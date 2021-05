DGAP-News: YIELCO sichert sich Kapitalzusagen von 820 Mio. EUR (deutsch)

YIELCO sichert sich Kapitalzusagen von 820 Mio. EUR

Die YIELCO Investments AG, spezialisierter Investor im Bereich Alternative Anlagen, gibt das Final Closing der zweiten Generation des Private Equity Multi-Manager-Programms für Special Situations Investitionen in Nordamerika mit einem Zeichnungskapital beim Hard Cap von 455 Mio. USD bekannt. Zudem meldet YIELCO die erfolgreiche Auflage neuer Produkte für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Kapitalzusagen von derzeit ca. 435 Mio. EUR.

Die YIELCO Investments AG, ein auf Investmentlösungen im Bereich Infrastruktur, Private Debt und Private Equity spezialisierter Finanzdienstleister, hat den Zeichnungsschluss (Final Closing) seines auf die USA fokussierten Private Equity Multi-Manager-Programms "YIELCO Special Situations II" beim maximalen Zeichnungskapital (Hard Cap) von 455 Mio. USD vorgenommen. Das Programm tätigt Beteiligungen an Private Equity Fonds mit Investitionsschwerpunkt in den Bereichen komplexe Buyouts, Turnaround-Situationen (direkter Erwerb des Eigenkapitals) und "Distressed-Debt-for-Control" (Erwerb des Fremdkapitals mit dem Ziel der Kontrollübernahme von Unternehmen). Der Investitionsfokus liegt auf kleineren und mittelgroßen Transaktionen in Nordamerika. Stand heute wurden bereits Kapitalzusagen von über 60% des Fondsvolumens an 11 Fonds getätigt.

Zudem hat YIELCO erste Closings des Private Equity Programms "YIELCO Special Situations Europe II" und des Co-Investment Fonds "YIELCO Defensive Investments" vorgenommen. Mit dem "YIELCO Special Situations Europe II" setzt YIELCO die erfolgreiche Dachfondsreihe im Bereich "Value Investing", hier mit Fokus auf Europa, fort. Der Fonds hat eine Zielkapitalisierung von 300 Mio. EUR; das First Closing fand bei 211 Mio. EUR statt. Parallel dazu hat YIELCO mit dem "YIELCO Defensive Investments" erstmals einen dedizierten Co-Investment Fonds aufgelegt. Dieser Fonds hat eine Zielkapitalisierung von 150 Mio. EUR und fokussiert sich auf attraktive kleine und mittelgroße Co-Investments, welche sich durch vergleichsweise tiefe Einstiegspreise, moderate Verschuldungsgrade oder eine hohe Absicherung durch Assets auszeichnen und so ein stark defensives Profil mit hoher Risikoabsicherung aufweisen. Investitionen werden gemeinsam mit Fondsmanagern aus dem YIELCO Netzwerk getätigt. YIELCO Defensive Investments hat seit Lancierung Ende 2020 bereits drei Transaktionen umgesetzt.

Maria Sanz, Partnerin und Co-Head Private Equity bei YIELCO, sagt: "Wir sind sehr froh, insbesondere in diesen Zeiten das fortgesetzte Vertrauen unserer Investoren in den verschiedenen Private Equity Programmen von YIELCO bestätigt zu sehen. Die aktuellen Marktverwerfungen bieten heute und über die nächsten Jahre eine Vielzahl von attraktiven Gelegenheiten für Investoren mit ausgeprägten Fähigkeiten für die operative und finanzielle Neupositionierung von in Schieflage geratenen Unternehmen. Wir haben spezifisch in diesem Segment mehr als 15 Jahre Erfahrung und ein breites Beziehungsnetzwerk in Europa und Nordamerika aufgebaut."

Im Bereich Private Debt hat YIELCO vor Kurzem den ersten Zeichnungsschluss des Multi-Manager-Programms "YIELCO Specialty Lending" bei einer Kapitalisierung von 126 Mio. EUR durchgeführt. Der Fonds hat eine Zielkapitalisierung von 300 Mio. EUR und beteiligt sich global an Fonds, welche oft durch Assets besicherte Spezialfinanzierungen für Unternehmen bereitstellen. "YIELCO Specialty Lending" ist YIELCOs zweite Produktstrategie für Investitionen im Bereich Private Debt. Mit "YIELCO Private Debt" wurde im letzten Jahr die erste Fondsgeneration für Fondsbeteiligungen mit Fokus auf erstrangig besicherte Kredite (Senior Direct Lending) und auf laufende Rendite geschlossen. Den Start des Nachfolgefonds für diese konservative Investmentstrategie plant YIELCO für das zweite Halbjahr 2021.

Dr. Matthias Unser, Partner und Co-Head Private Debt bei YIELCO, fügt an: "Unser Programm für Spezialfinanzierungen beteiligt sich an Fonds, deren Manager Unternehmen Kapital zur Verfügung stellen, welche rein auf Basis der Unternehmenserträge (Cashflows) keinen Zugang zu Fremdkapital hätten. Die ausgewählten Manager zeichnen sich dabei durch sehr spezifische Branchenerfahrung aus, welche sie klar von traditionellen Banken oder Direct Lending Managern differenziert. So liegen trotz hoher Absicherung durch Assets die erwarteten Renditen im deutlich zweistelligen Bereich."

Schließlich startete zu Beginn des Jahres mit "YIELCO Infrastruktur III" die dritte Generation des global ausgerichteten Multi-Manager-Programms mit einer Zielkapitalisierung von 400 Mio. EUR und führt damit die erfolgreiche Strategie seiner beiden Vorgänger fort. Der Fonds beteiligt sich an Managern, die sich auf kleine und mittelgroße Infrastrukturinvestitionen mit Core+ Ansatz fokussieren. Zudem werden bei der Auswahl von Partnern sehr hohe Maßstäbe an die Erfüllung von ESG- (Environmental, Social, Governance) Kriterien angelegt. Der Fonds hat bereits die ersten Kapitalzusagen an Manager getätigt.

Uwe Fleischhauer, Partner und Co-Head Infrastruktur bei YIELCO fügt an: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit YIELCO Infrastruktur III unsere erfolgreiche Strategie im Bereich Infrastruktur fortführen können. Die hohe Wertstabilität unserer Programme in der aktuellen Krise hat gezeigt, dass Infrastrukturprojekte selbst in Phasen extremer Volatilität eine sehr stabile Basis für die Portfolien unserer Investoren darstellen."

Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrates von YIELCO, kommentiert: "Wir sind sehr dankbar, dass uns insbesondere in dieser von starken Unsicherheiten geprägten Zeit eine Vielzahl erfahrener institutioneller Investoren und Family Offices erneut ihr Vertrauen geschenkt hat. Mit den erhaltenen Kapitalzusagen konnten wir unser Netzwerk, insbesondere im deutschsprachigen Raum und in Spanien, weiter deutlich verbreitern. Unsere Programme in den Bereichen Infrastruktur und Private Debt bieten hierbei den Investoren einen stabilen Anker im volatilen Marktumfeld. Die Special Situations Strategien im Bereich Private Equity sind sehr gut positioniert, um die zahlreichen attraktiven Opportunitäten aus den Marktverwerfungen nach COVID-19 zu nutzen."

