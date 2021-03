DGAP-News: cyan und MobiFone starten Kinderschutzlösung 'SafeKids' (deutsch)

cyan und MobiFone starten Kinderschutzlösung 'SafeKids'

^ DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation cyan und MobiFone starten Kinderschutzlösung 'SafeKids'

19.03.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

cyan und MobiFone starten Kinderschutzlösung "SafeKids"

München, 19. März 2021 - cyans Kunde MobiFone Global, Mitglied der MobiFone Group, eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Vietnam mit einem schnell wachsenden Kundenstamm von ca. 50 Millionen Kunden, hat heute sein erstes Produkt auf Basis der von cyan bereitgestellten Technologie - MobiFone SafeKids - erfolgreich im Markt eingeführt, nachdem die beiden Unternehmen im Mai 2020 eine volldigitale Kooperationsvereinbarung unterzeichnet hatten.

MobiFone SafeKids ermöglicht es Eltern, ihre Kinder bei ersten Schritten im Internet zu begleiten und sie vor schädlichen Inhalten und ungeeigneten Apps zu schützen. Die Lösung wird von cyan bereitgestellt und wurde erfolgreich in die Infrastruktur von MobiFone Global integriert. Die Anwendungen stehen den Kunden von MobiFone über den Google Play Store und Apple App Store zum Download zur Verfügung. MobiFone vermarktet die App zudem mit E-Campaigning und über traditionelle Vertriebskanäle. Ziel ist es, in den kommenden Monaten eine sechsstellige Zahl von Kunden zu erreichen.

Vu Phi Long, CEO von MobiFone Global: "Kinder verbringen oft mehrere Stunden pro Tag an ihren Handys, sei es für Spiele oder für die Bildung. Die Covid-19-Pandemie hat diesen Trend weiter beschleunigt. Mit unserer Kooperation trägt cyan zu einem unserer strategischen Schwerpunktthemen bei - Mehrwertdienste für unsere Kunden. Wir haben Mitte März 2021 begonnen, die App zu bewerben."

Markus Cserna, CTO der cyan AG: "Die Integration von Produkten in ein Telekommunikationsnetz mit über 50 Millionen Kunden ist an sich schon ein herausforderndes Unterfangen. Mit Covid-19 ist es noch herausfordernder geworden durch die Reisebeschränkungen und damit der rein lokalen Präsenz unserer Ingenieure. Insofern macht es mich stolz, dass wir gemeinsam mit MobiFone unser erstes Produkt erfolgreich integrieren und einführen konnten."

Über MobiFone MobiFone hat seit 1993, als wir der erste Mobilfunknetzbetreiber in Vietnam waren, einen langen Weg zurückgelegt. Heute ist es uns eine Freude, der Kommunikationsweg von fast 50 Millionen Abonnenten zu sein (ca. 30 % Marktanteil). Im Jahr 2014 überstieg der Umsatz der MobiFone Corporation 2 Milliarden Dollar, was uns zu einem der drei größten Mobilfunkbetreiber in Vietnam werden ließ.

Seit der Gründung von MobiFone ist Qualität eine Schlüsselstrategie für alle Führungskräfte. Wir fühlen uns geehrt, dass wir 6 Jahre in Folge mit dem Titel "The most favourite mobile operator" ausgezeichnet wurden, was bedeutet, dass MobiFone das Vertrauen der Kunden genießt.

Kommunizieren ist für uns alle lebenswichtig. Daher bietet die MobiFone Corporation heute eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Mobilfunk, Daten, Internet, IPTV/Kabelfernsehen, Geschäftslösungen, Infocomm-Technologie (ICT) und Investitionen. Wir verstehen, dass es in einer zunehmend vernetzten Welt nicht mehr nur um Voice Calls und SMS geht. Mit unserem Netzwerk können Sie Ihre Gefühle erfassen und teilen, sobald sie entstehen.

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Investorenkontakt:

cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com

Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

19.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Theatinerstraße 11 80333 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1176838

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1176838 19.03.2021

°