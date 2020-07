DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG begrüßt die neue Partnerschaft mit Asklepios (deutsch)

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG begrüßt die neue Partnerschaft mit Asklepios

Bad Neustadt a. d. Saale | 9. Juli 2020

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG begrüßt die neue Partnerschaft mit Asklepios

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG begrüßt die neue Partnerschaft mit der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG wurde erfolgreich abgeschlossen. Asklepios und Eugen Münch halten 92,58 % der Stimmrechtsanteile an der RHÖN-KLINIKUM AG. Damit ist die Übernahme vollzogen.

Die RHÖN-KLINIKUM AG mit ihren fünf Standorten der Maximal- und Schwerpunktversorgung wird weiterhin ein eigenständiges Unternehmen bleiben - unter dem Dach der Asklepios-Gruppe. Dabei werden RHÖN und Asklepios sich gegenseitig auf mehreren Ebenen strategisch ergänzen und im Verbund stark für die Zukunft machen. Denn die Krankenhausbranche steht aufgrund der sich verschärfenden regulatorischen und demografischen Rahmenbedingungen vor großen Herausforderungen. Gemeinsames Handeln ist in dieser Lage unverzichtbar. Gemeinsam mit Asklepios können wir einen noch größeren Beitrag für den medizinischen Fortschritt und eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung leisten. Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) soll als medizinischer Leuchtturm eine Schlüsselrolle in der strategischen Partnerschaft mit Asklepios einnehmen.

Prof. Dr. Bernd Griewing, Medizinischer Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG, sagt: "Gemeinsam wollen wir zukunftsweisende Konzepte zur Gesundheitsversorgung mit Nachdruck entwickeln und vorantreiben. Die RHÖN-KLINIKUM AG steht für exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Unter einem Dach können wir die Größenvorteile der Gruppe für jedes einzelne Haus bestmöglich einsetzen. Einsparungen aus diesen Größenvorteilen sollen im Unternehmen verbleiben, um diese für neue Arbeitsplätze und Investitionen in eine moderne Patientenversorgung zu verwenden."

Dr. Gunther Weiß, Operativer Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG, fügt hinzu: "Unsere beiden Universitätskliniken in Gießen und Marburg sind starke, traditionsreiche und selbstbewusste Universitätskliniken, die heute zu den medizinisch, wissenschaftlich und wirtschaftlich besten Universitätskliniken in Deutschland gehören. Wir können daher zu Recht stolz sein auf das, was wir seit der durch das Land Hessen beschlossenen Privatisierung erreicht haben. Als privater Krankenhausbetreiber haben wir seit der Privatisierung des UKGM aus Eigenmitteln dort Investitionen von über 680 Mio. Euro getätigt."

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat in den vergangenen Jahren die Chance für die Erschließung neuer Wachstumsfelder konsequent genutzt. Der Einstieg in den zukunftsträchtigen Telemedizinmarkt, das RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung und die konsequente Fortsetzung des digitalen Wandels im Unternehmen sind wichtige Säulen der bisherigen Unternehmensstrategie. Gemeinsam mit Asklepios wollen wir die Digitalisierung unserer Häuser und der Krankenhauslandschaft weiter entschlossen vorantreiben und unser Engagement im Wachstumsmarkt der Telemedizin oder auch der KI-basierten Erlössicherung zur Stärkung des Verbunds einsetzen.

Als einer der innovativsten Gesundheitsdienstleister in Deutschland haben wir mit dem Campus-Konzept ein zukunftsweisendes Versorgungsmodell für integrierte und digital vernetzte Gesundheitsangebote etabliert, das durch eine enge Vernetzung aller an der Behandlung beteiligten Akteure eine ganzheitliche Betreuung der Patienten über die Grenzen der ambulanten und stationären Versorgung hinweg ermöglicht. Prävention, ambulante und stationäre medizinische Behandlung, Rehabilitation, Gesundheitsförderung und telemedizinische Angebote sind die Eckpfeiler dieses innovativen und patientenzentrierten Konzeptes.

Die RHÖN-KLINIKUM AG zählt zu den größten Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. Der Klinikkonzern bietet exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) werden jährlich über 860.000 Patienten behandelt. Mehr als 18.000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Der Einstieg in den zukunftsträchtigen Telemedizin-Markt mit Medgate Deutschland, das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sowie die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie.

