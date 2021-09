DGAP-News: Plato Gold Corp.: Plato Gold initiiert eine hochauflösende luftgestützte geophysikalische Studie im Pic River PGE-Cu-Ni Projekt (deutsch)

Plato Gold Corp.: Plato Gold initiiert eine hochauflösende luftgestützte geophysikalische Studie im Pic River PGE-Cu-Ni Projekt

^ DGAP-News: Plato Gold Corp. / Schlagwort(e): Studie Plato Gold Corp.: Plato Gold initiiert eine hochauflösende luftgestützte geophysikalische Studie im Pic River PGE-Cu-Ni Projekt

20.09.2021 / 12:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Plato Gold Corp.: Plato Gold initiiert eine hochauflösende luftgestützte geophysikalische Studie im Pic River PGE-Cu-Ni Projekt

Toronto, Ontario, 16. September 2021 - Plato Gold Corp. (TSX-V: PGC; Frankfurt: 4Y7 oder WKN: A0M2QX ) ("Plato" oder das "Unternehmen") gibt hiermit bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit Prospectair Geosurveys Inc. aus Quebec unterzeichnet hat, um eine hochauflösende, luftgestützte geophysikalische Studie (sogn. Magnetic and Time-Domain Electromagnetic (TDEM) geophysical survey) in der Pic River PGE-Cu-Ni Liegenschaft, die sich 30 km nordwestlich von Marathon in Ontario befindet, durchzuführen. Der Beginn der Messungen ist für Anfang November 2021 geplant und die Untersuchungen werden innerhalb von 3 bis 5 Tagen abgeschlossen sein.

Lage der Pic River Liegenschaft (Bild 1, siehe PDF)

Gebiet der geophysikalischen Messungen (Prospectair Geosurveys Inc.) (Bild 2, siehe PDF)

Die geplante Studie in der Pic River Liegenschaft wird bei der Skizzierung von möglichen Zielen für die Exploration nach Platinmetallen, den sogn. Platinum Group Elements (PGE), sowie Kupfer- (Cu) und Nickel- (Ni) Vorkommen innerhalb der vorteilhaften Gabbro-Gesteinsschichten hilfreich sein. Die Gesteinsschichten erstrecken sich ausgehend von der benachbarten Sally Lagerstätte von Generation Mining Limited in Richtung Westen in die Claims der Pic River Liegenschaft. Der geschichtete Gabbro-Abschnitt nimmt den östlichen und nördlichen Rand des sogn. Coldwell Alkalic Complex ein und wurde von Walker et al. (1993) im Rahmen des Ontario Geological Survey als grundlegender Teil des Komplexes identifiziert und kartographiert.

Der geschichtete Gabbro-Abschnitt beinhaltet ebenso andere mineralisierte Zonen mit PGE-Cu-Ni Vorkommen, einschließlich der Marathon Palladium-Kupferlagerstätte entlang des östlichen Rands dieses Komplexes. Generation Mining wartet gegenwärtig auf die Erteilung einer Umweltgenehmigung für die Entwicklung eines Tagebergbaubetriebs. Gemäß der derzeit gültigen Schätzung für gemessene und angezeigte Mineralressourcen beinhaltet die Marathon Lagerstätte 3,24 Mio. Unzen Palladium (Pd), 1,06 Mio. Unzen Platin (Pt), 796 Mio. Pfund Kupfer (Cu), 9,34 Mio. Unzen Silber (Ag) und 0,39 Mio. Unzen Gold (Au) (vgl. Website von Generation Mining Limited, September 2021).

Sofern im Rahmen der anstehenden luftgestützten geophysikalischen Messungen Anomalien festgestellt werden, so werden diese im Anschluss von Plato Gold bei der Definierung von Zielen für ein geplantes Diamant-Bohrprogramm im Pic River PGE-Cu-Ni Projektgebiet genutzt.

Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Mineralisierung, die in der benachbarten Marathon Liegenschaft von Generation Mining vorkommt, nicht notwendigerweise indikativ bzw. repräsentativ ist für eine mögliche Mineralisierung in der Liegenschaft des Unternehmens. Es sind weitere Explorationsarbeiten von Plato Gold notwendig, um die Beschaffenheit und Kontinuität des vorteilhaften mineralisierten Gabbro-Horizonts überall in der Pic River Liegenschaft zu bestimmen.

Die technischen und wissenschaftlichen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Gerald D. White, B.Sc., P.Geo., als qualifizierte Person (QP) im Sinne der Bestimmungen gemäß Richtlinie NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Plato Gold Corp.

Plato Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Listing an der TSX-Venture Exchange und Projekten in der Nähe von Marathon, Ontario, Timmins, Ontario sowie in Santa Cruz, Argentinien.

Das Projektgebiet in Timmins umfasst die vier Liegenschaften Guibord, Harker, Holloway und Marriott im Harker/Holloway Goldcamp östlich von Timmins, Ontario, mit einem Fokus auf mögliche Goldvorkommen.

In Argentinien besitzt Plato einen 95% Anteil an Winnipeg Minerals S.A. ("WMSA"), einem in Argentinien gegründetem Unternehmen. WMSA hält die Besitzrechte an der Lolita-Liegenschaft, die sich mit einer Vielzahl von zusammenhängenden Mineralrechten auf einer Gesamfläche von 9672 ha erstreckt, mit Explorationspotential für Gold und Silber.

Im Niob Projekt Good Hope, welches sich auf einer Fläche von ca. 5146 ha in den Gemeinden von Killala Lake und Cairngorm Lake in der Nähe von Marathon, Ontario, erstreckt, konzentriert sich Plato Gold primär auf Niobvorkommen.

Das Pic River Platinum Group Metals (PGM) Projekt mit Explorationspotential für Palladiumäquivalent erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 2247 ha in den Gemeinden Foxtrap Lake und Grain in der Nähe von Marathon, Ontario. 19 der Bergbauclaims schliessen sich direkt an die westliche Gebietsgrenze des Marathon PGM Projektes und insbesondere an die Sally Lagerstätte von Generation Mining an.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite www.platogold.com oder kontaktieren Sie:

Anthony Cohen Präsident und CEO, Plato Gold Corp. Tel.: (+1) 416-968-0608 Fax: (+1) 416-968-3339 info@platogold.com www.platogold.com

Die englische Original-Pressemitteilung mit den dazugehörigen Karten finden Sie hier:

https://www.platogold.com/wp-content/uploads/2021/09/Plato-Gold-Initiates-High-Resolution-Survey-for-Pic-River-Project-Sept-16-2021-FINAL.pdf

Für weitere Informationen sowie bei Fragen wenden Sie sich an:

Höwler International Investor Relations and Consulting - Finanzkommunikation und Unternehmensberatung - Inh. Dipl.- Kfm. Maurice Höwler Bergstr. 28 28876 Oyten, Deutschland Büro: +49 (0) 4207 6022447 Sprechzeiten: Montag - Freitag: 15:00 - 18:00 Uhr CET oder n. Vereinbarung. Email: hoewler2000@yahoo.de XING Profil: https://www.xing.com/profile/Maurice_Hoewler

Zukunftsbezogene Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Bei allen Informationen, ausgenommen solche über historische Fakten, handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen. Diese umfassen insbesondere Informationen, die sich auf bestimmte Handlungen/Tätigkeiten beziehen, sowie auf Ereignisse und Entwicklungen, wovon das Management bzw. das Unternehmen glaubt, erwartet oder annimmt, dass diese eintreten werden, oder vielleicht in Zukunft eintreten können, sowie Aussagen die sich auf die Unternehmensstrategie, -pläne, oder die zukünftige finanzielle und/oder operative Leistung des Unternehmens beziehen. Als derartige zukunftsbezogene Informationen gelten insbesondere und nicht darauf beschränkt, Aussagen, Projektionen und Schätzungen des Managements in Verbindung mit dem Angebot, hinsichtlich einer möglichen Mineralisierung und Ressourcen, zu den Explorationsergebnissen sowie zukünftigen Unternehmensplänen und -zielen.

In dieser Pressemitteilung können zukunftsbezogene Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie beispielsweise "schätzt", "prognostiziert", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "glaubt", "hofft", sowie anhand von Variationen dieser Wörter und Begriffe, oder anhand von Aussagen bezogen auf bestimmte Handlungen/Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse, d.h. Begriffe wie "möge", "könnte", "würde", "dürfte", oder auch "werden unternommen", "passieren", oder "erreicht werden", identifiziert werden. Derartige zukunftsbezogene Aussagen basieren auf dem aktuellen Informationsstand und den Erwartungen von Plato und Plato gewährt keine Sicherheit darüber, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den erwarteten, zukünftigen Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften des Unternehmens, wie diese von solchen zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder impliziert werden, abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse, die im Zusammenhang mit unter anderem der Genehmigung und dem Abschluss des Angebots, den Explorationsergebnissen, der Projektentwicklung, einer möglichen Landrückgewinnung, sowie den Investitionskosten in den Liegenschaften von Plato stehen, sowie von der finanziellen Situation des Unternehmens und den Wachstumsaussichten des Unternehmens abhängen, können wesentlich von den erwarteten, zukünftigen Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften des Unternehmens abweichen, aus vielen Gründen wie z.B. durch Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Bedingungen an den Finanzmärkten; Veränderungen bei der Nachfrage und den Preisen für Mineralien; Änderungen durch den Gesetzgeber und durch die Rechtsprechung; Rechtsstreitigkeiten; außerdem Änderungen durch die Regulierungsbehörden, insbesondere hinsichtlich der Umwelt; politische Entwicklungen sowie Veränderungen der Wettbewerbssituation; technologische und operative Schwierigkeiten die im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Plato auftreten können; sowie andere Angelegenheiten auf die sowohl in dieser Pressemitteilung, als auch in den eingereichten Formularen und Berichten bei den Wertpapieraufsichtsbehörden hingewiesen wird. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich all jener Faktoren, die einen Einfluss auf die zukunftsbezogenenen Aussagen von Plato haben können. Das Unternehmen warnt und weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine Sicherheit geben kann, dass sich zukunftsbezogene Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse wesentlich von den in derartigen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Demzufolge sollten Investoren kein übertriebenes Vertrauen in zukunftsbezogene Aussagen setzen. Das Unternehmen lehnt jede Intention und Verpflichtung bezüglich einer Aktualisierung oder Überarbeitung von irgendwelchen zukunftsbezogenen Aussagen ab, ob als Ergebnis von neuen Informationen, aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder auf andere Weise, ausgenommen es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX-Venture Exchange, noch deren Regulierungs-Serviceanbieter (wie in den Richtlinien der TSX-Venture Exchange definiert) haben den Inhalt dieser Pressemitteilung bzw. Corporate News geprüft und diese übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Angaben. Für die Richtigkeit dieser deutschen Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Bitte beachten Sie die englische Original-Pressemitteilung.

20.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1234048 20.09.2021

°