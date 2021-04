DGAP-News: cyan AG schließt Vertrag über Cybersecurity Lösungen mit Seguros Equinoccial (deutsch)

cyan AG schließt Vertrag über Cybersecurity Lösungen mit Seguros Equinoccial

^ DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation cyan AG schließt Vertrag über Cybersecurity Lösungen mit Seguros Equinoccial

15.04.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

cyan AG schließt Vertrag über Cybersecurity Lösungen mit Seguros Equinoccial

München, 15. April 2021 - cyan AG und Seguros Equinoccial, das führende Versicherungsunternehmen in Ecuador, haben eine Partnerschaft geschlossen. Dabei sollen die Sicherheitslösungen von cyan in das Produktangebot von Seguros Equinoccial integriert werden. Die Partnerschaft zielt auf Endpoint-Security ab, das heißt den Schutz verschiedener Endgeräte vor Bedrohungen aus dem Internet.

Esteban Vela, Commercial Manager, Seguros Equinoccial: "Unsere Vision ist es, das führende Versicherungsunternehmen in Ecuador zu sein und daher sind wir sehr stolz über die Partnerschaft mit cyan. Gemeinsam können wir Trends in der Branche setzen und unser digitales Angebot vorantreiben."

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "Wir freuen uns, mit Seguros Equinoccial einen wichtigen Versicherer in Ecuador als Partner gewonnen zu haben. Die sehr positive Kooperation hat deutlich gemacht, dass die Versicherungsbranche für cyan ein Zukunftsmarkt ist. Gemeinsam können wir Versicherungsnehmern nun komplette Cybersecurity Lösungen anbieten, um deren digitales Leben unbeschwerter zu machen. Wir danken Seguros Equinoccial für das Vertrauen und freuen uns auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über Seguros Equinoccial

Seguros Equinoccial wurde 1973 gegründet und ist in den wichtigsten Städten des Landes wie Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ibarra, Ambato, Machala und Loja vertreten. Das Unternehmen ist nach Zahlen der Oberaufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen die führende Versicherungsgesellschaft in Ecuador.

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

cyan AG Investorenkontakt:

cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

Seguros Equinoccial Pressekontakt: Seguros Equinoccial E-Mail: info@segurosequinoccial.com Tel. 1-800-EQUINOCCIAL https://segurosequinoccial.com/

15.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Theatinerstraße 11 80333 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1184921

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1184921 15.04.2021

°