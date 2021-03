Relief bestätigt die Veröffentlichung der 60-Tage-Ergebnisse der klinischen Phase-2b/3-Studie mit intravenös verabreichtem RLF-100 (TM) (Aviptadil)

^ EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e): Studie Relief bestätigt die Veröffentlichung der 60-Tage-Ergebnisse der klinischen Phase-2b/3-Studie mit intravenös verabreichtem RLF-100 (TM) (Aviptadil)

30.03.2021 / 07:00

Relief bestätigt die Veröffentlichung der 60-Tage-Ergebnisse der klinischen Phase-2b/3-Studie mit intravenös verabreichtem RLF-100(TM) (Aviptadil)

Die 60-Tage-Ergebnisse wurden von Reliefs Partner NeuroRx, Inc. präsentiert.

Genf, Schweiz- 30. März 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF,

OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit kritischer COVID-19-Erkrankung befindet, kündigte die Veröffentlichung der 60-Tage-Ergebnisse der Phase-2b/3-Studie mit intravenös verabreichtem RLF-100 (TM) durch seinen Partner NeuroRx, Inc. an.

Laut NeuroRx erreichte RLF-100(TM) über alle Patienten und Standorte hinweg den primären Endpunkt für eine erfolgreiche Genesung nach Atemversagen am Tag 28 (P = 0,014) und Tag 60 (P = 0,013) und zeigte darüber hinaus einen bedeutenden Überlebensvorteil (P = <0,001) nach Adaption des Beatmungsstatus und des Prüfzentrums. Die vorab festgelegte Analyse der Erholung von Atemversagen ist bei den 127 mit High Flow Nasenkanüle (HFNC) behandelten Patienten (P = 0,02) im Vergleich zu denen, die in Krankenhäusern mit tertiärer Gesundheitsversorgung mit mechanischer oder nicht-invasiver Beatmung behandelt wurden, klinisch und statistisch signifikant,

In dieser Gruppe hatten Patienten, die mit RLF-100(TM) behandelt wurden eine 71%ige Chance auf eine erfolgreiche Genesung am Tag 28 im Vergleich zu 48% in der Placebogruppe (P = 0,017) und eine 75%ige Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Genesung am Tag 60 im Vergleich zu 55% in die Placebogruppe (P = 0,036). 84% der HFNC-Patienten, die in Zentren mit tertiärer Gesundheitsversorgung mit RLF-100(TM) behandelt wurden, überlebten bis zum Tag 60 im Vergleich zu 60% der mit Placebo behandelten Patienten (P = 0,007).

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse bestätigte NeuroRx seine Pläne, bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde "Food and Drug Administration" (FDA) die sofortige Zulassung als Notfallmedikament (Emergency Use Authorization, EUA) zu beantragen und anschließend einen Antrag auf Arzneimittelzulassung (New Drug Application, NDA) einzureichen.

Sobald der vollständige Datensatz vorliegt, wird Relief die europäischen Regulierungsbehörden kontaktieren, um die Ergebnisse dieser klinischen Phase-2b/3-Studie vorzustellen. Eine europäische klinische Phase-2b/3-Studie soll noch in diesem Jahr eingeleitet werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von NeuroRx, auf die Sie über den folgenden Link zugreifen können.

###

ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil), eine synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Als Teil seiner Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den UAG an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com .

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

UNTERNEHMENSKONTAKTE: RELIEF MEDIEN-/INVESTORENANFRAGEN: MC THERAPEUTICS Holding AG Raghuram Services AG Anne Hennecke / (Ram) Selvaraju, Ph.D., MBA Chairman Brittney Sojeva Tel.: +49 (0) of the Board Mail: 211-529-252-14 Mail:[1] [1]contact@relieftherapeutics.com relief@mc-services.eu 1. 1. mailto:%20relief@mc-services.eu mailto:contact@relieftherapeutics. com Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen. Die hier angegebenen Ergebnisse können auf die Ergebnisse zukünftiger und größerer klinischer Studien RLF-100(TM) zur Behandlung von Atemversagen aufgrund von COVID-19 hinweisen oder nicht. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG Avenue de Sécheron 15 1202 Genève Schweiz E-Mail: contact@relieftherapeutics.com Internet: https://relieftherapeutics.com

ISIN: CH0100191136 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1179458

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1179458 30.03.2021

°