DGAP-News: Sweet Earth: Sweet Earth und Frosty's Extracts LLC schließen eine Liefervereinbarung ab (deutsch)

(CSE: SE)

VANCOUVER, British Columbia. 4. Februar 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Liefervereinbarung für Japan (die "Vereinbarung") mit Frosty's Extracts LLC ("Frosty's") zur Herstellung und Beschaffung von hochwertigem CBD-Isolat geschlossen hat.

Sweet Earth konzentriert sich weiterhin auf die weltweite Expansion der hochwertigen CBD-Produkte, einschließlich Haut- und Körperpflegeprodukte, Leckerlis für Haustiere und rein natürlicher CBD-Zigaretten. Sweet Earth ist ein vertikal integriertes, preisgekröntes "Farm-to-Shelf"-Unternehmen (von der Farm bis ins Ladenregal), das sich auf die Herstellung von Produkten konzentriert, wofür gentechnikfreier Hanf ohne Pestizide, Herbizide oder chemische Düngemittel verwendet wird. Das Unternehmen hat Frosty's1 als Partner ausgewählt, da dieser dieselben Werte teilt und Oregons führenden Compliance-Service für die Produktkette anbietet. Frosty's ist ein führendes Extraktionsunternehmen mit über neun Jahren Erfahrung in einem relativ jungen Sektor und legt großen Wert auf einen ganzheitlichen Produktionsansatz.

Sweet Earth expandiert gerade nach Asien, mit Schwerpunkt auf Japan und Hongkong. Frosty's war ein natürlicher Partner, da sich beide Unternehmen auf eine qualitativ hochwertige und konforme Produktion konzentrieren. Sweet Earth bewahrt eine geschützte Hanfsorte, während Frosty's geschützte Extraktionsprozesse beibehält.

Der CBD-Hautpflegemarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich erheblich wachsen und im geschätzten Zeitraum von 2020-20282 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 28,25 % verzeichnen. Der Markt wird voraussichtlich bis 2024 einen Wert von 5,8 Mrd. USD haben, angeführt von China und Japan. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und ihres Netzwerks in Asien, einschließlich der Hautpflegebranche, hat Sweet Earth die Expansion in die Region zu einer Priorität gemacht und hofft, ein "Vorreiter" zu sein.

Chris Cooper, CFO von Sweet Earth, kommentierte: "Die Vereinbarung mit Frosty's bringt zwei beeindruckende Unternehmen zusammen, die sich beide darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die auf demselben Team basieren. Wir beide verstehen, dass die Schaffung der besten Produkte mit Fachwissen im Forschungslabor und Leidenschaft für die Bereiche beginnt. Frosty's passte natürlich zu unserer globalen Expansionsvision. "

Bill Bingham, CEO und Mitbegründer von Frosty's, kommentierte: "Wir sind begeistert von der Gelegenheit, eine Vereinbarung mit Sweet Earth zu schließen, einem Unternehmen, das weiterhin führend bei der Entwicklung neuer CDB-Produkte und der Markenbildung ist. Sie erhalten oft Auszeichnungen als führendes "Farm-to-Shelf"-Unternehmen und wir erkennen auch, dass sie ein Trendsetter im Bereich Markenbildung und soziale Medien sind, was es uns beiden ermöglicht, unsere Marktdurchdringung international auszubauen."

1Website: http://frostysextracts.com/ 2NK Wood Research Report: Asia Pacific CBD Skin Care Market Report Forecast 2020 - 2028

Über Sweet Earth Unternehmens-Website: https://sweetearthcbdcorp.com

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet.

Sweet Earth unterhält ein Portfolio von Haut- und Körperpflegeprodukten, die Gesichtsprodukte, Pflegeprodukte für Männer, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte umfassen, die auf ihre Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden.

Sweet Earth betreibt auch ein geschütztes Online-Shopping-Portal für anspruchsvolle Haustierhalter, in dem Leckerlies für Haustiere angeboten werden, die aus hochwertigen Zutaten bestehen, die weiter mit CBD und Vitamin E angereichert sind. Die Leckerlies werden auf ihrer Website verkauft: https://www.sweetearthpets.com.

Sweet Earth hat eine CBD-Produktlinie entwickelt. Die Zigaretten dieser Produktlinie bestehen zu 100 % aus in den USA natürlich angebauter Hanfblüten, die reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sind. Die Zigaretten sind völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen. Die Zigaretten sind auch reich an Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen und werden auf dem Online-Portal https://www.sweetearthsmooth.com verkauft.

Im Auftrag des Board of Directors

"Peter Espig"

Für weitere Informationen:

Peter Espig / CEO and Director Tel.: (778) 385-1213 E-mail: info@sweetearthcbd.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

