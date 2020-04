DGAP-News: Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2020 (deutsch)

Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2020

PRESSEMITTEILUNG

Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2020

- Keine relevanten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im 1. Quartal 2020

- Umsatz beträgt EUR 70,2 Mio., EBIT liegt bei EUR 0,8 Mio.

- Keine Prognose für Umsatzerlöse und Ergebnis möglich

Hamburg, 30. April 2020 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7 ) hat von Januar bis März 2020 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 70,2 Mio. (Vorjahr: EUR 67,6 Mio.) erzielt und weist ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von EUR 0,8 Mio. (Vorjahr: EUR 1,3 Mio.) aus. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus starken Aktivitäten im Schiff- und Windservice-Bereich. Das geringere EBIT ist im Rahmen üblicher Schwankungen bei Projektgeschäften. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie waren nur in den letzten beiden Märzwochen für Muehlhan spürbar und haben das bis dahin gute 1. Quartal kaum beeinflusst. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich aufgrund der Verringerung des Working Capital und zurückhaltender Investitionstätigkeit mit EUR 5,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. (Vorjahr: EUR -3,3 Mio.).

Bei der geographischen Betrachtung zeigt sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Europa ein Umsatzwachstum. Dort führten erfreulich frühe und hohe Aktivitäten in den Bereichen Windenergie sowie Öl & Gas zu einem Umsatzwachstum von EUR 6,3 Mio. auf EUR 60,2 Mio. Im Nahen Osten sanken die Umsatzerlöse um EUR 1,2 Mio. auf EUR 4,9 Mio. In Nordamerika reduzierten sich die Umsatzerlöse durch abgeschlossene Projekte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um EUR 1,8 Mio. auf EUR 2,9 Mio. Im Rest der Welt sank der Umsatz um EUR 0,7 Mio. auf EUR 2,3 Mio.

Im Geschäftsfeld Schiff stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um EUR 4,3 Mio. auf EUR 21,1 Mio. Aufgrund der außergewöhnlich frühzeitig einsetzenden Offshore-Projekttätigkeit in Dänemark stiegen im Bereich Öl & Gas die Umsatzerlöse um EUR 0,9 Mio. auf EUR 20,0 Mio. Das Geschäftsfeld Renewables konnte den Umsatz aufgrund der Ausweitung der Aktivitäten sowohl in der Produktion als auch im Servicegeschäft deutlich um EUR 3,7 Mio. auf EUR 12,2 Mio. steigern. Das Industrie-/Infrastrukturgeschäft verzeichnete mit EUR 20,9 Mio. um EUR 4,0 Mio. geringere Umsätze als im Vorjahreszeitraum.

Der Vorstand geht davon aus, dass die Monate April bis Juni aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen und geschäftlichen Lebens sehr deutlich hinter den Ergebnissen der Vorjahresmonate bleiben. Die weitere Entwicklung der COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen werden auch in den Folgemonaten Einfluss auf die Geschäfte der Muehlhan- Gruppe haben. Allerdings wird die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Muehlhan bestehen bleiben. Im Gegensatz zu den Dienstleistungen z. B. in Gastronomie und Touristik wird der Großteil der Arbeiten nachgeholt werden. Da die Entwicklung aktuell nicht vorhersehbar ist, ist eine Prognose nach wie vor nicht möglich. Sicher scheint, dass Umsatz und Ergebnis des Jahres 2020 deutlich hinter den Zahlen des Vorjahres zurückbleiben werden.

Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten:

in TEUR 1. Quartal 1. Quartal 2020 2019 Ergebnis Umsatzerlöse 70.213 67.580 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor 3.494 3.217 Abschreibungen (EBITDA) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 833 1.263 Ergebnis vor Steuern (EBT) 478 827 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes 399 369 Konzernergebnis Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten in 0,01 0,02 Geschäftsbereichen EUR Mittelzufluss aus laufender 5.354 -3.301 Geschäftstätigkeit Sachanlageinvestitionen 802 1.199

Bilanz 31.3.2020 31.12.2019 Bilanzsumme 176.452 175.370 Anlagevermögen1 65.384 68.634 Eigenkapital 69.346 71.761 Eigenkapitalquote in % 40,3 40,9 Mitarbeiter 31.3.2020 31.3.2019 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) An- 2.976 3.052 zahl 1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latente Steueransprüche

Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 130 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.

