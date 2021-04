DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Kinder- und Familiensender Fix&Foxi TV erweitert Reichweite in der Schweiz (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Kinder- und Familiensender Fix&Foxi TV erweitert Reichweite in der Schweiz

München, 13.04.2021

Kinder- und Familiensender Fix&Foxi TV erweitert Reichweite in der Schweiz

Fix&Foxi TV ist nun auch auf blue TV von Swisscom verfügbar. Abonnenten mit dem Paket "Top Deutsch+" können ab sofort auf den preisgekrönten Familiensender des deutschen Medienunternehmens Your Family Entertainment AG (YFE) zugreifen.

Fix&Foxi TV ist nach den bekannten Comic-Füchsen Fix und Foxi von Rolf Kauka benannt. Der Sender strahlt unterhaltsame und lehrreiche Sendungen für Kinder jeden Alters sowie Familien aus und ist mittlerweile auf vier Kontinenten verfügbar. Seinen internationalen Erfolg verdankt der Kanal seiner abwechslungsreichen Mischung aus Animationsserien sowie "Live-Action"-Sendungen. Fix&Foxi TV steht für garantiert kindgerechte Unterhaltung: Alle ausgestrahlten Programme wurden sorgfältig ausgewählt, vermitteln positive Werte, sind lehrreich und garantiert frei von Gewalt.

Für ihr Engagement, Kindern und Familien auf der ganzen Welt hochwertige Unterhaltung zu bieten, wurden der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Piech und Your Family Entertainment kürzlich auch mit dem renommierten "Award des Internationalen Marken-Kolloquiums" ausgezeichnet.

Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment AG, kommentiert: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Fix&Foxi TV jetzt zur hochwertigen Auswahl an Kindersendern bei Swisscom blue TV gehört. Die Zusammenarbeit mit einem so großen und renommierten Anbieter ermöglicht es uns, mit unserem spannenden Edutainment-Programm viele neue Zuschauer zu gewinnen."

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.

Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Chief Broadcast Officer Nordendstraße 64 80801 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv

ISIN: DE000A161N14

WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1183711

