DGAP-News: Petro Welt Technologies AG: Änderungen im Aufsichtsrat (deutsch)

Petro Welt Technologies AG - Änderungen im Aufsichtsrat Stephan D. Theusinger in den Aufsichtstrat gewählt

Wien, 26. Jänner 2022 Bei der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung der Petro Welt Technologies AG wurde Stephan D. Theusinger in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Der 44-Jährige löst Ralf Wojtek ab, der sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung vom 25. Jänner 2022 zurücklegte.

Der Aufsichtsrat der Petro Welt Technologies AG besteht nunmehr aus Maurice Gregoire Dijols (Vorsitzender), Remi Paul und Stephan D. Theusinger.

Stephan D. Theusinger, MSc, EMBA (hons) ist diplomierter Wirtschaftsingenieur. Er spricht sieben Sprachen und war von 2003 bis 2013 in unterschiedlichen Positionen bei der deutschen Lufthansa beschäftigt. Danach wechselte er zum Beratungsunternehmen Ari Consult in Lugano. Er bekleidet Geschäftsführungs- und Verwaltungsratspositionen in unterschiedlichen Schweizer Unternehmen.

Im Juli 2021 wurde Stephan D. Theusinger darüber hinaus Gesamtprokurist der Petro Welt Technologies AG und ist mit dem Unternehmen daher bestens vertraut. Nach der Wahl in den Aufsichtsrat beendete der Vorstand Theusingers Prokura mit sofortiger Wirkung. Stephan D. Theusinger ist nicht bei der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften angestellt. Seine Amtszeit endet mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.

Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden, frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.

