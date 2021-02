DGAP-News: Metall Zug Gruppe: Neues Bürogebäude auf dem Tech Cluster Zug für die VZ Depotbank (deutsch)

Metall Zug Gruppe: Neues Bürogebäude auf dem Tech Cluster Zug für die VZ Depotbank

Zug, 9. Februar 2021 - Die Urban Assets Zug AG und die VZ Depotbank AG haben eine Absichtserklärung für den Bau eines Bürohochhauses als neuen Hauptsitz der VZ Depotbank auf dem Areal des Tech Clusters Zug unterzeichnet. Die Projektentwicklung soll noch 2021 abgeschlossen werden.

Die Urban Assets Zug AG, eine Tochtergesellschaft der Metall Zug AG, und die VZ Depotbank AG haben eine Absichtserklärung für den Bau des neuen Firmensitzes der VZ Depotbank AG auf dem Areal des Tech Clusters Zug mit ca. 6'000m2 Hauptnutzfläche unterzeichnet. Die VZ Depotbank AG beabsichtigt das Gebäude CreaTower Ost mitsamt der zugehörigen Landparzelle von ca. 700m2 unter der Grundfläche des Gebäudes zu erwerben. Der Verkauf von weiteren Landparzellen auf dem Areal des Tech Clusters Zug ist nicht vorgesehen.

Die VZ Depotbank AG gehört, wie das VZ Vermögenszentrum, zur VZ Gruppe und ist auch im Bereich Fintech ein innovativer Finanzdienstleister. Sie passt daher gut in das Ökosystem des Tech Clusters Zug.

Das geplante Vorhaben löst den Start der Gesamtentwicklung des Baufeldes CreaTowers zwischen der Baarer- und der Industriestrasse in Zug aus. Die Entwicklung des Tech Clusters Zug geht damit bereits kurz nach der Kommunikation des Projektes für SHL Medical AG im November 2020 einen weiteren grossen Schritt vorwärts.

Auf dem Baufeld für das angedachte Hochhaus ist die Erstellung von insgesamt zwei Hochhäusern und einem Sockelbau geplant: CreaTowers Ost mit einer maximalen Gebäudehöhe von 40m und CreaTowers West mit einer maximalen Gebäudehöhe von 60m. Das Baufeld CreaTowers wird heute als Parkplatz für Besucherinnen und Besucher des ZUGORAMA's und für Mitarbeitende der V-ZUG genutzt. Mit der Betriebsaufnahme des Mobility Hubs Zug Nord im Jahr 2022 werden die meisten dieser Parkplätze nicht mehr benötigt.

Die Urban Asset Zug AG wird CreaTowers Ost und CreaTowers West als Gesamtprojekt entwickeln. Im CreaTowers Ost soll der Firmensitz der VZ Depotbank entstehen. In einem späteren, zweiten Bauschritt wird CreaTowers West, unter anderem für urbane Nutzungen und Wohnen, erstellt werden. Für die Gesamtüberbauung CreaTowers ist eine gemeinsame Tiefgarage vorgesehen.

Das architektonische Konkurrenzverfahren soll 2021 abgeschlossen werden, die Baueingabe ist im Jahr 2022 vorgesehen, sodass der CreaTowers Ost bis 2025 bezugsbereit ist.

Über den Tech Cluster Zug

Der Tech Cluster Zug entsteht auf dem Stammareal der V-ZUG in der Stadt Zug und setzt ein Signal für die Zukunft der Industrie in der Schweiz. Im Sinne einer strategischen Erneuerung des Werkareals arbeitet die V-ZUG derzeit daran, ihre Produktion zu modernisieren und räumlich im Norden zu konzentrieren. Dies ermöglicht die Entwicklung eines attraktiven Ökosystems, auf dem sich zusätzliche Industriebetriebe, technologienahe Dienstleistungen, Start-ups sowie Forschungs- und Bildungsinstitutionen ansiedeln können. Das Ziel des Projekts ist ein zukunftsfähiges Stück Stadt, das den Werkplatz Zug stärkt und sich mit zukunftsweisenden Lösungen im Bau, in der Mobilität und in der Energieversorgung als nachhaltiger Standort positioniert.

Über die VZ Depotbank AG

Die VZ Depotbank AG gehört zur VZ Gruppe (VZ). VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug und die VZ ist darüber hinaus an 34 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz und in Deutschland präsent.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 3'000 Mitarbeitende und umfasst fünf Geschäftsbereiche:

* Infection Control (Belimed Gruppe)

* Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

* Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

* Technologycluster & Infrastructure (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

* Andere (Life Science Solutions (Belimed Life Science AG, Belimed Life Science d.o.o.), Gehrig Group AG und Metall Zug AG)

Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

