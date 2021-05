DGAP-News: WEG Bank AG: Nico Kühner wird neues Vorstandsmitglied der WEG Bank AG (deutsch)

WEG Bank AG: Nico Kühner wird neues Vorstandsmitglied der WEG Bank AG

Der Aufsichtsrat der WEG Bank AG ernennt Nico Kühner zum neuen Vorstandsmitglied. Bereits zum 01. April 2021 ist die Bestellung wirksam.

Ottobrunn 01. April 2021 - Hingabe, Engagement und harte Arbeit haben sich für Nico Kühner ausgezahlt. Seit Anfang April 2021 reiht er sich in die Riege der Vorstände der WEG Bank AG ein. Nico Kühner ist als Prokurist/Managing Director seit 2017 bei der WEG Bank AG tätig. Dank seines abgeschlossenen Studiums der Finanzwirtschaft und seiner Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft bringt er neben der fachlichen Expertise auch noch Innovationskraft mit ins Unternehmen. Nico Kühner hat im November 2016, kurz nach Gründung der WEG Bank AG, die Leitung des Vertriebs übernommen. Durch seine vorherige Tätigkeit in einer Immobilienverwaltung und das duale Studium mit einer mittelständischen Genossenschaftsbank erkannte er den Bedarf einer auf WEGs spezialisierten Bank. Seine Abschlussthesis schrieb er über den bundesweiten Kapital- und Finanzierungsbedarf von WEGs, weshalb er perfekt in das Profil der WEG Bank passte. Im Jahr 2020 absolvierte er erfolgreich nebenberuflich seinen Master of Business Administration zur Vorbereitung seines Vorstandsressorts. Die dort abgelegte Abschlussthesis befasste sich erneut mit einem der Kerngebiete der WEG Bank: Die Unternehmensnachfolge in der deutschen Wohnungswirtschaft. Diese theoretische Arbeit mündete in das neue Produkt der Bank 'Verwalternachfolge", welches inzwischen von Nico Kühner als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft 'imovion GmbH" betreut wird.

'Die Erweiterung des Vorstands von zwei auf drei Mitglieder trägt dem Ausbau unseres Produktangebots sowie unserer Expansion nach Holland und Österreich Rechnung. Herr Kühner hat sich in den vergangenen Jahren intensiv in die wohnungswirtschaftliche Ausrichtung unserer Bank eingearbeitet und diese auch mitgeprägt", so Matthias von Hauff, Vorstandsvorsitzender der WEG Bank AG.

Nico Kühner über seine neue Position: 'Es waren fünf anstrengende, aber schöne Jahre bei der WEG Bank. Die Bestellung zum Vorstand ist seit diesen Jahren mein Ziel, umso stolzer bin ich dieses nun erreicht zu haben. Die Zukunft der Bank mitzugestalten ist eine Herzensangelegenheit für mich und so werde ich auch künftig viel Elan und Engagement einbringen. Wir haben noch einige innovative Produkte in Vorbereitung und möchten folglich unseren Anspruch als Spezialbank für die Wohnungswirtschaft noch weiter übertreffen. Ich möchte mich vor allem bei unserem überragenden Team und dem Aufsichtsrat bedanken. Einen besonderen Dank möchte ich an Matthias von Hauff und Bernd Bonacker richten, die mich als Mentoren jederzeit unterstützt haben!"

Nicht nur als neues Vorstandsmitglied der WEG Bank AG, sondern auch als Geschäftsführer der imovion GmbH, einer 50%-igen Tochtergesellschaft der WEG Bank AG, macht sich Nico Kühner in der Verwalter-Branche einen Namen. Die imovion GmbH, ein gemeinsames Joint Venture mit der BEST GRUPPE, bietet einen Marktplatz an, über den sie potenzielle Käufer und Verkäufer von Immobilienverwaltungen diskret zusammenführt. Bildlink:

Bildtitel: Nico Kühner, Vorstand / COO der WEG Bank AG Über WEG Bank AG Die WEG Bank AG entstand 2016 aus einer der größten, familiengeführten Immobilienverwaltungen in Deutschland. In der Unternehmensgruppe wurde die Idee einer Spezialbank geboren, die sich auf die besonderen Anforderungen der Wohnungswirtschaft fokussiert. Unter dem Motto 'Immer einen Schritt voraus" geht die Bank von Beginn an innovative Wege, um ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Mit der Gründung der Sparte " TEN31" und einer für Sommer 2021 geplanten Umbenennung der Bank in 'TEN31 Bank AG", bleibt das Institut seinem Innovationsgeist treu und etabliert seit 2019 eine zweite Produktlinie: Bankdienstleistungen im innovativen Zahlungsverkehr. Als eine der ersten Banken in Europa setzt die TEN31 Bank auf den Einsatz digitaler Währungen im Alltag. Sie bildet eine Brücke zwischen konventionellem Banking und der blockchain-basierten Finanzwelt.

Pressekontakt Nina Farr, WEG Bank AG / TEN31 Bank | Alte Landstr. 27 | 85521 Ottobrunn | Tel.: +49 (0)89 809 1346 0 | E-Mail: info@weg-bank.de | www.weg-bank.de

