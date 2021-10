DGAP-News: WashTec AG: Erneut eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal (deutsch)

WashTec AG: Erneut eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal

WashTec AG: Erneut eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal

* Umsatz des Konzerns kumuliert zum September bei Mio. EUR 306,3 (Vorjahr: Mio. EUR 269,3) und im dritten Quartal bei Mio. EUR 111,3 (Vorjahr: Mio. EUR 93,9)

* EBIT des Konzerns kumuliert zum September bei Mio. EUR 33,0 (Vorjahr: Mio. EUR 12,5) und im dritten Quartal bei Mio. EUR 15,0 (Vorjahr: Mio. EUR 7,3)

* Free Cashflow (einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) liegt Ende drittes Quartal bei Mio. EUR 19,4 (Vorjahr: Mio. EUR 19,0)

* Auftragsbestand Ende September deutlich über Vorjahr

* Guidance für das Gesamtjahr 2021 bestätigt: erwartete Umsatzsteigerung über 9 %, bei einer EBIT-Rendite im Bereich von 10 %

Augsburg, 27. Oktober 2021 - Der WashTec-Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten einen kumulierten Umsatz von Mio. EUR 306,3. Dieser lag damit Mio. EUR 37,0 bzw. 13,7 % über dem Vorjahresniveau (Mio. EUR 269,3). Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr 14,3 %. Im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 lagen die Umsätze zum 30. September noch leicht zurück. Im dritten Quartal konnten Umsätze in Höhe von Mio.EUR 111,3 realisiert werden (Vorjahr: Mio.EUR 93,9). Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,5% (währungsbereinigt 17,9%). Damit lag das dritte Quartal leicht über dem des Jahres 2019 (Mio.EUR 110,1) und leicht unter dem des Jahres 2018 (Mio.EUR 112,6).

Nach 9 Monaten konnte das EBIT des Konzerns mit Mio.EUR 33,0 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden (Vorjahr: Mio.EUR 12,5). Die EBIT-Rendite betrug 10,8% (Vorjahr: 4,6%). In diesem Ergebnis ist ein positiver Sondereffekt durch die erfolgswirksame Vereinnahmung des im Vorjahr gewährten Darlehens aus dem staatlichen Unterstützungsprogramm in den USA in Höhe von Mio.EUR 2,7 enthalten. Im dritten Quartal konnte ein EBIT von Mio.EUR 15,0 erzielt werden und lag damit deutlich über dem dritten Quartal des Vorjahres von Mio.EUR 7,3.

Die positive Entwicklung des Auftragseingangs setzte sich auch im dritten Quartal fort. Der Auftragsbestand Ende September lag deutlich über dem Vorjahreswert.

Der Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten (Netto-Cashflow - Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit - Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) liegt mit Mio.EUR 19,4 leicht über dem Vorjahr (Mio.EUR 19,0) und deutlich über dem Niveau der Jahre 2018 und 2019.

Durch den Verlauf des dritten Quartals sieht die Gesellschaft, die am 13. Juli 2021 angepasste Prognose für die weitere Geschäftsentwicklung der Gruppe im Jahr 2021 bestätigt und geht weiterhin von einem Umsatzanstieg von über 9% sowie einer EBIT-Rendite im Bereich von 10% aus. Die Prognose ist mit Unsicherheiten behaftet, insbesondere in Bezug auf die Coronakrise und Materialverfügbarkeiten.

'Die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt hinsichtlich der Verfügbarkeit von benötigten Materialien setzte sich fort. Wir konnten diese in den vergangenen Monaten erfolgreich bewältigen, sodass keine Ausfälle bei der Belieferung unserer Kunden stattgefunden haben. Die Sicherstellung der Lieferfähigkeit sowie die Anpassung der Beschaffungsmöglichkeiten auf die sich verändernden Bedingungen bleiben auch weiterhin eine der wichtigsten Prioritäten des Konzerns", so Dr. Ralf Koeppe, CEO/CTO der WashTec AG.

Die ausführliche Q3-Mitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.

Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. EUR, IFRS Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- 2021 2020 rung in % Umsatz 306,3 269,3 13,7 EBIT 33,0 12,5 164,0 EBIT-Rendite in % 10,8 4,6 - EBT 32,4 11,9 172,3 Konzernergebnis 22,9 7,4 209,5 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 1,71 0,55 209,5 Free Cashflow (einschließlich der Tilgung der 19,4 19,0 2,1 Leasingverbindlichkeiten) Mio. EUR, IFRS 30.09.21 31.12.20 Veränderung abs. Bilanzsumme 263,0 244,0 19,0 Eigenkapital 89,5 96,2 -6,7 Eigenkapitalquote in % 34,0 39,4 -5,4 Net Operating Working Capital2) 88,0 80,6 7,4 Beschäftigte zum Stichtag 1.773 1.770 3

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert 2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Kontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0 Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135

Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland

ISIN: DE0007507501

WKN: 750750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1243795

