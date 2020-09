DGAP-News: La Française Group: Immobilieninvestmentfonds von La Française erwerben drittes Gebäude in Amsterdam (deutsch)

La Française Group: Immobilieninvestmentfonds von La Française erwerben drittes Gebäude in Amsterdam

Paris, 24. September 2020

Immobilieninvestmentfonds von La Française erwerben drittes Gebäude in Amsterdam

Drei kollektive Immobilieninvestmentvehikel von La Française, vertreten durch La Française Real Estate Managers, haben Off Market ein Bürogebäude in Amsterdam von Avignon Capital, eine in London ansässige Immobiliengesellschaft, erworben.

Die Immobilie befindet sich in der Danzigerkade 16 an der IJ Waterfront im lebhaften Stadtteil Houthavens, dem sich rasch entwickelnden, kreativen "Live-Work"-Zentrum im nördlichen Teil des Stadtzentrums von Amsterdam. Das Stadtviertel sieht eine gemischte Flächennutzung vor. Neben modernen Büros und Serviceflächen sind nunmehr auch knapp 2.700 Wohneinheiten entstanden. Houthavens positioniert sich als nachhaltige und klimaneutrale Zone innerhalb Amsterdams.

Die erworbene, sechsgeschossige Büroimmobilie, die 2018 fertiggestellt wurde, bietet 6.812 Quadratmeter Nutzfläche und 55 Parkplätze. Sie ist vollständig an moderne und junge Dienstleistungsunternehmen vermietet.

Jens Göttler, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Deutschland, sagt: "Wir freuen uns, eine dritte Immobilie in Amsterdam mit solch effizienten und flexiblen Büroflächen zu erwerben. Houthavens, bietet uns ein stabiles Marktumfeld und ist eines der wenigen Gebiete in Amsterdam, in denen neue Entwicklungen noch möglich sind. Diese Investition passt hervorragend zu unserer ESG-Immobilienstrategie, die den Erwerb von Immobilien an gemischt genutzten Standorten bevorzugt."

La Française Real Estate Managers wurde von Houthoff in rechtlichen Fragen und von Savills Netherlands bei der technischen Due Diligence beraten.

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Die Identifizierung der Triebkräfte des Wandels und das Verständnis dafür, wie sie das globale Wachstum und letztlich die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit beeinflussen werden, stehen im Mittelpunkt des Unternehmensleitbilds von La Française. Die vorausschauende Investmentstrategie der Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 50 Mrd. Euro (Stand 30.06.2020) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und Singapur.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (April 2020).

