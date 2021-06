DGAP-News: Zwei weitere Baugesuche auf dem Papieri-Areal eingereicht (deutsch)

Zwei weitere Baugesuche auf dem Papieri-Areal eingereicht

^ EQS Group-News: Cham Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Zwei weitere Baugesuche auf dem Papieri-Areal eingereicht

17.06.2021 / 07:30

Cham, 17. Juni 2021

Medienmitteilung

Zwei weitere Baugesuche auf dem Papieri-Areal eingereicht

Im Rahmen der zweiten Bauetappe auf dem Papieri-Areal werden zwei Wohnhochhäuser sowie ein gewerblich genutzter Ersatzbau des ehemaligen Silogebäudes erstellt. Die beiden Hochhäuser bereichern das Areal mit einem interessanten Nutzungsmix: Neben 100 Eigentums- und Mietwohnungen entstehen eine Kita und rund 60 Microapartments.

Das Papieri-Areal mit industrieller Vergangenheit mitten im Kanton Zug nimmt weiter Formen an. Bevor die Rohbauarbeiten der ersten Bauetappe im Herbst fertiggestellt und das neue, nachhaltige Energiesystem in Betrieb genommen werden, sind nun zwei Baugesuche der zweiten Bauetappe eingereicht worden. Dabei handelt es sich um die beiden Wohnhochhäuser in den Baubereichen I und K im Zentrum des Areals.

Holz-Beton-Verbundkonstruktion zur Reduktion der Treibhausgasemissionen

Geführt durch die Prinzipien der 2000-Watt-Gesellschaft nimmt die Cham Group als Bauherrin ihre Verantwortung nicht nur durch die Realisierung eines innovativen, CO2-neutralen Energiesystems wahr, sondern setzt auch beim Bau des Hochhauses im Baubereich I mit einer Holz-Beton-Verbundkonstruktion ganz auf die Reduktion des CO2-Ausstosses.

Die beiden Wohnhochhäuser mit insgesamt 61 Eigentums- und 36 Mietwohnungen enthalten 2,5- bis 5,5-Zimmer-Einheiten - in den oberen Geschossen mit eindrücklicher Weitsicht auf den Zugersee und die Alpen. Entworfen und geplant werden die beiden Projekte von Huggenbergerfries Architekten aus Zürich (Baubereich I) und dem Büro Konstrukt aus Luzern (Baubereich K).

Zwischen den Gebäuden entsteht der Siloplatz, der mit seiner baumreichen Umgebungsgestaltung einen weiteren attraktiven Aufenthaltsbereich im Papieri-Areal schafft.

Vielseitiger Nutzungsmix mit Kita und Microapartments

Neben den Miet- und Eigentumswohnungen werden in den Erdgeschossen der beiden Hochhäuser publikumsorientierte Gewerbeflächen erstellt. Zudem wird hier mit grosszügigem Aussenbereich eine der grössten Kitas der Gemeinde Cham Platz finden. Eine Betreiberin aus der Region wurde bereits gefunden, die ab Sommer 2024 für mehrere Kindergruppen ihre Türen öffnen wird. 62 Microapartments, welche als möblierte Kleinstwohnungen mittel- bis langfristig vermietet werden, ergänzen das attraktive Wohnangebot.

Die Planunterlagen der beiden Baugesuche liegen ab 18. Juni 2021 bei der Einwohnergemeinde auf, zeitgleich werden vor Ort die entsprechenden Baugespanne sichtbar sein. Der Baubeginn ist für Sommer 2022 geplant. Der Bezug kann dann zwei Jahre später - ab Sommer 2024 - erfolgen.

Für weitere Informationen:

Lukas Fehr, Leiter Entwicklung Cham Immobilien AG Email lukas.fehr@chamgroup.ch Telefon 041 508 04 95

Bilder

Link zu den hochaufgelösten Bildern

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=60b372a6f5eb993abaffd3c2807e16f1 Dateibeschreibung: Cham Group_17.6.2021

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cham Group AG Fabrikstrasse 5 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 508 08 20 E-Mail: medien@chamgroup.ch Internet: www.chamgroup.ch

ISIN: CH0001931853 Valorennummer: 193185 EQS News ID: 1207874

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1207874 17.06.2021

°