München, 20. Mai 2020

Virtuelle Hauptversammlung der Telefónica Deutschland beschließt die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 506 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2019

Telefónica Deutschland hat heute die erste virtuelle Hauptversammlung (HV) des Unternehmens gemäß COVID-19 Auswirkungsbekämpfungsgesetz ohne physische Präsenz der Aktionäre oder deren Bevollmächtigten per Webcast erfolgreich abgehalten. Trotz der COVID-19 Pandemie konnten die Aktionäre ihre Fragen im Vorfeld der HV in schriftlicher Form an das Unternehmen richten und im Anschluss daran über wichtige Themen wie die Aufsichtsratswahl und die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 entscheiden.

Der Vorstandsvorsitzende, Markus Haas, und Finanzvorstand, Markus Rolle, informierten aus der Unternehmenszentrale in München über die gute operative und finanzielle Entwicklung des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr und legten dar, wie sie in den kommenden Jahren investieren und profitables Umsatzwachstum erzielen wollen. Die Anteilseigner konnten sich über Webcast per PC, Tablet oder Smartphone dazuschalten.

Die Anteilseigner beschlossen auf der virtuellen HV mit 98,92% der Stimmen des anwesenden Kapitals eine Dividende in Höhe von 0,17 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019. Das entspricht einer Ausschüttung von 506 Mio. Euro.

Die Aktionäre stimmten zudem mit großer Mehrheit für die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 und für die weitere Bestellung von PricewaterhouseCoopers GmbH als Abschlussprüfer. Außerdem wurde Peter Löscher ebenfalls mit großer Mehrheit als Vertreter der Anteileigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Die virtuelle Präsenz der Aktionäre auf der HV lag bei 87%. Trotz des virtuellen Formats nahmen damit fast so viele Aktionäre teil wie bei vergangenen Präsenzhauptversammlungen des Unternehmens.

Telefónica Deutschland Investor Relations

