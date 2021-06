DGAP-News: TeamViewer AG: TeamViewer und SAP schließen strategische Partnerschaft und treiben digitale Transformation in der Industrie voran (deutsch)

TeamViewer AG: TeamViewer und SAP schließen strategische Partnerschaft und treiben digitale Transformation in der Industrie voran

TeamViewer und SAP schließen strategische Partnerschaft und treiben digitale Transformation in der Industrie voran

TeamViewers Augmented-Reality-basierte Software-Suite Frontline wird in SAP-Lösungen integriert und in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen

Göppingen, 14. Juni 2021: TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen und Technologien zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit SAP bekannt gegeben. Die Kooperation umfasst zum einen die technische Integration von TeamViewer Frontline, einer auf Augmented Reality (AR) basierenden Industrie-4.0-Lösung, in das SAP-Angebot für Asset- und Service-Management. Zum anderen wird TeamViewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, und es sind gemeinsame Vermarktungsaktivitäten geplant. Gemeinsam werden die beiden Software-Unternehmen den Kunden somit ein noch breiteres Angebot an maßgeschneiderten Lösungen zur Verfügung stellen und die digitale Transformation von Arbeitsplätzen und Prozessen im industriellen Umfeld vorantreiben.

Stefan Krauss, SVP & GM Discrete Industries und Energy & Natural Resources bei SAP, erklärt: "Mit unserer kürzlich eingeführten Industry Cloud vereinfachen wir den Zugang zu innovativen vertikalen Lösungen - entwickelt von SAP und unseren Partnern auf einer offenen Plattform. Die AR-Software-Suite Frontline von TeamViewer schafft einen großen Mehrwert für unsere Kunden, da sie die täglichen Aufgaben in industriellen Betrieben dank intelligenter Technologie vereinfacht. AR-basierte Prozesse können die Produktivität deutlich erhöhen, Bedienungsfehler und Maschinenausfälle vermeiden und damit die Kosten senken. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit TeamViewer. Gemeinsam wollen wir die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie weiter beschleunigen."

Alfredo Patron, EVP Business Development bei TeamViewer, sagt: "Die Aufnahme in das SAP-Partnerprogramm freut uns sehr und ist eine Bestätigung unserer jüngsten Investitionen und Erfolge im Großkundensegment. Dies ist der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, die digitale Transformation geschäftskritischer Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzubringen. Gemeinsam können wir Kunden dabei unterstützen, Digitalisierungspläne umzusetzen und auch alle Facharbeiter in Produktion, Logistik oder Außendienst einzubeziehen. Durch die technische Integration von TeamViewer Frontline in die SAP-Lösungen für Asset- und Service-Management profitieren Kunden von modernster Augmented-Reality-Technologie und hoher Benutzerfreundlichkeit."

Einer der ersten gemeinsamen Anwendungsfälle wird die schnelle und präzise AR-basierte Unterstützung von Wartungs- und Reparaturprozessen bei SAP-Kunden in den Bereichen Maschinenbau und Komponentenfertigung sein. Mit TeamViewer Frontline und der speziellen AR-basierten Remote-Assistance-Lösung, die auf Wearables wie Datenbrillen läuft, können Experten aus der Ferne die Mitarbeiter vor Ort in Echtzeit durch komplexe Prozesse führen. Alle Schritte werden automatisch im SAP-System gespeichert und bleiben so im Nachhinein nachvollziehbar. Diese ersten Anwendungsszenarien werden im Rahmen der Partnerschaft weltweit vermarktet.

TeamViewer Frontline wird bereits von internationalen Konzernen wie Deutsche Post DHL, BMW und Coca-Cola Hellenic Bottling Company eingesetzt. Weitere Informationen zur Partnerschaft finden Sie in diesem Video mit Stefan Krauss (SVP & GM Discrete Industries and Energy & Natural Resources bei SAP), Dieter Hässlein (SVP & Head of Product Unit SAP S/4HANA Asset & Service Management bei SAP), Alfredo Patron (EVP Business Development bei TeamViewer) und Hendrik Witt (CPO bei TeamViewer).

Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 600.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer weltweit auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von 460 Mio. EUR. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

