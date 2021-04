Cryptology Asset Group PLC: Cryptology Asset Group p.l.c. schließt Kapitalerhöhung und Veräußerung eigener Aktien erfolgreich ab und prüft Optionen zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Cryptology Asset Group p.l.c. schließt Kapitalerhöhung und Veräußerung eigener Aktien erfolgreich ab und prüft Optionen zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Malta, 15.04.2021. Die Cryptology Asset Group p.l.c. ( ISIN: MT0001770107 ; Ticker: CAP), eine führende europäische Investmentgesellschaft für Blockchain- und Krypto-Geschäftsmodelle, hat ihre Barkapitalerhöhung durch die Ausgabe von 128.375 neuen Aktien und die zusätzliche Veräußerung der gesamten 31.625 eigenen Aktien an institutionelle Investoren erfolgreich abgeschlossen. Bei einem fixen Preis von jeweils 200,00 Euro pro Aktie fließt dem Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt 32,0 Mio. Euro zu, der für Investitionen in neue Portfoliounternehmen aus der Cryptology-Pipeline verwendet werden soll. Das Unternehmen erwägt im Rahmen seiner Treasury-Management-Strategie auch den Erwerb von Krypto-Assets, wie Bitcoin.

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums prüft Cryptology derzeit auch verschiedene Optionen, um zusätzliches Kapital einzuwerben, zum Beispiel durch die Begebung einer Wandelanleihe oder Anleihe. Die ICF BANK AG wurde mit der Durchführung eines Markt-Soundings beauftragt. Die endgültige Finanzierungsentscheidung wird das Management auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds treffen.

Patrick Lowry, CEO von Cryptology, sagt: "Es waren ein paar aufregende Monate zu Beginn des Jahres 2021 bei Cryptology. Wir haben drei neue Investitionen getätigt und einen deutlichen Anstieg unseres NAV erlebt, der zum Zeitpunkt unseres gestrigen wöchentlich geschätzten NAV-Reportings bei einem neuen Allzeithoch von 243,54 Euro liegt. Ich freue mich darauf, das Cryptology-Portfolio mit dem frischen Kapital weiter auszubauen, und damit auch über die Möglichkeit zu verfügen, unsere strategische Ausrichtung durch die Verwaltung von Bitcoin und anderen führend Krypto-Assets zu ergänzen."

Christian Angermayer, Gründungsinvestor von Cryptology, sagt: "Cryptology profitiert in erheblichem Maße von der deutlich zunehmenden Akzeptanz von Krypto-Assets - und wir stehen hier immer noch erst am Anfang. Es steht außer Frage, dass sich Bitcoin als digitales Gold und digitaler Wertspeicher dauerhaft etablieren wird. Unsere Investoren partizipieren an dieser hochspannenden Entwicklung. Durch die jüngsten Investments und die erfolgreiche Kapitalerhöhung hat Cryptology die Basis für das weitere Wachstum nochmals gestärkt."

Die Cryptology-Aktie wird derzeit an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt, darunter die Börse Düsseldorf, Gettex und Tradegate. Um die Handelsliquidität zu erhöhen und sich neuen Aktionärsgruppen zu öffnen, prüft Cryptology derzeit ein internationales Listing. Das Tickersymbol für Cryptology wurde kürzlich von 4UD auf CAP geändert.

Über Cryptology Asset Group p.l.c.: Cryptology ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group, und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für Blockchain- und Krypto-basierte Geschäftsmodelle in Europa. Zu den bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOS.IO-Softwarehersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Holding.

Medienkontakt: Cryptology Asset Group p.l.c. Jefim Gewiet (COO) 66/67, Beatrice, Amery Street Sliema SLM 1605, Malta E-Mail: info@cryptology-ag.com

Finanzpressekontakt: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair, Anita Schneider Haidelweg 48 81241 München, Deutschland E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cryptology Asset Group PLC Beatrice 66 & 67, Amery Street SLM 1707 Sliema Malta E-Mail: info@cryptology-ag.com Internet: cryptology-ag.com

