DGAP-News: Tele Columbus AG: Tele Columbus AG bei Nachhaltigkeitsstrategie auf Kurs (deutsch)

Tele Columbus AG: Tele Columbus AG bei Nachhaltigkeitsstrategie auf Kurs

PRESSEMITTEILUNG

Weniger Treibhausgase, sichere Lieferketten

Tele Columbus AG bei Nachhaltigkeitsstrategie auf Kurs

- 8,2 % weniger CO2 durch Strombezug

- 31 % weniger CO2 durch Mobilität

- Maßnahmen für faire Lieferketten

Berlin, 29. April 2021. Bei der Realisierung ihrer Nachhaltigkeitsziele für 2024 liegt die Tele Columbus AG auf Kurs. Dazu gehören bis 2024 Vorhaben, wie ein klimaneutraler Netzbetrieb, eine Reduzierung des THG-Ausstoßes beim Fuhrpark um 30 Prozent pro Kilometer.

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und sorgte für einen Digitalisierungsschub in vielen Bereichen. Die Auswirkungen waren auch in den Netzen der Tele Columbus Gruppe messbar. So stieg das Datenvolumen im Vergleich zu 2019 um 40 Prozent an. Jährlich steigende Transfervolumina in einer Größenordnung von 35 Prozent sind jedoch auch ohne Home Office und Home Schooling ein normale Größenordnung. Insofern können allenfalls fünf Prozent als Lockdown-Effekt gewertet werden.

Trotz dieser Zuwächse im Datenstrom, ist nur ein geringfügig höherer Energiebedarf gemessen worden. Durch einen höheren Anteil erneuerbarer Energien konnte das anfallende CO2 um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Der Ökostrom-Gesamtanteil beim Strombezug der Tele Columbus Gruppe stieg 2020 auf nunmehr 69,5 %. Diese Zahl berücksichtigt, dass die Netze und Rechenzentren des B2B-Bereichs PUR Business (HL komm Kommunikationsdienste GmbH) ihren Strom bereits vollständig aus erneuerbaren Energiequellen abdecken. In den Netzen der Tele Columbus Gruppe liegt die THG-Intensität [1] aktuell bei 8,2 kg CO2e pro übertragenem Terabyte.

Die rasche Umsetzung eines umfassenden Hygienekonzepts zur Infektionsvermeidung, mit einer weitreichenden Home Office-Regelung sowie die konsequente Reduktion physischer Personenkontakte, führte zu stark sinkender Reisetätigkeit. Im Ergebnis stehen 31 Prozent weniger THG-Emissionen im Fuhrpark und bei den Flugreisen in der Bilanz. Zusätzlich wurde das anfallende CO2 der dienstlichen Flugreisen für 2020 erstmals vollständig durch Klimazertifikate ausgeglichen (-84 tCO2).

Im Compliance-Bereich lassen sich die durch Tele Columbus getroffenen Maßnahmen zur Sicherung fairer Lieferketten schon heute mit den Anforderungen des Lieferkettengesetzes in Einklang bringen. Tele Columbus bekennt sich zu den UN-Leitprinzipien und fordert Lieferanten im Rahmen von Vertragsabschlüssen schriftlich dazu auf, einschlägige Umweltaspekte und die Rechte von Arbeitnehmer*innen gemäß der ILO Kernarbeitsnormen zu gewährleisten. Die Vorgaben des Lieferkettengesetzes betreffen die Tele Columbus AG jedoch erst ab 2024.

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt: Leonhard Bayer Senior Director Investor Relations Telefon +49 (30) 3388 1781 Telefax +49 (30) 3388 9 1999 ir@telecolumbus.de www.telecolumbus.com

