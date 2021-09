DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler eröffnet Werk für E-Mobilität mit modernsten Nachhaltigkeitsstandards (deutsch)

Schaeffler AG: Schaeffler eröffnet Werk für E-Mobilität mit modernsten Nachhaltigkeitsstandards

^ DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges Schaeffler AG: Schaeffler eröffnet Werk für E-Mobilität mit modernsten Nachhaltigkeitsstandards

17.09.2021 / 15:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

__TOKEN__0__0__

- Errichtung von Szombathely II in Ungarn unterstreicht Wachstumsambitionen der Schaeffler Gruppe in der E-Mobilität

- Produktion von Komponenten und Systemen für elektrifizierte Antriebsstränge auf insgesamt 15.000 Quadratmetern erfüllt höchste Standards der Nachhaltigkeit

- Neues Werk belegt hohe Kompetenz von Schaeffler in den Bereichen Nachhaltigkeit und E-Mobilität

Herzogenaurach/Szombathely | 17. September 2021| Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat am westungarischen Standort Szombathely ein neues Werk eröffnet und schafft 150 neue Arbeitsplätze in der E-Mobilität. Der Produktionsstandort ist das erste reine E-Mobilitätswerk der Schaeffler Gruppe weltweit und gleichzeitig neues Kompetenzzentrum für die Fertigung von Komponenten und Systemen für elektrifizierte Antriebe. Der Betrieb des Werks leistet einen wesentlichen Beitrag für das Ziel von Schaeffler, ab 2030 weltweit CO2-neutral zu produzieren und wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) mit Gold zertifiziert.

"Das neue Werk in Szombathely ist ein Meilenstein in der Transformation von Schaeffler und verbindet unsere strategischen Prioritäten Innovationskraft, Agilität und Effizienz. Unser Ziel ist eine nachhaltige Mobilität, die wir auf Basis unseres globalen Werkeverbunds als Technologiepartner für unsere Kunden maßgeblich vorantreiben werden. Zugleich unterstreicht das neue Werk unsere Ambitionen, das starke Wachstum in der E-Mobilität weiter fortzusetzen", sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.

Die "Fabrik für morgen" schon heute Die Fertigung von innovativen Komponenten und Systemen wie E-Motoren oder Hybridgetriebe erfolgt auf rund 15.000 Quadratmetern Fläche nach dem Prinzip der "Fabrik für morgen": Szombathely II verfügt über einen hohen Grad an Automatisierung, die Hallen sind modular ausgelegt und durchgängig digitalisiert. Sensible Produktionsprozesse für Baugruppen wie Statoren, Rotoren und die Integration von Magneten für Synchron- und Asynchronmaschinen verlangen ein hohes Maß an Reinheit. Automatisierte Fertigungslinien und der umfassende Einsatz von Robotern garantieren diese Standards. Bis 2023 will das Unternehmen die Jahreskapazität am Standort im Mehrschichtbetrieb auf 800.000 Produkte hochfahren. Zwischen 2026 und 2029 soll ein Jahresziel von 1,8 Millionen gefertigten Produkten für Premiumpartner in der Automobilindustrie erreicht sein. "Schaeffler ist in der E-Mobilität angekommen und liefert technisch führende und zugleich wirtschaftliche und nachhaltige Produkte", sagt Dr. Jochen Schröder, Leiter des Unternehmensbereichs E-Mobilität der Schaeffler AG. "Wir rechnen ab 2022 für die Schaeffler Gruppe mit einem jährlichen Auftragseingang von 2-3 Milliarden Euro im Unternehmensbereich. Szombathely wird hier als Kompetenzzentrum in enger Verbindung zu unserem Leitwerk für E-Mobilität in Bühl einen wichtigen Beitrag leisten."

Standort setzt Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit Mit Szombathely II, mit dessen Bau 2020 begonnen wurde, errichtet die Schaeffler Gruppe bereits ihr zweites Werk im Westen von Ungarn. Es nimmt seine Produktion rund drei Kilometer entfernt von der ersten Fabrik auf, die seit 1996 besteht. Seinen Strom bezieht das Werk aus Photovoltaikanlagen und einer weiteren Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie auf dem Fabrikdach. Schaeffler spart so jährlich bis zu 4.000 Tonnen CO2-Emissionen ein. Die Wiederverwendung aufbereiteter Abwässer und ein Regenrückhaltebecken schonen die natürlichen Ressourcen. Wärmepumpen zur Wärmerückgewinnung, ein intelligentes Heiz- und Kühlmanagement sowie eine stromsparende LED-Beleuchtung mit intelligenter Steuerung garantieren hohe Energieeffizienz. Naturnahe Freiflächen und ein Ökoteich fördern die Biodiversität auf dem Gelände und komplettieren das Nachhaltigkeitskonzept von Schaeffler.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern CO-effiziente Antriebe, Elektromobilität, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 12,6 Milliarden Euro. Mit zirka 83.900 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.900 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2020 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke Leiter Renata Casaro Leiterin Konzernkommunikation & Public Affairs Investor Relations Schaeffler Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel.: AG, Herzogenaurach Tel.: +49 +49 9132 82 8901 E-Mail: 9132 82 4440 E-Mail: [1]axel.luedeke@schaeffler.com 1. [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:axel.luedeke@schaeffler.com mailto:ir@schaeffler.com Daniel Pokorny Leiter Kommunikation Johann Eisenmann Senior Technologie, Innovation & Manager Investor Relations Digitalisierung Schaeffler AG, Schaeffler AG, Herzogenaurach Herzogenaurach Tel.: +49 9132 82 88708 Tel.: +49 9132 82 4440 E-Mail: E-Mail: [1]ir@schaeffler.com [1]daniel.pokorny@schaeffler.com 1. 1. mailto:ir@schaeffler.com mailto:daniel.pokorny@schaeffler.com

17.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com

ISIN: DE000SHA0159

WKN: SHA015 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1234223

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1234223 17.09.2021

°