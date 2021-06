DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Kooperation mit Cloud 9 Screen Entertainment Group startet mit Vertrieb von 'The Tribe' (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Kooperation mit Cloud 9 Screen Entertainment Group startet mit Vertrieb von 'The Tribe'

Your Family Entertainment AG: Kooperation mit Cloud 9 Screen Entertainment Group startet mit Vertrieb von "The Tribe"

München / Wellington, 29.06.2021: Die neuseeländische Produktionsfirma Cloud 9 Screen Entertainment Group und das deutsche Medienunternehmen Your Family Entertainment AG geben heute den Beginn ihrer strategischen Partnerschaft bekannt. In der ersten Phase der Kooperation vertreibt die Your Family Entertainment AG international die beliebte Science-Fiction-Dramaserie "The Tribe".

Die Your Family Entertainment AG ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von hochwertigen Kinder- und Familienprogramm. Das Unternehmen betreibt weltweit TV-Sender im Free-TV- und Pay-TV-Bereich sowie mehrere Mobile-TV-Streams und digitale Kanäle. Darüber hinaus besitzt die Your Family Entertainment AG eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa. Die 3.500 halbstündigen Inhalte sind unterhaltsam, lehrreich und frei von Gewalt.

"The Tribe" spricht verschiedene Altersgruppen an und behandelt unter anderem Themen wie Gruppenzwang und das Erwachsenwerden. Damit passt die Serie perfekt in das bestehende Portfolio der Your Family Entertainment AG. "The Tribe" schildert das Leben von Kindern und Jugendlichen, die sich in sogenannten Stämmen zusammenschließen, um sich in einer Welt ohne Erwachsene zurechtzufinden. Die fast 300 Folgen der weltweit beliebten Serie wurden an Schauplätzen in Neuseelands atemberaubender Natur gedreht und haben mehrere erfolgreiche Musikalben, Hörbücher, Bücher und Romane hervorgebracht. Die Beliebtheit von "The Tribe" ist auch heute ungebrochen: Ein Spiel, das auf der Serie basiert, kommt noch dieses Jahr weltweit auf den Markt.

"The Tribe" wurde von der Cloud 9 Screen Entertainment Group produziert, die zu den produktivsten Schöpfern und Produzenten von qualitativ hochwertiger Live-Action-Familienunterhaltung gehört. Zu ihren Erfolgen gehören Hits wie "Enid Blyton: Abenteuer Serie", "William Shatner: Twist in the Tale" und "William Tell: Im Kampf gegen Lord Xax".

Raymond Thompson, Group Chairman und Chief Executive der Cloud 9 Screen Entertainment Group: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Your Family Entertainment AG, da unsere beiden Unternehmen dieselben Werte teilen, nämlich positive und aufstrebende Programme zu entwickeln, zu produzieren und zu liefern, die von der ganzen Familie genossen werden können. "The Tribe" hat ein weltweites Publikum auf eine sehr tiefe Art und Weise emotional angesprochen und ich bin sehr daran interessiert, das Franchise mit Fortsetzungen und vielleicht sogar einer Kinoverfilmung auszubauen und zu festigen. Der Start dieser Beziehung zwischen Cloud 9 und Your Family Entertainment AG ist sehr aufregend und ich glaube, dass sich daraus enorme Möglichkeiten ergeben werden, die nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern auch sehr besonders sein werden."

Bernd Wendeln, COO der Your Family Entertainment AG: "Wir freuen uns sehr über den Beginn der Zusammenarbeit mit der Cloud 9 Screen Entertainment Group. "The Tribe" hat bereits eine unglaubliche Fangemeinde auf der ganzen Welt und ich bin mir sicher, dass unsere Kund:innen die Science-Fiction-Dramaserie genauso schätzen werden. Ich freue mich darauf, diese Partnerschaft in Zukunft mit weiteren Möglichkeiten im Vertrieb und Rebooting von IP auszubauen."

Über Cloud 9 Screen Entertainment Group Die Cloud 9 Screen Entertainment Group wurde 1994 von Raymond Thompson, ehemaliger Leiter der Drama-Entwicklung bei der BBC und erfahrener Autor und Produzent, in Zusammenarbeit mit der Sanctuary Group PLC gegründet, die an der Londoner Börse notiert war. Nach der Übernahme von Sanctuary durch die Universal Music Group erwarb Thompson den gesamten Aktienbesitz von Cloud 9, das sich in Privatbesitz befindet. Cloud 9 besitzt und betreibt einen riesigen Katalog an geistigem Eigentum und agiert in einer handwerklich einzigartigen Weise in verschiedenen Bereichen: von Buchveröffentlichungen über Merchandising und Musik bis hin zu Spielen. Im Kern ist Cloud 9 jedoch ein von Autoren geführtes Unternehmen und konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Titeln, die sich an ein globales Mainstream-Publikum richten. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein Portfolio von Kinofilmen, die es zusammen mit anderen Titeln für das Fernsehen an seinem Heimatproduktionsstandort Neuseeland und an anderen potenziellen Standorten weltweit produzieren will. Als Produzent von Inhalten und Eigentümer und Betreiber einer umfangreichen Bibliothek von geistigem Eigentum ist Cloud 9 ein einzigartiges, unabhängiges Boutique-Unternehmen, das gut aufgestellt ist, um in der Welt der Konvergenz und auf allen Multiplattformen, die in der Zukunft verfügbar werden, zu handeln.

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.

