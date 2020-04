DGAP-News: Gigaset AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: Ausblick vollständig erreicht, EBITDA und Free Cash Flow übertroffen (deutsch)

Gigaset AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: Ausblick vollständig erreicht, EBITDA und Free Cash Flow übertroffen

^ DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis Gigaset AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: Ausblick vollständig erreicht, EBITDA und Free Cash Flow übertroffen

28.04.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemeldung München, 28. April 2020

Gigaset AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019

Ausblick vollständig erreicht, EBITDA und Free Cash Flow übertroffen

* Adjustierte Guidance für das Geschäftsjahr 2019 vollständig erreicht

* Deutliche Verbesserung von EBITDA und Free Cashflow

* Geschäftsbereich Smart Home wächst deutlich

* Ausblick für Geschäftsjahr 2020 aufgrund anhaltender Corona-Krise nicht verlässlich möglich

Die Gigaset AG ( ISIN: DE0005156004 ), ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht und die zuletzt kommunizierten Erwartungen vollständig erreicht. Der Konzernumsatz lag mit EUR 257,9 Mio. unter Vorjahresniveau, wohingegen das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) sowie der Free Cashflow deutlich verbessert werden konnten. Insbesondere der Geschäftsbereich Smart Home verzeichnete deutliches Wachstum.

Konzernumsatz unter Vorjahr, Ergebnis und Free Cashflow deutlich gestiegen Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Gigaset einen Konzernumsatz von EUR 257,9 Mio. (2018: EUR 280,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei EUR 28,5 Mio. und damit um 29 % über dem Vergleichswert 2018 (EUR 22,1 Mio.), es beinhaltet einmalige Sondereffekte in Höhe von rund EUR 7 Mio.

Positiv hervorzuheben ist, dass sich die Margenqualität gegenüber 2018 auch ohne Berücksichtigung dieser Sondereffekte verbessert hat. Der Free Cashflow verbesserte sich auf EUR 1,2 Mio. (2018: EUR -24,1 Mio.) deutlich. Gigaset hat damit die im November 2019 kommunizierten Erwartungen eines unter dem Vorjahr liegenden Konzernumsatz bei gestiegenem EBITDA und Free Cashflow vollständig erfüllt.

Geschäftsverlauf nach Geschäftsbereichen In der operativen Betrachtung des Unternehmens untergliedern sich die vier Geschäftsbereiche Phones, Smartphones, Smart Home und Professional in zwei strategische Lösungsfelder: Phones und Smartphones stehen für Voice Solutions, die in Summe einen Umsatz von EUR 197,6 Mio. (-9 % im Vergleich zu 2018) lieferten, während Smart Home und Professional für Connected Network Solutions stehen, die sich im Vergleich zu 2018 mit -4 % auf einen Umsatzbeitrag von EUR 60,3 Mio. summierten.

"Perspektivisch gesehen denken wir in diese beiden Richtungen", so Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. "Der klassische Phones Bereich wurde durch mobile Telefonie-Lösungen angereichert und soll mit innovativen Produkten ausgebaut werden. Gleichzeitig ist das komplexe Connected Network Solutions Geschäft für uns von großer Bedeutung. Hier haben wir eines der größten Entwicklungsprojekte des Unternehmens erfolgreich zum Abschluss gebracht. Wir sind nun in der Lage auch Enterprise Kunden zu adressieren und ihnen skalierbare Lösungen anzubieten."

Voice Solutions In einem unveränderten Marktumfeld erreichte der Umsatz im Geschäftsbereich Phones im Geschäftsjahr 2019 EUR 176,4 Mio. (2018: EUR 193,3 Mio.). Hauptumsatzträger waren hierbei weiterhin Produkte aus dem Volumensegment, sprich A- und C-Klasse Telefone. Gigaset konnte seine marktführende Stellung im Bereich DECT-Basisstationen und Mobilteile auch im Geschäftsjahr 2019 behaupten und unter anderem im heimischen deutschen Markt weiter ausbauen. Mittel- bis langfristig soll diese Entwicklung beibehalten und der Marktanteil kontinuierlich erweitert werden.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Smartphones reduzierte sich ebenfalls leicht auf EUR 21,2 Mio. (2018: EUR 23,9 Mio.). Im Geschäftsjahr 2019 präsentierte Gigaset fünf neue Smartphone-Modelle, darunter erstmals auch ein Ruggedized-Modell für den Einsatz im Industriebereich. Die Produktion von Smartphones "Made in Germany" stellt für Gigaset unverändert ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb dar, das zeitlich eine größere Individualisierung der Modelle und flexiblere Fertigung dieser ermöglicht. Gigaset wird diesen Vorteil nutzen, um zukünftig auch im Geschäftskundenbereich stärker mit Smartphones aktiv zu werden.

Connected Network Solutions Erfreulich ist die Entwicklung im Geschäftsbereich Smart Home. Dieser entwickelte sich mit einer Umsatzsteigerung von 16 % auf EUR 3,7 Mio. im Geschäftsjahr 2019 (2018: EUR 3,2 Mio.). Gigaset bietet mit seinem ganzheitlichen Ansatz facettenreiche und maßgeschneiderte Komplettlösungen an und bedient dabei inzwischen die Bereiche Sicherheit, Komfort, Energie und Pflege (Ambient Assisted Living).

Der Umsatz im stark projektgetriebenen Bereich Professional reduzierte sich leicht auf EUR 56,6 Mio. (2018: EUR 59,9 Mio.). Gigaset ist auf dem Markt für professionelle Telekommunikationslösungen mit einer innovativen Produktpalette aus den Sparten Multizellen-Systeme, DECT-basierte Schnurlostelefone und nicht-proprietäre IP-Tischtelefone aktiv. Mit einer 2019 neu eingeführten Single- und Multizellen-Lösung beginnt Gigaset sich nun den Enterprise-Kunden-Markt zu erschließen, was zu weiterem Wachstum führen wird.

Ausblick Zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichts 2019 hat das Unternehmen bereits Annahmen mit Blick auf verschiedene, potentielle Risiken getroffen. Auch das Thema Corona Pandemie wurde bereits zu einem gewissen Grad in die Überlegungen mit einbezogen. Jedoch konnte zum damaligen Zeitpunkt die Schwere und das Ausmaß der Krise bei weitem nicht vollumfänglich erfasst werden, was im Rückblick dazu führte, dass Gigaset für das Fiskaljahr 2020 - wie auch im Geschäftsbericht 2019 publiziert - folgende Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erwartete:

Gigaset erwartet für 2020 einen leichten bis mittleren Umsatzrückgang im Bereich Phones sowie einen leichten Umsatzanstieg in der Gesamtheit der Produktbereiche Smartphones, Smart Home und Professional. Das EBITDA wird auf dem Niveau des um die wesentlichen positiven Sondereffekte in Höhe von EUR 7 Mio. bereinigten Vorjahres liegen. Der Free Cashflow wird sich ebenso auf Vorjahresniveau bewegen. Unvorhergesehene, wesentliche Änderungen der unternehmerischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können zu einer Anpassung der Prognose führen.

Adjustierung des Ausblicks Seit Testierung des Geschäftsberichts hat sich die Situation in Europa sowie der Welt deutlich verschlechtert. Das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Aktuell ist nicht abzusehen , wie lange die Bekämpfung der Pandemie noch andauern wird, bzw. wie lange die Auswirkungen dieser nachklingen werden. Entsprechend sieht sich Gigaset veranlasst den Ausblick, der im Geschäftsbericht getroffen und auch noch einmal wiedergegeben wurde, als überholt einzustufen und anzupassen.

Angesichts der unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, sowie der Abhängigkeit der Gigaset von externen, nicht selbst beeinflussbaren Faktoren - sprich Entscheidungen von Regierungen bezüglich Ausgangssperren sowie Geschäfts- und Grenzschließungen sowie der Dauer und weiteren Entwicklung der Pandemie selbst - wird das Unternehmen für 2020 keine Prognose abgeben, da dies auf Grund der Einzigartigkeit der Situation nicht verlässlich möglich ist.

Der vollständige Geschäftsbericht 2019 steht hier zum Download zur Verfügung.

Die Gigaset AG ist eine international agierende Holdingsgesellschaft im Bereich der Telekommunikation. Die 100 prozentige Tochtergesellschaft Gigaset Communications GmbH ist Europas Marktführer bei DECT-Schnurlostelefonen und rangiert auch international mit circa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in rund 55 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten des Gigaset Communications GmbH beinhalten fermer die Bereiche Smartphones, Smart Home sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine, mittelständische und Enterprise-Kunden.

Folgen Sie uns: Corporate Blog | Xing | LinkedIn Informationen für Investoren: http://www.gigaset.ag

28.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Bernhard-Wicki-Straße 5 80636 München Deutschland Telefon: +89 444456 - 866 Fax: +89 444456 - 930 E-Mail: info@gigaset.com Internet: www.gigaset.com

ISIN: DE0005156004

WKN: 515600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1030317

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1030317 28.04.2020

°