^ DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung Tele Columbus AG: Außerordentliche Hauptversammlung von Tele Columbus beschließt Kapitalerhöhung; erster Meilenstein zur Schaf-fung einer nachhaltigen Kapitalstruktur erreicht

PRESSEMITTEILUNG

Außerordentliche Hauptversammlung von Tele Columbus beschließt Kapitalerhöhung; erster Meilenstein zur Schaffung einer nachhaltigen Kapitalstruktur erreicht

- Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Mio. Euro und stimmt Schaffung von genehmigtem Kapital zu

- Kublai GmbH, ein mit Fonds verbundenes Unternehmen, die von Morgan Stanley Infrastructure Inc. beraten werden, hat am 21. Dezember 2020 freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot angekündigt und Kapitalerhöhungsbetrag bei Vollzug des Übernahmeangebots garantiert

- Bei Vollzug des Übernahmeangebots zudem weiteres Eigenkapital von 75 Mio. Euro durch Kublai GmbH für Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie zugesagt

- Sechswöchige Annahmefrist beginnt voraussichtlich Anfang Februar

Berlin, 20. Januar 2021. Auf der heute virtuell abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Tele Columbus AG ( ISIN: DE000TCAG172 ,

WKN: TCAG17, "Tele Columbus", "das Unternehmen"), stimmten rund 90 Prozent des vertretenen Grundkapitals für die vorgeschlagene Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro. Darüber hinaus hat die außerordentliche Hauptversammlung mit rund 85 Prozent des vertretenen Grundkapitals der Schaffung eines neuen genehmigten Grundkapitals in Höhe von 50 Prozent des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses von Bezugsrechten zugestimmt.

"Mit der Zustimmung der Aktionäre zur Kapitalerhöhung haben wir den ersten Meilenstein erreicht, um gemeinsam mit unserem neuen Partner Morgan Stanley Infrastructure Partners und United Internet eine solide Kapitalstruktur zu schaffen, die wir für die erfolgreiche Umsetzung unserer Fiber-Champion-Strategie benötigen. Damit bilden wir die Voraussetzung, um langfristig Investitionen in den weiteren Glasfaserausbau zu tätigen. Im nächsten Schritt können unsere Aktionäre nach Beginn der Annahmefrist ihre Aktien zu einem attraktiven Preis andienen", sagt Dr. Daniel Ritz, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer der Tele Columbus AG.

Am 21. Dezember 2020 hat Tele Columbus bekanntgegeben, dass das Unternehmen Morgan Stanley Infrastructure Partners als Partner gewonnen hat, um die Fiber-Champion-Strategie umzusetzen. Die Kublai GmbH ("die Bieterin"), eine Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro je Tele Columbus-Aktie angekündigt, das Tele Columbus unterstützt. United Internet hat zugesagt, bei Erfolg des Übernahmeangebots die von ihr mittelbar gehaltenen Anteile in Höhe von 29,90 Prozent an Tele Columbus in die Bieterin einzubringen. Morgan Stanley Infrastructure Partners und United Internet werden als Gesellschafter der Bieterin Tele Columbus bei der Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie unterstützen. Rocket Internet, die 13,36 Prozent der Anteile an Tele Columbus hält, hat bereits eine unwiderrufliche Andienungsverpflichtung für das Angebot unterzeichnet.

Die wesentlichen Angebotsbedingungen sind eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent, Verzichte der Anleihe- und Kreditgläubiger auf Kündigungsrechte wegen Kontrollwechsel in ausreichender Anzahl und regulatorische Genehmigungen.

Die Bieterin hat in der Investmentvereinbarung den Kapitalerhöhungsbetrag bei Erfolg des Übernahmeangebots garantiert. Vorbehaltlich der Bezugsrechte anderer Aktionäre wird sie so viele Aktien zeichnen, dass der Betrag von 475 Millionen Euro auf jeden Fall erreicht wird. Die Bieterin hat sich darüber hinaus bereit erklärt, nach Vollzug der Transaktion weiteres Eigenkapital von 75 Millionen Euro für die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie zur Verfügung zu stellen. Auch hierfür ist mit dem neu geschaffenen genehmigten Kapital bereits die Grundlage geschaffen. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung soll so früh wie möglich nach dem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots vollzogen werden.

Nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage voraussichtlich Anfang Februar 2021 durch die Bieterin beginnt die Annahmefrist von sechs Wochen. Im Februar 2021 beginnt auch das Change-of-Control-Verzichtsverfahren der Anleihe- und Kreditgläubiger. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird im zweiten Quartal 2021 erwartet, vorbehaltlich des Zeitpunkts regulatorischer Freigaben.

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt: Leonhard Bayer Senior Director Investor Relations Telefon +49 (30) 3388 1781 Telefax +49 (30) 3388 9 1999 ir@telecolumbus.de www.telecolumbus.com

Tele Columbus AG Kaiserin-Augusta-Allee 108 10553 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 3388 1781 E-Mail: ir@telecolumbus.de Internet: www.telecolumbus.com

ISIN: DE000TCAG172

ISIN: DE000TCAG172
WKN: TCAG17

