probanden. Der Test wurde im CAP/CLIA/ISO zertifizierten Analyselabor von CENTOGENE validiert und ist von der US-amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA im Rahmen einer Emergency Use Authorization (EUA) für die Verwendung durch autorisierte Laboratorien zugelassen. Die Proben werden von medizinisch geschultem Personal mit Hilfe des CentoSwab(TM), einem Zwei-Komponenten-Abstrichspatel zur Entnahme von oropharyngealen Proben, oder eines gleichwertig geeigneten Abstrichspatels entnommen. Die Proben werden anschließend zur Analyse zu einem laborärztlichen Partner gebracht. Die Ergebnisse werden den Besuchern des Testzentrums über das Corona-Testportal von CENTOGENE - einer digitalen Plattform übermittelt, welches an die Corona-Warn-App angebunden ist.

Bei Fragen zu den SARS-CoV-2-Tests: corona@centogene.com Telefon-Hotline: +49 (0) 381 - 80113 700

Ansprechpartner für die Presse:

CENTOGENE Ben Legg Corporate Communications press@centogene.com

MC Services AG Anne Hennecke / Susanne Kutter +49 (0) 211 - 529252 22 / +49 (0) 211 - 529252 27 centogene@mc-services.eu

Über CENTOGENE

CENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 30. September 2020 umfasste diese etwa 3,6 Milliarden Datenpunkte von rund 595.000 Patienten aus über 120 Ländern.

Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit sowie eine Biobank mit biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 30. September 2020 hat das Unternehmen bei über 45 verschiedenen seltenen Erkrankungen mit über 40 Pharmapartnern zusammengearbeitet.

