PANTAFLIX produziert Dokumentarfilm SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME in Partnerschaft mit Xiaomi Deutschland - und feiert gemeinsam Weltpremiere

München, 06. Mai 2021. PANTAFLIX Studios, eine Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7), realisiert ein neues Dokumentationsformat in Partnerschaft mit dem Technologiehersteller Xiaomi.

SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME heißt die neueste Produktion und verspricht einen unverstellten Blick auf die Sozialen Medien - und vor allem auf das, was sich hinter der Kamera abspielt. Florian David Fitz übernimmt den Host des 25-minütigen Formats und spricht mit einigen der wohl bekanntesten Content Creator und Schauspieler über ihre Erfahrungen in der schnelllebigen Social-Media-Welt. Fitness Creator und Unternehmerin Sophia Thiel, Schauspieler und Regisseur Kida Khodr Ramadan sowie Creator und Sänger Mario Novembre geben einen Einblick, was es bedeutet, auf Instagram, TikTok und YouTube für ein Millionen-Publikum täglich präsent zu sein. Dabei sprechen sie auch über die Herausforderungen des Social-Media-Ruhms.

Kurzinhalt: Welche Art von Creator willst Du sein? Diese Frage stellt unser Moderator/Host Florian David Fitz nicht nur sich selbst, sondern auch unseren Protagonist*innen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Kida Khodr Ramadan, Schauspieler/Regisseur (4BLOCKS), Fitness Influencerin und Unternehmerin Sophia Thiel, TikTok Superstar Mario Novembre und naturlich Florian selbst. Die Antworten darauf sind so bunt wie das Leben selbst. SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME ist eine Dokumentation uber die neuen sozialen Medien, ihre Chancen und Herausforderungen, ihre Möglichkeiten und Grenzen mit spannenden und ganz persönlichen Einblicken und Meinungen. Denn Social Media ist keine Plattform fur Filmschaffende oder Selbstdarsteller, sondern ein Tool fur alle. Ein Medium, mit dem sich jeder Kunstler und jede Kunstlerin ganz individuell und einfach verwirklichen kann.

Einen neuen Blick auf die spannende Social-Media-Community verspricht nicht nur SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME mit seinen Protagonist*innen selbst. Die Dokumentation haben Regisseur Dimitri Tsvetkov (Ost Boys) und Kameramann Jonas Schneider komplett mit dem Xiaomi Mi 11 | 5G-Smartphone gedreht. Passend zum Motto "Filmreife Leistung" des innovativen Smartphones und dank seiner zahlreichen Features, die sonst nur in Profi-Equipments zu finden sind, entstand ein innovativer Film mit frischer und reicher Bildsprache. Möglich machten dies vor allem die "Filme wie ein Regisseur"-Optionen wie Zauber-Zoom, Zeit einfrieren, Parallele Welten, Standbild Video, Zeitraffer bei Nacht, Langsamer Verschluss oder die Verwendung von Ultra Night Video - alle an Bord des Xiaomi Mi 11 | 5G zu finden und in SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME zu sehen.

SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME steht zur Premiere am 17. Mai 2021 auf PANTAFLIX und dem YouTube-Kanal von Xiaomi Deutschland als Stream zum Abruf bereit.

"Mit SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME haben wir eine wunderbare und innovative Produktion realisiert. Sie verbindet die inspirierenden Creator vor der Kamera auf beste Weise mit der Technik dahinter. Social Media und die Art, wie wir Medien konsumieren, ist heutzutage untrennbar mit dem Smartphone verbunden. Es ist Ausgangspunkt von Kreativität und bringt Creator und Fans über Social Media zusammen. Daher war es für uns eine großartige Erfahrung, SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME ausschließlich mit dem Xiaomi Mi 11 | 5G zu drehen. Es eröffnet eine neue Perspektive - so wie SOCIAL MEDIA - SOCIAL ME auch", sagt Manuel Uhlitzsch, Geschäftsführer von PANTAFLIX Studios.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloudbasierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

Über die Xiaomi Corporation Die Xiaomi Corporation wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Main Board der Hongkonger Börse notiert (1810. HK). Xiaomi ist ein Internetunternehmen mit Smartphones und intelligenter Hardware, die durch eine IoT-Plattform im Kern verbunden sind. Mit der gleichen Betonung auf Innovation und Qualität strebt Xiaomi kontinuierlich nach qualitativ hochwertiger Benutzererfahrung und höchster Wirtschaftlichkeit. Das Unternehmen stellt kontinuierlich erstaunliche Produkte zu erschwinglichen Preisen her, damit jeder Mensch auf der Welt durch innovative Technologie ein besseres Leben genießen kann. Xiaomi ist derzeit die drittgrößte Smartphone-Marke der Welt und hat mit 324,8 Millionen angeschlossenen smarten Geräten (Smartphones und Laptops nicht eingerechnet) die weltweit führende AIoT-Plattform (AI + IoT) für Verbraucher etabliert. Xiaomi-Produkte sind in mehr als 100 Märkten auf der ganzen Welt vertreten. Im August 2020 schaffte es das Unternehmen erneut auf die Fortune Global 500-Liste und erreichte mit Rang 422 eine Verbesserung um 46 Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Unter den Internetunternehmen auf der Liste belegte Xiaomi Platz 7. Xiaomi ist ein Bestandteil des Hang Seng Index, des Hang Seng China Enterprises Index und des Hang Seng TECH Index.

Für weitere Informationen über Xiaomi: blog.mi.com/en/

