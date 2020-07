Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals gibt historische Ressource von 10,3 Millionen Unzen Gold, 29,8 Millionen Unzen Palladium und 1,95 Millionen Unzen Platin bekannt

^ DGAP-News: Major Precious Metals Corp. / Schlagwort(e): Research Update Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals gibt historische Ressource von 10,3 Millionen Unzen Gold, 29,8 Millionen Unzen Palladium und 1,95 Millionen Unzen Platin bekannt

11.07.2020 / 07:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Major Precious Metals gibt historische Ressource von 10,3 Millionen Unzen Gold, 29,8 Millionen Unzen Palladium und 1,95 Millionen Unzen Platin bekannt

10. Juli 2020 - Vancouver, British Columbia) - Major Precious Metals Corp. ("Major" oder das "Unternehmen") (Symbole für alle Börsenplätze) gibt bekannt, dass das Unternehmen im August einen Besuch vor Ort auf seinem Projekt Skaergaard in Grönland plant, vorbehaltlich möglicher logistischer Probleme, die aufgrund von COVID-19 bei auftreten könnten.

Der Zweck dieses Ortsbesuchs besteht darin, die Geologie und Mineralisierung innerhalb des Skaergaard-Einbruchs zu überprüfen, der ungefähr 7,5 km von Ost nach West und 11 km von Nord nach Süd entfernt ist, und als Teil des Prozesses zur Überprüfung historischer Daten und einer aktualisierten Schätzung der Mineralressourcen gemäß CIM-Standards und NI 43-101 auszufüllen.

Das Unternehmen hat die jüngsten Bohr- und geologischen Daten des Vorbesitzers Platina Resources Limited ("Platina") sowie die in historischen Berichten für das Skaergaard-Projekt enthaltenen Daten analysiert und ist der Ansicht, dass:

- Zuvor angenommene abbaubare Mächtigkeiten, die in der historischen Ressourcenschätzung ("historische Schätzung") verwendet wurden, möglicherweise unterschätzt wurden.

- Ein signifikanter Anstieg der Gold- und Palladiumpreisannahmen seit Abschluss einer historischen JORC-Ressourcenschätzung durch Platina im Jahr 2013 und einer Scoping-Studie im Jahr 2019 kann es dem Unternehmen ermöglichen, andere zuvor nicht berücksichtigte Mineralisierungsbereiche einzubeziehen und die AuEq-Mineralisierungsgrade zu verbessern

- Eine Beprobung von Abschnitten für Vanadium, Gallium und Titan wurde von Platina in 68 Bohrlöchern und 35.000 Metern Bohrung nicht abgeschlossen. Der vorhandene Bohrkern wird jedoch erneut beprobt und auf diese Elemente getestet. Alle künftigen Kernbohrungen des Unternehmens umfassen die Prüfung dieser Elemente als potenzielle Nebenprodukte in metallurgischen Studien. Darüber hinaus könnte die Hinzufügung dieser wichtigen Elemente auf der Grundlage der kürzlich von Platina durchgeführten metallurgischen Tests und Rückgewinnungstests die Rentabilität des Projekts in einem Bulk-Tonnage-Mining-Szenario verbessern.

- Obwohl in der Scoping-Studie von Platina für 2019 nicht berücksichtigt, könnte eine Kombination aus Tagebau- und Untertage-Bergbaumethoden möglicherweise zur Maximierung der rückgewinnbaren Mineralisierung in den beiden Hauptzonen (Nordzone und Südzone) beitragen. Das Unternehmen gibt jedoch zu bedenken, dass diese Arten von Bergbauszenarien im Rahmen einer aktualisierten Bergbaustudie für das Skaergaard-Projekt weiter untersucht werden müssen.

Wie das Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 1. Juni 2020 berichtet hat, wurde die letzte historische JORC-Ressourcenschätzung ("historische Schätzung"), die für das Skaergaard-Projekt abgeschlossen wurde, im Juli 2013 unter Verwendung von Metallpreisannahmen von 1.400 USD pro Unze für Gold und Platin, 560 USD pro Unze für Palladium und einen Cutoff-Gehalt von 1 g / t Goldäquivalent abgeschlosen, was Folgendes ergibt:

Angezeigte Mineralressource von 5,1 Millionen Tonnen bei 1,66 g / t AuEq

- 0,2 Millionen Unzen Gold

- 0,14 Millionen Unzen Palladium

- 0,01 Millionen Unzen Platin

Abgeleitete Mineralressource von 197,1 Millionen Tonnen bei 1,51 g / t AuEq

- 5,5 Millionen Unzen Gold

- 8,5 Millionen Unzen Palladium

- 0,7 Millionen Unzen Platin

Quelle: Platina Resources Ltd. - ASX news release - 23 July 2013 "New Resource Estimate for Skaergaard Gold and PGM Project, East Greenland"). Figures have been rounded.

Im Oktober 2005 schloss RPA Inc. eine historische Schätzung für das Skaergaard-Projekt gemäß den NI 43-101-Standards ab.

Abgeleitete Mineralressource von 1.520 Millionen Tonnen bei 0,21 g / t Au, 0,61 g / t Pd und 0,04 g / t Pt

- 10,3 Millionen Unzen Gold

- 29,8 Millionen Unzen Palladium

- 1,95 Millionen Unzen Platin

Quelle: NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resource Estimate for the Skaergaard PGM-Au-Fe-Ti Deposit Greenland, for Skaergaard Minerals Corp., effective date of October 4, 2005. Figures have been rounded.

Nach Abschluss dieser historischen Schätzung verbesserten die Bohrprogramme auf dem Projekt in den Jahren 2008, 2010 und 2011 (insgesamt 14.000 Bohrmeter) das Verständnis potenzieller abbaubarer Breiten innerhalb des Skaergaard-Eingriffs und führten auch zu leicht erhöhten Metallqualitäten. Diese historischen Schätzungen beschränkten sich auch nur auf die drei wichtigsten mineralisierten Zonen H0, H3 und H5. Basierend auf einer Überprüfung der historischen Informationen ist das Unternehmen jedoch der Ansicht, dass die potenziellen abbaubaren Breiten innerhalb des Skaergaard-Einbruchs im Durchschnitt dicker sein könnten als die in die historischen Schätzungen für 2005 und 2013.

Das Unternehmen hat mit der Arbeit an einem aktualisierten geologischen Modell und einer Mineralressourcenschätzung für das Skaergaard-Projekt begonnen, das gemäß den Standards CIM (Mai 2014) und NI 43-101 abgeschlossen wurde. Dieses aktualisierte geologische Modell und die Ressourcenschätzung werden die jüngsten Gold- und Palladiumpreise im Vergleich zu früheren Schätzungen berücksichtigen und eine Neubewertung der potenziellen abbaubaren Breiten beinhalten, um vernünftige Aussichten für eine mögliche wirtschaftliche Gewinnung zu ermitteln. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sich dies positiv auf die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Skaergaard-Projekt auswirken könnte, einschließlich wesentlicher Änderungen des Goldäquivalent-Cut-Off-Gehalts.

Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Skaergaard-Projekt ist ein erster Schritt bei der Erstellung eines Zukunftsplans für dieses bedeutende Gold- und PGM-Projekt, einschließlich weiterer metallurgischer Tests und einer PEA (Preliminary Economic Assessment, wirtschaftliche Erstbewertung) zu einem späteren Zeitpunkt.

Weitere Unternehmensaktualisierungen in Bezug auf den geplanten Besuch vor Ort und andere Explorationsaktivitäten werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Erklärung der qualifizierten Person

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen oder technischen Informationen wurden von Paul Ténière, P.Geo., Präsident und CEO der Major Precious Metals Corp., der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist, erstellt und genehmigt.

Warnhinweis zur Offenlegung historischer Schätzungen

Die historischen Schätzungen von 2005 und 2013, die von früheren Betreibern des Skaergaard-Projekts erstellt wurden und auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, werden als relevant angesehen, da sie die dreidimensionale Kontinuität der drei Hauptriffkomplexe innerhalb des Skaergaard-Projekts belegen, in denen sich PGM (Palladium und Platin) und die Goldmineralisierung befinden. Das Unternehmen warnt die Leser jedoch davor, dass diese historischen Schätzungen nicht unter Verwendung der CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven von 2014 abgeschlossen wurden und nicht durch einen technischen Bericht gestützt werden, der gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") mit Wirkung erstellt wurde Stand: 9. Mai 2016. Darüber hinaus können gemäß den JORC (2012) -Code-Standards gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressourcentonnagen aggregiert werden, was nach NI 43-101 nicht zulässig ist. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um diese historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen. Es ist ein erheblicher Arbeitsaufwand erforderlich, um diese historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen zu überprüfen, einschließlich: (1) Aktualisierung des geologischen Modells mit zusätzlichen Bohrdaten, die seit Abschluss der historischen Schätzung erfasst wurden, (2) Abschluss einer vollständigen Datenüberprüfung der historischen Bohrlochprobenahme Verfahren, Analyseergebnisse und metallurgische Testergebnisse sowie (3) zusätzliche metallurgische Testarbeiten zur Bestimmung der Verarbeitungs- und Rückgewinnungseigenschaften, einschließlich der möglichen Rückgewinnung von Titan, Ilmenit, Vanadium, Kupfer und Gallium, und (4) Aktualisierung der Metallpreisannahmen für die Cutoff Mineralisierungsberechnung.

Im Namen des Verwaltungsrates

MAJOR PRECIOUS METALS CORP.

Joel Dumaresq Chair of the Board and Chief Financial Officer Suite 810 - 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2 (604) 336-3195

Über Major Precious Metals Corp.

Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsimmobilien in einigen der vielversprechendsten Edelmetall- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder in der Nähe bestehender Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.

Major Precious Metals ist an der kanadischen Wertpapierbörse ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu wichtigen Edelmetallen finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der CSE unter www.theCSE.com.

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

11.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1091803 11.07.2020

°