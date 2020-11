DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum profitiert vom starken Halbleitergeschäft und verbesserte Margen im 3. Quartal 2020 (deutsch)

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum profitiert vom starken Halbleitergeschäft und verbesserte Margen im 3. Quartal 2020

^ DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum profitiert vom starken Halbleitergeschäft und verbesserte Margen im 3. Quartal 2020

03.11.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMELDUNG

Pfeiffer Vacuum profitiert vom starken Halbleitergeschäft und verbesserte Margen im 3. Quartal 2020

- Umsatz in 9M 2020 um 2,9 % gesunken und in Q3 2020 um 2,7 % niedriger

- EBIT-Marge erreicht 7,9 % in 9M 2020 und 10,6 % in Q3 2020

- Auftragseingang mit 461,3 Mio. Euro um 2,5 % höher als im Vorjahr

Asslar, 3. November 2020. Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gibt heute seine Konzern-Finanzergebnisse für das dritte Quartal und den Neunmonatszeitraum zum 30. September 2020 bekannt.

In den ersten neun Monaten 2020 ging der Umsatz von Pfeiffer Vacuum im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 % auf 453,9 Mio. Euro zurück (9M 2019: 467,3 Mio. Euro), was insbesondere auf einen niedrigeren Umsatz in den Marktsegmenten Beschichtung, Analytik, Industrie sowie F&E zurückzuführen ist, der durch eine positive Entwicklung im Halbleitermarkt kompensiert werden konnte. Im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt stieg der Umsatz um 7,1 % auf 233,5 Mio. Euro (9M 2019: 218,0 Mio. Euro), während in den Marktsegmenten Industrie, Analytik und F&E ein Umsatzrückgang um 11,6 % auf 220,4 Mio. Euro verzeichnet wurde (9M 2019: 249,3 Mio. Euro).

Das Bruttoergebnis lag in den ersten neun Monaten bei 158,0 Mio. Euro (9M

2019: 161,4 Mio. Euro). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultierte aus negativen Skaleneffekten im Zusammenhang mit den Umsatzrückgängen und der Auswirkung der von Pfeiffer Vacuum implementierten COVID-19-Maßnahmen auf die Produktivität; dem stand im dritten Quartal 2020 ein vorteilhafter Umsatzmix in den Märkten gegenüber. Durch eine starke Bruttoergebnismarge von 36,4 % im dritten Quartal 2020 (Q3 2019: 33,6 %) verbesserte sich die Bruttoergebnismarge in den ersten neun Monaten 2020 auf 34,8 % (9M 2019: 34,5 %).

Das Betriebsergebnis (EBIT) für die ersten neun Monate 2020 entspricht mit 35,7 Mio. Euro einem Rückgang um 27,0 % gegenüber dem Vorjahr (9M 2019: 48,9 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erreichte 7,9 % und fiel damit niedriger aus als im Vorjahr (9M 2019: 10,5 %), aber höher als in der ersten Jahreshälfte 2020 (H1 2020: 6,5 %). Grund hierfür war eine verbesserte EBIT-Marge von 10,6 % im dritten Quartal 2020, die insbesondere auf einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen ist.

Der EBIT-Rückgang im Neunmonatszeitraum gegenüber dem Vorjahr ergab sich primär aufgrund des Umsatzrückgangs, Produktivitätsverlusten durch COVID-19 sowie erhöhter Aufwendungen für den Ausbau des Marktanteils sowie die bis 2025 angestrebte Steigerung der EBIT-Marge auf 20 %.

Das Ergebnis nach Steuern ging auf 24,8 Mio. Euro zurück (9M 2019: 34,7 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 2,51 Euro entspricht (9M 2019: 3,52 Euro).

Die Book-to-Bill Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag in den neun Monaten zum 30. September 2020 bei 1,02. Trotz COVID-19 wurde ein Auftragseingang von 461,3 Mio. Euro verzeichnet, ein Anstieg von 2,5 % im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2019. Zum Ende des dritten Quartals 2020 verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 118,2 Mio. Euro, der damit gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % zurückging (30. September 2019: 127,6 Mio. Euro).

"Die Indikatoren im Halbleitermarkt waren weiterhin positiv, während unsere anderen Märkte maßgeblich durch die Konjunkturabschwächung im Zuge der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurden", so Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Durch einen sehr vorteilhaften Umsatzmix in unseren verschiedenen Marktsegmenten waren die EBIT-Margen im dritten Quartal 2020 so hoch wie in keinem anderen Quartal des Jahres 2020."

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

9M/2020 9M/2019 Veränderung

Umsatz 453,9 Mio. Euro 467,3 Mio. Euro -2,9 % EBIT 35,7 Mio. Euro 48,9 Mio. Euro -27,0 % Nettoergebnis 24,8 Mio. Euro 34,7 Mio. Euro -28,6 % Ergebnis je Aktie 2,51 Euro 3,52 Euro -28,4 % Auftragseingang 461,3 Mio. Euro 450,0 Mio. Euro +2,5 %

Q3/2020 Q3/2019 Veränderung

Umsatz 152,0 Mio. Euro 156,2 Mio. Euro -2,7 % EBIT 16,1 Mio. Euro 16,1 Mio. Euro +0,5 % Nettoergebnis 11,3 Mio. Euro 11,4 Mio. Euro -1,3 % Ergebnis je Aktie 1,14Euro 1,16 Euro -1,7 % Auftragseingang 144,7 Mio. Euro 156,3 Mio. Euro -7,4 % In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Standorte der Kunden in den betreffenden Regionen beschreibt, erreichte Pfeiffer Vacuum in Asien in den ersten neun Monaten 2020 einen Umsatzanstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr auf 170,5 Mio. Euro (9M 2019: 167,6 Mio. Euro). Dieser Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Umsätze mit unseren Kunden aus der Halbleiterindustrie. In Europa kam es zu einem Rückgang um 6,4 % auf 162,7 Mio. Euro (9M 2019: 173,9 Mio. Euro) was insbesondere auf die Marktbedingungen in den Segmenten Industrie, Analytik und F&E zurückzuführen ist. Auf dem amerikanischen Kontinent sank der Umsatz um 4,1 % auf 120,7 Mio. Euro (9M 2019: 125,8 Mio. Euro), vorwiegend in Folge der Schwäche des US Dollars.

Bilanz und Cash-Flow

Zum 30. September 2020 ist die Finanzlage von Pfeiffer Vacuum weiterhin solide. Die Bilanzsumme am Ende des dritten Quartals 2020 betrug 659,1 Mio. Euro und lag damit leicht unter dem Niveau zum Jahresende 2019 (31. Dezember

2019: 659,6 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente beliefen sich auf 112,2 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 112,0 Mio. Euro) und das Unternehmen ist auf Nettobasis weiterhin schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Jahresende 2019 leicht auf 60,1 % erhöht (31. Dezember 2019: 59,6 %).

Ausblick

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft sowie weiterer Belastungen durch die derzeitige zweite Welle mit erhöhtem Infektionsgeschehen kann Pfeiffer Vacuum zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf abgeben. Bedeutende Halbleiterkunden halten derzeit unverändert an ihrer Expansion fest. In den anderen belieferten Märkten könnte die wirtschaftliche Aktivität jedoch unter erhöhten Druck geraten. Das Unternehmen erwartet derzeit, dass der Umsatz im vierten Quartal 2020 etwa auf dem Niveau des dritten Quartals 2020 liegen wird und dass die EBIT-Marge etwa um 7 Prozent für das Gesamtjahr 2020 betragen wird.

Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de

Über Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604 ) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Ge- winnund Verlust- rechnung (nicht auditiert)

Drei Neun Mona- Monate te per 30. per Septem- 30. ber Sep- tem- ber

2020 2019 2020 2019

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Umsatzerlö- 152.0- 156.225 453.861 467.333

se 07

Umsatzkos- -96.6- -103.80- -295.89- -305.90-

ten 72 5 1 9

Bruttoer- 55.33- 52.420 157.970 161.424

gebnis 5

Ver- -17.9- -16.965 -54.055 -53.267

triebsund 55 Marketing- kosten

Verwal- -12.6- -14.579 -43.456 -40.906

tungsund 97 allgemeine Kosten

For- -7.98- -6.423 -25.499 -21.235

schungsund 0 Entwick- lungskos- ten

Sonstige 2.486 2.315 7.131 5.800

betriebli- che Erträge

Sonstige -3.05- -709 -6.405 -2.912

betriebli- 1 che Aufwendun- gen

Betriebser- 16.13- 16.059 35.686 48.904

gebnis 8

Finanzauf- -276 -205 -729 -648

wendungen

Finanzer- 29 59 123 121

träge

Ergebnis 15.89- 15.913 35.080 48.377

vor 1 Steuern

Steuern -4.61- -4.486 -10.270 -13.641

vom 2 Einkommen und Ertrag

Ergebnis 11.27- 11.427 24.810 34.736

nach 9 Steuern

Ergebnis je Aktie (in EUR):

Unverwäs- 1,14 1,16 2,51 3,52

sert

Verwässert 1,14 1,16 2,51 3,52

Konzernbi- lanz (nicht auditiert)

30.09.2020 31.12.2019

in TEUR in TEUR

AKTIVA

Immateriel- 111.927 112.244

le Vermögens- werte

Sachanla- 152.944 154.701

gen

Als 386 400

Finanzin- vestitio- nen gehaltene Immobilien

Sonstige 1.851 4.031

finanziel- le Vermögens- werte

Sonstige 616 2.034

Vermögens- werte

Latente 27.617 27.377

Steueran- sprüche

Langfristi- 295.341 300.787

ge Vermögens- werte

Vorräte 135.006 128.484

Forderun- 86.872 87.867

gen aus Lieferun- gen und Leistungen

Vertrags- 2.285 2.860

vermögens- werte

Ertragsteu- 6.099 9.962

erforderun- gen

Geleistete 6.319 4.308

Anzahlun- gen

Sonstige 2.925 3.161

finanziel- le Vermögens- werte

Sonstige 12.047 10.166

Forderun- gen

Zahlungs- 112.217 111.980

mittel und Zahlungs- mitteläqui- valente

Kurzfristi- 363.770 358.788

ge Vermögens- werte

Summe der 659.111 659.575

Aktiva

PASSIVA

Gezeichne- 25.261 25.261

tes Kapital

Kapital- 96.245 96.245

rücklage

Gewinnrück- 317.027 304.552

lagen

Sonstige -42.156 -32.613

Eigenkapi- talbestand- teile

Eigenkapi- 396.377 393.445

tal der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG

Finanziel- 69.007 69.729

le Verbind- lichkeiten

Pensions- 66.558 64.103

rückstel- lungen

Latente 4.502 5.041

Steuer- schulden

Vertrags- 804 584

verbind- lichkeiten

Langfristi- 140.871 139.457

ge Schulden

Verbind- 36.422 41.137

lichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen

Vertrags- 13.747 12.259

verbind- lichkeiten

Sonstige 22.899 23.406

Verbind- lichkeiten

Rückstel- 41.739 38.735

lungen

Ertragsteu- 3.514 7.248

erschulden

Finanziel- 3.542 3.888

le Verbind- lichkeiten

Kurzfristi- 121.863 126.673

ge Schulden

Summe der 659.111 659.575

Passiva

Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert)

Neun Monate per 30. September

2020 2019

in TEUR in TEUR

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:

Ergebnis nach Steuern 24.810 34.736

Abschreibungen auf Sachanlagevermögen 19.760 17.487

und immaterielle Vermögenswerte

Sonstige nicht-zahlungswirksame 4.066 3.455

Veränderungen Veränderungen der Bilanzpositionen:

Vorräte -13.079 -11.038

Forderungen und sonstige Aktiva 1.989 6.389

Rückstellungen, einschließlich 2.263 -3.566

Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden

Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen -2.852 -11.950

Mittelzufluss aus der laufenden 36.957 35.513

Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in -19.675 -19.307

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

Einzahlungen aus dem Verkauf von -204 293

Sachanlagen

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -19.879 -19.014

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:

Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -3.636 -3.448

Aufnahme von finanziellen - 632

Verbindlichkeiten

Dividendenzahlung -12.335 -22.696

Rückzahlung von finanziellen -56 -

Verbindlichkeiten

Mittelzufluss/Mittelabfluss (-) aus -16.027 -25.512

Finanzierungstätigkeit

Wechselkursbedingte Veränderung der -814 255

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Veränderung des Bestandes an 237 -8.758

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

Zahlungsmittel und 111.980 108.380

Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode

Zahlungsmittel und 112.217 99.622

Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

03.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de

ISIN: DE0006916604

WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1144869

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1144869 03.11.2020

°