DGAP-News: EASY SOFTWARE AG: Vergleich EASY SOFTWARE AG mit Herrn Dieter Weißhaar (deutsch)

Mülheim an der Ruhr, 19. März 2021

Vergleich EASY SOFTWARE AG mit Herrn Dieter Weißhaar

Die EASY SOFTWARE AG und ihr früherer Vorstandsvorsitzender, Herr Dieter Weißhaar, konnten ihre Streitigkeiten einvernehmlich beilegen und die laufende gerichtliche Auseinandersetzung durch einen vor dem Landgericht Duisburg geschlossenen Vergleich beenden. Der Vergleich sieht eine Zahlung von insgesamt EUR 1 Mio. brutto an Herrn Weißhaar zur Abgeltung aller Ansprüche von Herrn Weißhaar im Zusammenhang mit seiner Vorstandstätigkeit bei der Gesellschaft, einschließlich Gehalts-, Tantieme- und Abfindungsansprüchen, vor. Die Gesellschaft hält an den ursprünglich erhobenen Vorwürfen nicht fest.

Steve Rowley, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG, begrüßt die Einigung mit Herrn Weißhaar: "Der Vergleich ermöglicht es uns, alle Ansprüche von Herrn Weißhaar im Zusammenhang mit seiner Arbeit für unsere Gesellschaft gütlich und umfassend zu regeln. Mit dem jetzt erzielten Vergleich kann sich die Gesellschaft künftig vollständig der weiteren Entwicklung des operativen Geschäfts widmen. Wir haben Herrn Weißhaar im Rahmen der Übernahme durch Battery Ventures als kompetenten und professionellen Gesprächspartner erleben dürfen, dessen Beitrag wir sehr geschätzt haben. Wir danken Herrn Weißhaar für seine Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstandes und die hierbei erzielten Erfolge. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute sowie weitere spannende Herausforderungen, die er mit Sicherheit sehr gut meistern wird."

Auch Dieter Weißhaar freut sich über die gütliche Einigung: "Mit dem erzielten Vergleich ist es uns erfreulicherweise gelungen, Rechtsfrieden herzustellen. Gleichzeitig bestätigt mich der Vergleich in meiner Vorstandstätigkeit bei der Gesellschaft und ich kann positiv auf meine Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstands der EASY SOFTWARE AG zurückschauen. Ich wünsche der Gesellschaft mit ihrer neuen Mehrheitsaktionärin Battery Ventures und dem neuen Vorstandsvorsitzenden für die Zukunft alles Gute und weiterhin großen unternehmerischen Erfolg."

EASY SOFTWARE AG
Am Hauptbahnhof 4
45468 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

ISIN: DE000A2YN991

Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

