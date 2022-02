plenum AG: plenum AG gibt neue Partnerschaft mit Celonis bekannt. Nachhaltige Effizienzsteigerung durch Einsatz von Celonis in den Geschäftsprozessen der plenum Kunden.

Die plenum AG, ein führendes, mittelständisches Beratungshaus fokussiert auf Prozess-, IT- und Transformationsberatung, gibt heute ihre neue Partnerschaft mit Celonis, dem weltweit führenden Anbieter von Process Mining und Execution Management, bekannt.

Die exzellente Prozesskompetenz der Beraterinnen und Berater der plenum AG verstärkt durch das innovativste Produkt im Umfeld des Process Mining - dem Execution Management System von Celonis - schafft höchste Transparenz in den Geschäftsprozessen der plenum Kunden. Durch Hinterlegung von Best-Practices und KPIs lassen sich deren Geschäftsprozesse nachhaltig benchmarken und "automatisiert" optimieren.

Seit mehr als 30 Jahren schätzen die Kunden der plenum AG die Prozess- und IT-Beratungskompetenz der plenum Professionals. Dabei setzen unsere Consultants stets die modernsten Werkzeuge zum Prozessmanagement und zur Prozessautomatisierung ein. Durch den Einsatz des Celonis Execution Management Systems (EMS) lassen sich die Geschäftsprozesse noch schneller, noch transparenter darstellen und effizient messen, steuern und managen.

Stephan Schmid, verantwortlicher Managing Partner der plenum AG: "Uns ist es immer wichtig, unseren Kunden im Rahmen unserer Prozess- und IT-Beratung mit State-of-The-Art Technologien die maximalen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Das Celonis Execution Management System ist sehr gut dazu geeignet, unser Kundenversprechen optimal zu unterstützen."

Karina Vogl, VP Partner Management EMEA bei Celonis kommentiert: "In nahezu allen Unternehmen sind Schwachstellen in den Prozessen heimliche Effizienzkiller. Basierend auf der marktführenden Process-Mining-Technologie unterstützt das Celonis Execution Management System Unternehmen bei der Optimierung ihrer Business Performance. Die Partnerschaft mit der plenum AG wird Unternehmen helfen, die Prozessineffizienzen zu beheben, die sie bisher daran gehindert haben, ihre volle Leistungsfähigkeit zu entfalten."

Über die plenum AG:

Die plenum AG ( ISIN DE000A161Z44 ) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleiten und gestalten über 100 plenum Berater*innen seit 35 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz in den drei Kernbranchen Finanzinstitute, Energie & Mobilität und Versicherungen.

plenum besetzt die drei Schwerpunktthemen Digital Advisory, Process Advisory sowie Risk & Compliance Advisory und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

Kontakt: plenum AG Investor Relations The Squaire West 15, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main EMail: aktie@plenum.de

