DGAP-News: EVOTEC UND NOVO NORDISK BILDEN STRATEGISCHE ALLIANZ FÜR DIE ENTWICKLUNG NEUARTIGER THERAPIEN GEGEN NIERENERKRANKUNGEN (deutsch)

EVOTEC UND NOVO NORDISK BILDEN STRATEGISCHE ALLIANZ FÜR DIE ENTWICKLUNG NEUARTIGER THERAPIEN GEGEN NIERENERKRANKUNGEN

^ DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges EVOTEC UND NOVO NORDISK BILDEN STRATEGISCHE ALLIANZ FÜR DIE ENTWICKLUNG NEUARTIGER THERAPIEN GEGEN NIERENERKRANKUNGEN

18.08.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* EVOTEC STEUERT ZUGRIFF AUF EINZIGARTIGE PATIENTENDATENBANKEN ZU CHRONISCHEN NIERENERKRANKUNGEN ("CKD") UND IHRE INTEGRIERTE MULTIMODALE WIRKSTOFFFORSCHUNGSPLATTFORM BEI

* EVOTEC ERHÄLT EINE ABSCHLAGSZAHLUNG, FORSCHUNGSZAHLUNGEN, MEHR ALS 150 MIO. EUR MEILENSTEINPOTENZIAL JE PROJEKT UND GESTAFFELTE UMSATZBETEILIGUNGEN

Hamburg, 18. August 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809 ) und Novo Nordisk gaben heute ihre strategische Zusammenarbeit bei der Erforschung und Entwicklung innovativer Therapeutika für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen bekannt.

Auf der Grundlage umfangreicher medizinischer und molekularer Datensätze von tausenden Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen werden Evotec und Novo Nordisk gemeinsam neuartige Targets identifizieren und entwickeln. Durch die Kooperation soll die relevanteste menschliche Krankheitsbiologie in einem therapeutischen multimodalen Ansatz verfolgt werden, um first-in-class Therapeutika für Patienten zu entwickeln, die an CKD leiden.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, mit Novo Nordisk auf diesem Gebiet mit sehr hohem ungedeckten medizinischen Bedarf zusammenzuarbeiten. Basierend auf einem besseren Verständnis der krankheitsauslösenden molekularen Mechanismen verfolgen wir das Ziel, dringend benötigte krankheitsmodifizierende Therapien zu entwickeln."

Dr. Marcus Schindler, SVP of Global Drug Discovery bei Novo Nordisk, kommentierte: "Wir freuen uns, aufbauend auf unserer hervorragenden bestehenden Partnerschaft mit Evotec, diese neue Kooperation im Bereich chronische Nierenerkrankungen ("CKD") einzugehen. Diese Zusammenarbeit hat einen hochmodernen wissenschaftlichen und gleichzeitig auf Patientendaten zentrierten Ansatz und eröffnet uns die einzigartige Möglichkeit, neuartige Behandlungen zum Nutzen von Menschen zu entdecken, die mit CKD leben."

Dr. Karin Conde-Knape, CVP Global Diabetes, Cardio-renal and Translational Research bei Novo Nordisk, kommentierte: "Aufbauend auf kardiorenalen und metabolischen Parallelen, werden wir durch diese Kooperation unsere Anstrengungen im Bereich Nierenerkrankungen auf der Grundlage der relevanten menschlichen Biologie sowie des fundierten Wissens und der kooperativen Kompetenz von Evotec verstärken können."

Evotec und Novo Nordisk teilen sich im Rahmen dieser Vereinbarung die Verantwortlichkeiten während der Wirkstoffforschung und der präklinischen Entwicklung auf. Novo Nordisk wird für die klinische Entwicklung und Vermarktung der Produkte verantwortlich sein. Evotec wird eine nicht bekanntgegebene Abschlagszahlung, Forschungszahlungen und mehr als 150 Mio. EUR Meilensteinpotenzial je Produkt sowie Umsatzbeteiligungen basierend auf den Nettoumsätzen erhalten.

ÜBER NOVO NORDISK Novo Nordisk ist ein 1923 gegründetes, globales Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Dänemark. Unser Ziel ist es, Veränderungen voranzutreiben und Diabetes und andere schwerwiegende chronische Erkrankungen wie Adipositas, seltene Bluterkrankungen und endokrine Störungen zu bekämpfen. Wir wollen dies durch wegweisende wissenschaftliche Durchbrüche, die Verbesserung des Zugangs zu unseren Medikamenten sowie die Prävention und letztendlich Heilung der Erkrankungen erreichen. Novo Nordisk beschäftigt rund 43.500 Mitarbeiter in 80 Ländern und vertreibt seine Produkte in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.300 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, SVP Head of Global Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

18.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1119721

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1119721 18.08.2020

°