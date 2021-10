dievini erläutert Hintergrund für Veränderungen im Anteilsbesitz an CureVac aufgrund von gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und Verpflichtungen im Rahmen eines Aktienprogramms

dievini erläutert Hintergrund für Veränderungen im Anteilsbesitz an CureVac aufgrund von gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und Verpflichtungen im Rahmen eines Aktienprogramms

Walldorf, 18. Oktober 2021 - Die dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, eine Beteiligungsgesellschaft von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp mit Investitionsschwerpunkt in innovative Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass sie und ihr nahestehende Personen am 15. Oktober 2021 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (United States Securities and Exchange Commission) einen Nachtrag zu ihrem Schedule 13D in Bezug auf die Stammaktien von CureVac eingereicht haben.

Durch die Einziehung von Holdinggesellschaften auf der Ebene der Gesellschafter der dievini sowie aufgrund der Erfüllung der Verpflichtungen von dievini, Aktien im Rahmen des virtuellen Aktienprogramms für den Vorstand und ausgewählte Schlüsselpersonen auf CureVac zu übertragen, war der Nachtrag erforderlich. Aufgrund dieser Veränderungen und der Verringerung des Anteilsbesitzes von dievini war der Nachtrag unverzüglich zu veröffentlichen.

Darüber hinaus wurde in dem Nachtrag berichtet, dass dievini beziehungsweise weitere in dem Schedule 13D meldepflichtige Personen überlegen, im Rahmen einer geplanten Übertragung von CureVac Aktien von dievini an andere mitteilungspflichtige Personen einige CureVac-Aktien zu verkaufen. Es gibt derzeit keine Pläne, größere Aktienpakete über den Kapitalmarkt zu verkaufen. dievini und Dietmar Hopp beabsichtigen Hauptaktionäre zu bleiben.

Der Nachtrag spiegelt weder die Absicht von dievini wider, sich aus der Beteiligung an CureVac zurückzuziehen, noch ändert es dievinis Vertrauen in und Bekenntnis zu CureVac.

Bis zum heutigen Tag hat dievini keine registrierten Aktien für einen Verkauf.

Der Nachtrag wurde von dievini eingereicht, um die Meldepflichten als Anteilseigner an CureVac gemäß US-amerikanischer Wertpapiergesetze zu erfüllen, und erfolgte ohne die Beteiligung des Managements von CureVac.

Über dievini dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG ist eine Beteiligungsgesellschaft von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp mit Investitionsschwerpunkt in innovative Biotechnologieunternehmen. dievini ist an insgesamt neun Unternehmen - sieben in Deutschland, eins in der Schweiz, eins in Italien - beteiligt, die fast alle auf Basis tiefer molekularer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe gegen schwerste Erkrankungen wie Krebs, bakterielle und virale Infektionserkrankungen sowie neurodegenerative Erkrankungen entwickeln. Bisher wurden ca. 1,4 Milliarden Euro in Biotechnologieunternehmen investiert.

Medienkontakt MC Services AG Katja Arnold Telefon: +49 (0)89 210228840 dievini@mc-services.eu

