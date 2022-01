DGAP-News: Ob in der Halfpipe oder aus der Ferne: 5G macht Wintersport noch attraktiver (deutsch)

Ob in der Halfpipe oder aus der Ferne: 5G macht Wintersport noch attraktiver

* Immer mehr Skigebiete profitieren von schnellsten 5G-Speeds: In LAAX wird 5G zu Spitzenzeiten so intensiv genutzt wie am HB Zürich

* 5G bietet auch im Wintertourismus viele neue, digitale Möglichkeiten

* Persönliche Ride-Videos des Halfpipe-Runs: An den LAAX OPEN vom 11. bis 15. Januar 2022 konnten die weltbesten Snowboarderinnen und Snowboarder dank 5G von über 700 vollautomatisiert produzierten Videoclips profitieren, die ihnen innert 3 Minuten ausgeliefert wurden.

* Wintererlebnis aus der Ferne: Wer nicht auf die Piste oder in die Snowparks kann, holt sich das Erlebnis auf sein Smartphone: 4K-Live-Übertragungen oder ruckelfreie 360°-Panoramavideos in 8K-Qualität auf der VR-/AR-Brille lassen einen auch zuhause oder unterwegs in die Schneelandschaft eintauchen.

* Sunrise UPC versorgt bereits über 1 000 Städte/Orte mit Highspeed 5G (bis 2 Gbits/s) und über 96% der Bevölkerung mit Basis 5G (bis 1 Gbit/s).

«Die Wintersaison 2021/2022 läuft auf Hochtouren. Dank dem schnellsten 5G-Netz von Sunrise UPC kommen auch die Wintersportler in den Bergregionen in den Genuss von superschnellen mobilen Internetverbindungen. 5G ist für die digitale Transformation der Skigebiete zentral, z.B. um Gästen bei der digitalen «Customer Journey» einen entscheidenden Mehrwert zu bieten», sagt André Krause, CEO Sunrise UPC.

Das erste standardisierte 5G-Netz in einem Skiresort weltweit wurde 2019 auf dem Crap Sogn Gion (2252 m ü. M.) in Betrieb genommen und hat die Digitalisierung in der Wintersportregion LAAX entscheidend vorangebracht, betont Markus Wolf, CEO der Weissen Arena Gruppe in Laax: «Mit der Inside LAAX App sind wir ein Vorreiter in Sachen digitales Gästeerlebnis. Damit können wir unseren Gästen insbesondere im Zusammenspiel mit 5G immer wieder Innovationen bieten und uns am Markt differenzieren. Auch die Halfpipe-Run-Videos sind ein gutes Beispiel, was dank 5G schon heute möglich ist. Die Rider sind begeistert, wenn sie ihren Fahrstil anhand der Videos analysieren und verbessern sowie mit ihren Communities teilen können.»

Über 700 Finisher-Videos an den LAAX OPEN

Sunrise UPC bietet in LAAX allen Freestylern in der Minipipe und in der Superpipe einen Video-Service via 5G an. Am FIS Snowboard Weltcup Event LAAX OPEN vom 11. bis 15. Januar 2022 wurden dank 5G über 700 Videoclips vollautomatisiert für die Schneebegeisterten produziert und ihnen innert 3 Minuten zur Verfügung gestellt.

Video: 5G Experience am LAAX Open 2022

«Die vollautomatisierte und auf 5G basierende Produktion ermöglicht eine hohe Anzahl an personalisierten Videoclips innert kürzester Zeit auszuliefern. Dank 5G ist die Produktion und Auslieferung dieser Videos in Rekordzeit möglich. Mit älteren Mobilfunkverbindungen hätte dies deutlich länger gedauert. Auch konnte so die Experience nochmals deutlich verbessert werden, indem das Video gleich nach dem Ride auf dem Smartphone zur Verfügung steht», sagt Andreas Herren, Head of Product und Co-Owner von iRewind.

5G macht aber nicht nur ein innovatives Gästeerlebnis im Wintersportort möglich. Sunrise UPC und LAAX kooperieren in mehreren Bereichen, um die Bergwelt insgesamt - vor Ort wie auch im heimischen Wohnzimmer - erlebbar zu machen. Mit 4K-Live-Übertragungen können Touristen aus aller Welt Festivals, Sportanlässe oder weitere Aktivitäten via der INSIDE LAAX App live mitverfolgen. Video-Drohnen und eine superschnelle 5G-Verbingung (Latenz <20ms) machen dies möglich. Auch ruckelfreie 360°-Videos in 8K-Qualität können dank 5G in der App abgerufen und Sehenswürdigkeiten bestaunt werden. Bald möglich: Mit VR-/AR-Skibrillen im Wohnzimmer die Pisten von LAAX herunter brettern. So können Geschwindigkeit, die Route und die Entfernung analysiert und Live-Übertragungen mit Familienmitgliedern oder anderen Schneesportfans mit derselben Brille durchgeführt werden. Alle 5G-Anwendungen in Zusammenarbeit mit LAAX sowie weitere und künftige 5G-Anwendungen im Privat- und Geschäftskundenbereich können im 5G Joint Innovation Center von Sunrise UPC erlebt und getestet werden.

Führendes 5G Netz von Sunrise

Das Sunrise UPC Mobilfunknetz ist das einzige Mobilfunknetz der Schweiz, das vom connect Mobilfunk Netztest 6-mal in Folge mit der höchsten Bewertung «ÜBERRAGEND» ausgezeichnet wurde. Dabei bietet Sunrise UPC bei der Kombination aus 5G-Ausbau und 5G-Datenraten das schnellste und grösste 5G-Netz der Schweiz (Heft 1/2022). Sunrise UPC versorgt bereits über 1 000 Städte/Orte mit Highspeed 5G (bis 2 Gbits/s) und über 96% der Bevölkerung mit Basis 5G (bis 1 Gbit/s). Die aktuelle Abdeckungskarte mit Orts- und Adressabfragen sowie die Ortsliste findet sich auf der Sunrise Webseite.

