DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG: FP und Deutsche Telekom vereinbaren Partnerschaft (deutsch)

Francotyp-Postalia Holding AG: FP und Deutsche Telekom vereinbaren Partnerschaft

^ DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Francotyp-Postalia Holding AG: FP und Deutsche Telekom vereinbaren Partnerschaft

11.05.2020 / 11:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Die FP InovoLabs GmbH, ein 100%-iges Tochterunternehmen der Francotyp-Postalia Holding AG, ist jetzt offizieller Vertriebspartner der Deutschen Telekom im Zukunftsmarkt der Machine-to-Machine-Kommunikation.

Berlin 11.05.2020 - Die FP InovoLabs GmbH, Spezialistin für sichere End-to-End-Kommunikation im Internet der Dinge (IoT), ist jetzt offizieller Partner der Telekom. Hintergrund ist die Zertifizierung der Hardware "FP Secure Gateways" für die Telekom "Cloud of Things", der Internet der Dinge-Plattform des Konzerns. Sie ergänzt nun das IoT-Gateway Portfolio der Telekom um eine weitere Lösung für die sichere und korrekte Anbindung von IoT-Lösungen an die Cloudplattform.

Darüber haben die FP InovoLabs GmbH und die Telekom einen zeitlich unbefristeten Kooperationsvertrag abgeschlossen.

Kunden profitieren von Komplettlösungen

Mit dieser Kooperation verbessern beide Partner ihr Kundenangebot: Die IoT-Gateways von FP ergänzen das Telekom IoT-Portfolio um eine weitere Sicherheitskomponente und schützen Kundenprojekte vor unberechtigtem Zugriff im Industriellen Internet der Dinge.

Im Gegenzug nutzt die FP InovoLabs die IoT-SaaS-Plattform Cloud of Things der Telekom für den eigenen Bedarf und für Kundenprojekte. Dazu gehören beispielsweise M2M Service Plattformen oder Sensorik Plattformen.

"Im Wachstumsmarkt der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation wird Sicherheit immer wichtiger", beobachtet Uwe Hübler, Geschäftsführer der FP InovoLabs GmbH, "und gemeinsam mit der Deutschen Telekom können wir den wachsenden Bedarf deutlich besser decken. In diesem Markt solch einen starken Partner an unserer Seite zu wissen, bringt uns neue Wachstumsimpulse."

Beide Parteien werden hierzu gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktionen zur Positionierung der Kooperation im deutschen Markt durchführen.

Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Maik Laske Head of Treasury / M&A / Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 296 E-Mail: m.laske@francotyp.com

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Ariane Windhorst (Dipl-Journ.) Tel.: +49 (0)30 220 660 286 a.windhorst@francotyp.com

Karl R. Thiel, Leitung Brand-PR Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com

Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und Youtube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed.

Über Francotyp-Postalia: Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse (FP = "Sichere digitale Kommunikation"). Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software/Digital", "Frankieren und Kuvertieren" sowie "Mail Services" digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden sowie Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung und Konsolidierung von Geschäftspost. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 97-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von zwölf Prozent und verfügt im Digitalbereich über einzigartige, hochsichere Lösungen für das Internet der Dinge (IoT/IIoT)) sowie für digitale Signaturen von Dokumenten.

11.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com

ISIN: DE000FPH9000

WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1040781

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1040781 11.05.2020

°