DGAP-News: CGift AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital (deutsch)

CGift AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

CGift AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital

Hamburg, 22. April 2020 - Der Vorstand der CGift AG ( ISIN: DE000A2AAB74 /

WKN: A2AAB7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen von EUR 1.424.934,00 um EUR 105.263,00 auf EUR 1.530.197,00 durch die Ausgabe von 105.263 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,90 je Aktie, mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020.

Mit dem Emissionserlös von brutto rund EUR 200.000 soll der operative Geschäftsbetrieb finanziert werden. Sämtliche neue Aktien wurden durch einen institutionellen Investor aus Deutschland gezeichnet.

Kontakt:

CGift AG Gunnar Binder Vorstand Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Tel.: +49 40 679580-53 E-Mail: info@cgift.io Website: www.cgift.io

CGift AG: Die CGift AG ist ein datengesteuertes Blockchain-Technologieunternehmen, das sich auf innovative Technologielösungen für einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der digitalen Währungen fokussiert und somit Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu digitalen Währungen ermöglicht. Das Unternehmen hat eine einfache digitale und physische Geschenkkartenlösung entwickelt, die es Verbrauchern ermöglicht, den Gegenwert von Geschenkkarten in ausgewählte digitale Währungen wie Bitcoin einzulösen. Durch Partnerschaften in Europa, Asien und Südamerika vereinfacht CGift den Zugang zu digitalen Währungen über eine Vielzahl von Formaten und Vertriebskanälen.

