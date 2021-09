DGAP-News: Tele Columbus AG: Neues Produktportfolio und Herbstangebote: PYUR bestätigt aktuell bestes Preis-Leistungs-Verhältnis (deutsch)

Tele Columbus AG: Neues Produktportfolio und Herbstangebote: PYUR bestätigt aktuell bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

PRESSEMITTEILUNG

Kabelanschluss inklusive, Nebenkostenrabatt für Sammelinkasso-Kunden

- Kabelanschluss in Kombi-Tarifen automatisch enthalten

- Mietnebenkostenrabatt von 10 Euro für Kunden im Sammelinkasso

- Herbstangebote mit aktuell besten Konditionen auf dem Markt

Berlin, 21. September 2021. Die Tele Columbus AG bietet ihren Kunden unter der Marke PUR im Zuge einer Anpassung des Produktportfolios ab sofort noch attraktivere Angebote. In allen Kombi-Tarifen ist fortan der Kabelanschluss inklusive, ein separater Kabelvertrag ist damit nicht mehr nötig. PUR Kunden im Sammelinkasso profitieren von einem monatlichen Rabatt. Zusätzlich gibt es besondere Herbst-Angebote für Internet-, TV- und Kombi-Tarife.

Bei der Buchung eines Kombi-Tarifs ist der Kabelanschluss ab sofort automatisch enthalten - die vorherige Zubuchung der CATV-Option ist nicht mehr notwendig. PUR Kunden kommen damit in den Genuss von hochauflösendem Fernsehvergnügen mit 26 privaten HD-Sendern. Das CI+-Modul zum Empfang der privaten HD-Sender ist im Paket bereits kostenfrei enthalten. Eine Allnet-Flat ins Festnetz und alle deutschen Mobilfunknetze ist ebenfalls inkludiert. Für schnelle Geschwindigkeiten im Heimnetz sorgt eine FRITZ!Box 6660 Cable als attraktive Zubuchoption (kostenfrei in den ersten sechs Monaten, danach nur 3 Euro monatlich). Eine weitere Ersparnis - im Handel beläuft sich der UVP aktuell bei 229 Euro.

Alle PUR Kunden im Sammelinkasso, bei denen die TV-Gebühren über die Mietnebenkosten abgerechnet werden, erhalten zusätzlich einen Mietnebenkostenrabatt in Höhe von 10 Euro monatlich. Damit kosten die Kombitarife für Mieter im Sammelinkasso nur geringfügig mehr als ein Single-Internettarif und Mieter sichern sich im Kontext des Wegfalls der Umlagefähigkeit der TV-Nebenkosten bereits jetzt ein unterbrechungsfreies und kostengünstiges Fernseherlebnis.

Im Vergleich zur Einzelbuchung sparen Kunden durch die Angebotsanpassung bei den Kombi-Tarifen je nach Tarif bis zu 20 Prozent. In den ersten sechs Monaten beläuft sich die Ersparnis sogar auf über 50 Prozent.

Herbst-Angebote: Kombitarife & Internet ab 0 Euro, HDTV kostenlos testen

Ergänzend zu den dauerhaften Anpassungen am Produktportfolio hält PUR pünktlich zum Herbstanfang spezielle Einstiegsangebote bereit. Alle Kombipakete inkl. HDTV und Allnet-Telefon-Flat mit den Internetgeschwindigkeiten 20, 200, 400, 500 und 1.000 Mbit/s gibt es in den ersten sechs Vertragsmonaten kostenlos. Doch auch darüber hinaus profitieren Kunden von den aktuell besten Standardkonditionen auf dem Markt.

Neben den Kombi-Angeboten halten auch die reinen Internettarife einen attraktiven Startervorteil bereit. PUR Kunden zahlen dabei monatlich in allen Geschwindigkeitsstufen in den ersten sechs Monaten lediglich 10 Euro. Der Tarif Pure Speed 200 bietet damit beispielsweise das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt und ist auch noch doppelt so schnell wie vergleichbare Angebote.

Auch TV-Fans kommen im Rahmen der Herbstangebote voll auf ihre Kosten. Wer sich für das HDTV-Produkt mit 24 Monaten Vertragslaufzeit entscheidet, kommt in den ersten sechs Monaten kostenfrei in den Genuss brillanter Bildqualität. Kunden können innerhalb des sechsmonatigen kostenlosen Testzeitraums das HDTV-Paket mit 26 deutschen Privatsendern einfach abbestellen oder darüber hinaus für monatlich nur 10 Euro weiter nutzen.

Als weiteres Highlight können Kunden im Aktionszeitraum mit PremiumTV Start oder Premium TV Plus bis zu 32 exklusive und werbefreie Sender sechs Monate gratis und risikofrei testen. Die damit zur Verfügung stehenden Programme bieten nicht nur großes Kino, sondern auch spannende Serien und Dokumentationen, Comedy, Kinder- und Erwachsenenprogramme, Sport, Romantik und Lifestyle-Themen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Tarifen erhalten Sie unter www.pyur.com.

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG ist seit 2015 börsennotiert und hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz.

Kontakt: Leonhard Bayer Director Investor Relations Telefon +49 (30) 3388 1781 Telefax +49 (30) 3388 9 1999 ir@telecolumbus.de www.telecolumbus.com

